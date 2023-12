Saksalainen painekattila kouli valmentajan menestykseen, nyt Iisalo rakentaa ranskalaisseuralle uskottavuutta

Vuodet koripallon painekattilassa Saksassa koulivat 41-vuotiaasta Tuomas Iisalosta menestysvalmentajan. Hänet valittiin viime kauden päätteeksi miesten Mestarien liigan ja toista kertaa peräkkäin Saksan korkeimman sarjatason Bundesliigan parhaaksi päävalmentajaksi. Tammikuussa Iisalo on yksi ehdokas palkittavaksi vuoden valmentajana Urheilugaalassa.

Vuodesta 2016 Saksassa valmentanut Iisalo teki kesällä kolmevuotisen sopimuksen Ranskan pääsarjan Paris Basketballiin, ja hänen opissaan seura on pelannut hienon alkukauden. Pariisilaisseura on miesten Eurocupissa toisena Gran Canarian jälkeen, ja Ranskan Pro A:ssa joukkue on kakkosena Euroliigaa pelaavan AS Monacon takana.

– Suoritustasomme on ollut suhteellisen stabiili. Se kertoo tietysti pelaajistamme paljon, Iisalo sanoi STT:n haastattelussa marraskuussa Latvian Riiassa.

Toiseksi korkeimmassa koripallon eurosarjassa Eurocupissa ei ole jaossa sellaisia rahoja kuin Euroliigassa, mutta Iisalo näkee kakkostasonkin merkittävänä sarjana.

– Seuramme pitkän tähtäimen tavoite on tehdä myös rahaa ja bisnestä. Eurocupissa pelaaminen on sijoitus siihen, että voimme rakentaa uskottavuutta. Eurocupin voittajalle on luvassa Euroliigan paikka, jos vain taloudelliset rahkeet riittävät paikan vastaanottamiseen. Eurocupin voitto on ainoa suora portti Euroliigaan, Iisalo muistutti.

Paris Basketball tähtääkin määrätietoisesti eteenpäin, mutta ei vain rahalla.

– Yleisesti ottaen seuralla on ilman muuta isot ambitiot. Seura pyrkii mahdollisimman isoksi nimenomaan urheilullisen menestyksen kautta.

Ranskan pääsarjassa Pro A:ssa Iisalo ei ole myöskään päävalmentajana tyhjän päällä, vaikka sarja onkin hänelle uusi.

– Ranskan pääsarja on erittäin haastava sarja. Ranskassa pelataan erilaista koripalloa kuin esimerkiksi Saksassa. Ranskan kotimaisten pelaajien taso on hyvin korkea. Sarjassa on paljon atleettisia ja pitkiä nuoria pelaajia, jotka ovat teknisesti lahjakkaita. Monilla joukkueilla on omanlaisiaan pelityylejä, jollaisia juttuja ei juurikaan tule muualla Euroopassa vastaan, Iisalo selvitti.

Iisalon mukaan Paris Basketballilla on keskimäärin 50 prosenttia muhkeampi budjetti käytössään kuin saksalaisilla joukkueilla.

– Monaco ja Lyon-Villeurbanne ovat vielä isompia budjeteiltaan kuin tämä haastajien joukko, Iisalo sanoi.

Ydinjoukko siirtyi Bonnista Iisalon mukana

Iisalo valmensi Bonnin viime kaudella Saksan Bundesliigassa loppuotteluun. Kun maa vaihtui, Iisalo sai luottomiehensä Saksasta Pariisiin.

– Meille tuli tänne kuusi pelaajaa ja kolme valmentajaa Bonnista. Se tietenkin helpottaa integraatioprosessia. Kyse on myös pelitavasta ja päivittäisestä toimintakulttuurista. On ollut vähemmän sitä kitkaa, mitä on aina uudessa joukkueessa.

Iisalon mukaan hänen alaisuudessaan ensimmäistä kertaa pelaavat ovat myös sopeutuneet hyvin.

– Uudetkin kaverit ovat olleet hienosti vastaanottavaisia. Myös seura on antanut paljon autonomiaa. Olen todella tyytyväinen siihen, että pelaajat ja organisaatio haluavat koko ajan kehittyä. Tämä on vasta viisi vuotta vanha seura. Vielä on paljon asioita, jotka voi tehdä paremmin, Iisalo sanoi.

– Menestystä on tullut nopeasti, joten tilanne on siinä mielessä tasapainoinen. Pyrimme koko ajan parantamaan sekä peliesityksiä että toimintaympäristöä. Yksi iso asia on, kun olympialaisten käyttöönkin rakentuva uusi halli valmistuu Pohjois-Pariisiin helmikuussa, Iisalo kertoi.

Jantunen Iisalon valmennuksessa

Iisalon mielestä Paris Basketball on joka tapauksessa onnistunut täsmähankinnoissaan.

– On erilaisia pelaajia, jotka ovat istuneet tähän hyvin. Eurokentillä pitää olla kuitenkin vielä enemmän laajuutta. Meillä on nyt kokoonpanossa 12–13 pelaajaa, mutta jatkossa pitää olla 15 pelaajaa, jotka ovat kaikki laadukkaita. Teen kuitenkin vain oman duunini niin hyvin kuin pystyn, enkä mieti, millä aikavälillä Euroliigan paikka toteutuisi. Seuran tarkoitus on kuitenkin kasvaa mahdollisimman nopeasti mutta terveesti, Iisalo kertoi.

Paris Basketballissa Iisalo osaa nauttia siitä, että hänen pelaajistoonsa kuuluu myös Suomen maajoukkueen Mikael Jantunen.

– Mikke on huipputyyppi ja erinomainen valmennettava. Kansalaisuudella ei ole tässä sinänsä sen enempää merkitystä kuin se, että Mikke on Bosman-kiintiössä eikä ulkomaalaiskiintiössä. Totta kai siitä oli lisäksi etua, että minulla oli hänestä ennestään paljon informaatiota. Olin valmentanut häntä jo aikoinaan Suomessa 16-vuotiaiden SM-sarjassa, Iisalo kertoi.

Kielitaito vielä koripallotasolla

Iisalon vaimo osaa ranskaa, mutta valmentajalta itseltään vääntyy vasta niin sanottu koripalloranska.

– Koripallon kieli on perinteisesti englanti, ja tässä ottelutahdissa on ollut haastavaa keskittyä opettelemaan ranskaa. Fraaseja jo osaan, mutta vakaa aikomus on skarpata ranskan taitoani, Iisalo sanoi.

Iisalon kolme lasta käyvät Pariisissa saksankielistä koulua.

– Kun perheelläni ovat asiat hyvin, oma toimintanikin on helpompaa. Tosin tällä hetkellä kotona ehtii olla vain vähän. Pääasiassa aika menee harjoitushallilla ja peleissä sekä matkustaessa peleihin.

Iisalo asui nuoruudessaan isänsä työn takia Berliinissä, joten hänellä oli Hongasta Saksaan siirtyessään jo jonkinlaista kosketuspintaa saksalaiseen kulttuuriin ja kieleen. Silti Iisalon piti aloittaa lähtöruudusta.

– Osasin toki saksaa jo jonkin verran, mutta kielen opettelu paremmaksi tapahtui vasta myöhemmin. Ja nuoruudessani Berliinissä asuminen oli ihan eri juttu kuin konservatiivisessa Etelä-Saksassa oleminen. Kaikki pitikin oppia myös Saksassa kantapään kautta, ja se oli haastavaa kovissa odotuksissa.

– Painekattila kasvatti minusta sen valmentajan, mikä nyt olen. Maailmalla on sääntö, että pitäisi voittaa aina resursseista huolimatta, Iisalo valotti.

Sisarukset menestysurilla

Yksi asia, mikä on Iisalon kohdalla ollut yllättävän vähän julkisuudessa, on se, että kirjailija Meri Valkama on hänen isosiskonsa.

– Merin läpimurtokirja oli fiktiivinen, vaikka se tapahtuikin Berliinissä. Huikea teos tietysti esikoisromaaniksi. Olemme koko perhe olleet erittäin ylpeitä Meristä. Meillä oli hyvin epätavallinen lapsuus, ja asuimme monissa paikoissa, joten minä, pikkuveljeni Joonas ja Meri olimme hyvin läheisiä. Olemmekin onnellisia siitä, että kaikki olemme löytäneet paikkamme tässä elämässä, Tuomas Iisalo sanoi.

Pikkuveli Joonas Iisalo toimii edelleen Saksan Bundesliigassa Heidelbergin päävalmentajana, joten yhteydenpito veljeen on läheistä, mutta samalla harvinaista.

– Pelejä on paljon, joten välillä on liian kiire, ja olen huono ottamaan yhteyksiä. Kaikki ylimääräinen aika menee pitkälti perheeni kanssa Pariisissa. Elämä on usein videoiden katselua ja harjoitusten suunnittelua. Automatkoilla Pariisissa on eniten vapaa-aikaa, vaikka liikenteessä Pariisissa ei ole sen enempää tilaa kuin aikaa, Iisalo kertoi.

Paris Basketball jatkaa europelejä keskiviikkona Hampuria vastaan ja pelaa jo tapaninpäivänä London Lionsia vastaan. Ranskan liigassa joukkueella on joulun tienoilla ottelut 23. joulukuuta ja 28. joulukuuta.

Jari Welling