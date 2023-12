Salamyhkäinen alus laukaistiin tutkimusmatkalle avaruuteen Yhdysvalloista

Yhdysvaltalainen salamyhkäinen avaruusalus lähetettiin torstaina jälleen avaruuteen. X-37B-tunnusta kantava alus laukaistiin matkaan SpaceX-yhtiön Falcon Heavy -kantoraketilla Yhdysvaltojen avaruushallinnon Nasan Kennedyn avaruuskeskuksesta Floridasta.

Avaruussukkulan pienoisversiota muistuttava miehittämätön alus on pienen bussin kokoinen ja toimii aurinkopaneeleilla. Ei ole julkisesti tiedossa, mihin avaruudessa Yhdysvaltojen asevoimien alus on matkalla tai mitä sen tarkalleen on siellä tarkoitus tehdä.

Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentagon on kertonut aluksen seitsemännen avaruuslennon sisältävän useita huippuluokan kokeita. Aiemmilla lennoillaan alus on tutkinut esimerkiksi säteilyn vaikutuksia siemeniin.

Kaksi viikkoa sitten Kiina laukaisi avaruuteen oman, salamyhkäisyyden ympäröimän avaruusaluksensa Shenlongin.