Salkkarin valinta Vuoden urheilijaksi: Lauri Elias oli ylitse muiden

19. tammikuuta kuluvaa vuotta Salt Lake Cityn Vivint Arenaan oli kutsuttu 24 maailman parasta mieskoripalloilijaa.

Kuten monessa eliitin (tai rahvaan) kokoontumisissa, kaikki eivät kutsuun vastanneet, mutta yksi kutsutuista ei olisi jättänyt tapahtumaa väliin mistään hinnasta – olihan kutsu hänelle uransa ensimmäinen ja tapahtuma järjestettiin vielä hänen nykyisessä kotikaupungissaan.

Tapahtuma ei poikennut siinäkään mielessä eliitin (tai rahvaan) kokoontumisista, että kutsu oli monessa mielessä tärkeämpi kuin itse tapahtuma. Vähän samalla tapaa kuin kutsu Cannesin elokuvajuhliin tai Oscar-gaalaan.

Monelle kutsu oli itsestäänselvyys, mutta jyväskyläläiselle Lauri Elias Markkaselle kutsu NBA:n All Star -otteluun eli tähdistöotteluun oli viimeinen todistus sille, että hän kuuluu yhden maailman pelatuimman palloilulajin harvalukuiseen eliittiin. Siis samaan joukkoon kuin LeBron James, Steph Curry, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic sekä muut lajin supertähdet.

Markkanen ansaitsi kutsun olemalla viime kaudella alusta loppuun Utah Jazzin ylivoimaisesti paras pelaaja ja koko NBA:n yksi tehokkaimmista korintekijöistä. Hän on ollut sitä myös tällä kaudella. Viime kauden päätteeksi Markkanen palkittiin NBA:n kehittyneimpänä pelaajana.

Vaikka Suomen Urheilugaala on tässä kontekstissa täysin toissijainen ja jopa höperö tapahtuma, nosti Markkanen riman niin korkealle, ettei vuoden 2023 parhaan suomalaisurheilijan valinnan pitäisi aiheuttaa yhdenkään Urheilutoimittajain liiton jäsenelle sen suurempaa päänvaivaa.

Koska kukaan muu urheilija ei pystynyt lähellekään vastaavaan mitä Markkanen.

Vai pystyikö sittenkin?

Saksan Bundesliiga on yleisömäärältään mitattuna maailman suosituin jalkapallosarja. Sen yleisökeskiarvo on pysynyt pitkään yli 40 000:ssa katsojassa. Viime kaudella keskiarvo oli 42 992.

Eikä ihme, sillä Bundesliigan kivijalka on 50+1-sääntö, jonka mukaan vähintään 50 prosenttia äänivallasta – plus yksi ääni – pitää kuulua seuralle eikä ulkopuoliselle sijoittajalle. Vaikka sääntöä kierretään yhä kekseliäämmin, perusajatus ei ole vielä kadonnut: seura on sen kannattajien.

Siksi stadionit ovat loppuunmyytyjä, pääsylippujen (ja oluen) hinnat maltillisia ja tunnelma ainutlaatuinen. Vastapainona Bundesliiga on jäänyt urheilullisesti etenkin sheikkivetoisen Englannin Valioliigan jalkoihin, mutta seurojen eli kannattajien mielestä ylpeys ja uskollisuus ei ole kaupan.

Tässä miljöössä yksi sarjan suosituimmista, pitkäkestoisimmista ja kirkkaimmista tähdistä on runosmäkeläinen maalivahti Lukas Hradecky.

Yhdeksättä kauttaan Bundesliigassa pelaava Hradecky on ollut kuluvalla kaudella Bundesliigan paras maalivahti, kun Leverkusen on noussut mestarikandidaatiksi numero yksi.

Xabi Alonson valmentaman Leverkusenin tappiottomien otteluiden putki on jo 26 ottelua. Se on älytön luku ja sen putken rakentamisessa Hradecky on ollut avainroolissa.

Hradecky onkin ainoa, joka mahtuu tänä vuonna edes samaan lauseeseen Markkasen kanssa.

Ari Vatanen, Hannu Mikkola, Timo Salonen, Juha Kankkunen, Tommi Mäkinen ja Marcus Grönholm. Rallin maailmanmestareilla on suomalaisen urheilun kaanonissa kuolematon asema.

Toisen peräkkäisen maailmanmestaruutensa voittanut Kalle Rovanperä voisi olla suurempi kuin yksikään edeltäjistään, mutta MM-sarjan alennustilan vuoksi hän ei koskaan tule nousemaan muiden mestarien yläpuolelle.

Rallia ajetaan edelleen ympäri Eurooppaa ja MM-sarjassa on suurella todennäköisyydellä kuskeista parhaat. Silti MM-sarjassa on automerkkejä ja siten myös kuskeja aivan liian vähän, jotta sarjaa voisi pitää yhtä uskottavana kuin ennen.

Siksi Rovanperä ei mahdu samaan lauseeseen Markkasen ja Hradeckyn kanssa.

Rovanperä ilmoitti pian kauden päätyttyä, että ensi kaudella hän ajaa vain osan sarjasta. 23-vuotiaalla kuskilla ei ole tässä sarjassa enää mitään voitettavaa tai todistettavaa – se kertoo MM-sarjan lamasta riittävästi.

Suomessa on ollut 2000-luvulla ollut vain yksi yleisurheilija, jonka perussuoritustaso riitti pitämään hänet vuosikausia maailman huipulla. Hän oli keihäänheittäjä Tero Pitkämäki .

Pitkämäen seuraaja, Salon Vilppaan seiväshyppääjä Wilma Murto, on ollut maailman huipulla vasta kaksi kautta. Murto voitti vuonna 2022 satumaisen EM-kullan, mutta vuosi 2023 oli edellistä parempi.

Murto ylitti tänä vuonna kolme kertaa korkeuden 480: maaliskuussa EM-hallifinaalissa Istanbulissa, heinäkuussa Timanttiliigassa Lontoossa ja elokuussa MM-finaalissa Budapestissä. Nämä kolme ylitystä 480:sta toivat EM-hallikullan, historiallisen Timanttiliigan osakilpailuvoiton sekä MM-pronssin.

Ennen kaikkea Murto ei ollut parhaimmilaan silloin kuin piti vaan hän oli sitä kolme kertaa puolen vuoden sisällä.

Lähtökohdat vuoteen 2024 ovat niin hyvät, että jos nyt olisi pakko veikata ensi vuoden parasta suomalaisurheilijaa, hän olisi olympiavoittaja Wilma Murto.

Urheiluvuoteen mahtuu aina yllättäjiä. Tänä vuonna heistä kirjaimellisesti kovin oli Martti Puumalainen.

”Mara-sonniksi” itseään kutsuva judoka sai tallustella urheilijan polkua pitkään pimeässä. Se luksus päättyi 5. marraskuuta Ranskan Montpellierissa, jossa Puumalainen voitti raskaan sarjan EM-finaalissa georgialaisen Guram Tushisvilin.

Samalla 133-kiloisesta Puumalaisesta tuli kirjaimellisesti Suomen suurin mitalitoivo ensi kesän Pariisin olympiakisoissa.

Murron ja Puumalaisen lisäksi kolmas Pariisin mitalitoivoista on skeetampuja Eetu Kallioinen, joka jäi elokuussa Bakussa vain yhden kiekon päähän maailmanmestaruudesta. Olympialajin MM-mitali on edelleen harvinainen saavutus suomalaisurheilijalle.

Vuoden urheilija on valittu vuodesta 1947 lähtien. Vaikka jääkiekko on ollut 1970-luvulta lähtien maan suosituin urheilulaji, yksikään jääkiekkoilija ei ole titteliä voittanut.

Eikä voita tänäkään vuonna, vaikka tarjolla oli taas maailman ehdottomaan eliittiin kuuluva kaksikko: Aleksander Barkov ja Mikko Rantanen. Barkov johdatti Florida Panthersin Stanley Cupin finaaliin asti ja Rantanen rikkoi runkosarjassa 50 maalin ja 100 tehopisteen rajan vasta kolmantena suomalaisena.

Onkin suuri sääli, ettei kaksikko pääse kai koskaan pelaamaan yhdessä olympiakaukalossa – onneksi nykyinen ja vähemmän nationalistinen penkkiurheilijasukupolvi osaa arvostaa heitä ilman leijonapaitaakin.

Vuoden urheilija -äänestys on kohdellut kaltoin myös maailman suosituimpien mailapelien eli golfin ja tenniksen suomalaistähtiä. Mikko Ilonen ja etenkin Jarkko Nieminen saivat liian usein pelkkä hajaääniä.

Tänä vuonna listalle on tarjolla golfin Euroopan kiertueen osakilpailun voittanut Sami Välimäki ja US Openin sekanelinpelin voittanut Harri Heliövaara. Kumpikaan heistä ei mahdu kuitenkaan Salkkarin listalle.

Emil Ruusuvuori eteni maaliskuussa Miamin Masters-turnauksen puolivälieriin ja nousi maailmanrankingissa sijalle 37. Esimerkiksi Välimäki aloitti vuoden maailmanrankingin sijalta 271 ja päätyi sijalle 109. Heliövaaran kausi päälajissaan nelinpelissä oli pettymys, vaikka hän paikkasikin sitä huikeilla Davis Cup -esityksillä.

Niinpä viimeisenä listalle nouseekin Välimäen ja Heliövaaran sijaan vähän erilainen mailapelaaja eli pesäpalloilija.

Pesäpalloilija ei voi koskaan olla Vuoden urheilija, mutta enempää ei pesäpalloilijalta voi vaatia kuin mitä Roope Korhonen tänä vuonna esitti.

42-vuotias lyöjäjokeri johdatti altavastaajana kauteen lähteneen Sotkamon Jymyn Suomen mestariksi. Korhonen valittiin pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi ja vuoden pesäpalloilijaksi. Sen lisäksi hän nousi kaikkien aikojen lyöjätilaston kärkeen.

Ennen kaikkea Korhonen on voittaja: mestaruus oli uran 13:s – se on enemmän kuin kellään muulla pesäpalloilijalla.

Siksi Korhonen on paikkansa listalla ansainnut.

Vuoden 2023 urheilijat top 10:

1) Lauri Markkanen, koripallo

2) Lukas Hradecky, jalkapallo

3) Kalle Rovanperä, ralli

4) Wilma Murto, yleisurheilu

5) Martti Puumalainen, judo

6) Mikko Rantanen, jääkiekko

7) Aleksander Barkov, jääkiekko

8) Eetu Kallioinen, ampumaurheilu

9) Emil Ruusuvuori, tennis

10) Roope Korhonen, pesäpallo