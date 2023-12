Salkkarin valinnat vuoden parhaiksi: 130 000 oli suurempi kuin 23 600 000

Tennis on raaka ja armoton mailapeli, jota pelaa varovaisesti arvioituna sata miljoonaa ihmisiä joka päivä.

Heistä noin joka 25 000:s luokitellaan ammattilaiseksi. Seula on ammattilaisurheilun tihein.

Tenniksen mekka on USA. Maassa on 23,6 miljoonaa lajin harrastajaa. Suomessa vastaava luku on 130 000 eli noin yksi kahdessadasosa USA:n määrästä.

Armottomuudestaan huolimatta tennis on ennalta-arvattavaa, sillä sattumalla ei ole minkään sortin sijaa.

Siksi urheiluvuoden suurimmaksi sensaatioksi olisi riittänyt Suomen voitto USA:sta Davis Cupissa.

Mutta kun Suomi oli voittanut aiemmin jo Argentiinan ja Kroatian ja USA:n jälkeen vielä hallitsevan mestarin Kanadan, niin puhutaan jo Suomen urheiluhistorian ehkä kovimmasta joukkuesaavutuksesta.

Kukaan ei olisi koskaan uskonut, että Suomi olisi joskus maailman neljän parhaan tennismaan joukossa. Paitsi ehkä Harri Heliövaara, Patrick Kaukovalta, Patrik Niklas-Salminen, Emil Ruusuvuori, Otto Virtanen ja kapteeni Jarkko Nieminen.

Ja sehän riitti.