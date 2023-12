Halikon kirjastoauto on jäämässä eläkkeelle, Salon auto halutaan kahteen vuoroon

Salon kaupunki luopuu Halikon ikääntyneestä kirjastoautosta. Vapaa-ajan lautakunta on hyväksynyt kirjastopalvelupäällikkö Jaakko Lindin valmisteleman esityksen.

Salon Seudun Sanomat kertoi elokuussa, että Halikon kirjastoauto seisoo tallissa. Syynä oli, että yksi kirjastoauton kuljettaja jäi eläkkeelle. Toinen oli poissa, ja yksi ajoi Salon kirjastoautoa.

Halikon kirjastoauto on vuodelta 2001, ja sen korjaustarpeet ovat vuosittain kasvaneet. Salon kirjastoautokin on vuodelta 2012, ja se on ollut jo 11 vuotta ajossa.

Kaupunki joutuu Lindin mukaan päättämään viimeistään viiden vuoden päästä kirjastoautopalveluiden tulevaisuudesta. Silloin puhutaan mahdollisesti uuden auton hankkimisesta tai palveluiden järjestämisestä jotenkin muuten.

Salon kirjastoauto kulkee nykyisin viiden viikon kiertovälillä. Tavoitteena on, että se saataisiin kulkemaan kahdessa vuorossa ja neljän viikon kierrossa. Silloin auto pystyisi palvelemaan varsinkin kouluja, päiväkoteja ja palvelulaitoksia.

Kahdessa vuorossa kulkeva kirjastoauto tarvitsee kolme kuljettajavirkailijaa. Kun tämä toteutuu, lautakunta saa päätettäväkseen esityksen uudesta aikataulusta.