Salo Night-O:n suosio kasvoi toisella kaudella – ”Kelihän on ollut tänä talvena paljon huonompi kuin viime vuonna”

Toista talvea pyörivä kahdeksanosainen yösuunnistussarja Salo Night-O päättyi tämän vuoden osalta perjantaina Märynummella.

Tapahtuman ensimmäinen ”tuotantokausi” oli jo menestys, kun suunnistajia osallistui yksittäiseen tapahtumaan parhaimmillaan toista sataa. Toisella tuotantokaudella luvut nousivat entisestään.

– Pitää muistaa, että kelihän on ollut tänä talvena paljon huonompi kuin viime vuonna, jolloin vain yksi kisa käytiin lumisateessa. Nyt lunta on ollut kunnolla ja silti väkeä on riittänyt, Vesa Mäkinen Angelniemen Ankkurista kertoo.

Sarjan suosituin tapahtuma oli marraskuun alussa Viinapränninmäellä, jonne kokoontui yli sata suunnistajaa. Perjantain päätöskilpailuun Märyyn Mäkinen odotti pari tuntia ennen yhteislähtöä yli 70 suunnistajaa.

– Tosi kiva huomata, että porukkaa on käynyt säästä huolimatta. Yhdessäkään tapahtumassa ei ole ollut alle 40 osallistujaa. Esimerkiksi viime viikolla oli eniten lunta ja silti osallistujia oli 57, Mäkinen ynnää.

Vuosi sitten Mäkinen muistutti, että kun tapahtumasarja on kerran koeponnistettu, on siitä helppoa jatkaa.

– Niin kuin mikä tahansa asia elämässä, kun on kerran kokeillut, niin seuraava kerta on aina helpompi, Mäkinen nauraa.

Silti kaikkea ei kannata tehdä niin kuin ennen.

– Yritämme kehittää sarjaa koko ajan. Nyt meillä on ollut esimerkiksi kattava gps-seuranta jokaisella neljällä radalla. Käytössä on ollut yli 30 gps-laitetta käytössä, niin olemme saaneet kaiken tasoisille harrastajille gps-laitteen niskaan, niin kotijoukkojen on ollut kiva seurata, että missä sitä seikkaillaan.

– Ankkurin järjestämät tapahtumapaikat valittiin myös sillä perusteella, että käytössä olisi sauna. Varsinkin tällaisessa kelissä se on ollut kenties vetovoimatekijä, Mäkinen pohtii.

Mäkinen ei lupaa, että suosittu sarja saisi kolmannen tuotantokauden, mutta hän pitää sitä silti todennäköisenä. Night-O:sta onkin tulossa kiinteä osa Salon suunnistuskalenteria.

– Ainahan käydään keskustelua, mikä on lajin parhaaksi, mutta niin kauan kun osallistujamäärät nousevat, niin mikä ettei? Varsinkin, kun Turun ja Lohjan seudulta porukka alkaa löytämään tapahtuman. Pikkuhiljaa kun sana leviää, niin pooli kasvaa.

Salo Night-O:n järjestelyistä vastaavat Angelniemen Ankkuri, Perttelin Peikot, Salon Viesti, Salon Vilpas ja Suomusjärven Sisu.