Salo pitää lämpimänä ajatusta asuntomessuista – keskusteluita jatketaan alkuvuonna

Salo pitää lämpimänä ajatusta asuntomessujen hakemisesta, mutta ei tee asiassa päätöksiä vielä.

Kaupungin uudessa strategiassa otettiin tavoitteeksi, että Salo päättää asuntomessujen hakemisesta vuoden 2023 aikana.

Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa. Kaupunki on kartoittanut esimerkiksi sopivia alueita ja teemoja, joiden ympärille olisi mahdollista rakentaa kiinnostavat messut.

Asuntomessujärjestäjän kanssa on pohdittu myös messuhankkeen kaupallisia ja taloudellisia mahdollisuuksia.

Asuntomessujen järjestämisessä rima on pidettävä korkealla, koska tapahtuman pitäisi houkutella sekä alan yrityksiä, rakentajia että suurta yleisöä. Salossa yksi ongelma on, että kaupungissa on rakennettu viime vuosina melko vähän asuntoja.

Kaupunginhallitus sai päivityksen aiheesta maanantaina. Ajatuksena on, että kaupunki jatkaa keskusteluja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa alkuvuodesta. Päätösten aika on myöhemmin.