Salo teki kymmenen vuotta sitten tempun, johon se tuskin enää pystyisi

Salkkarin torstainen pääkirjoitus otti kantaa toiveisiin jalkapallohallin rakentamisesta Saloon. Tekstin melko suorasukainen näkemys oli, että jalkapalloilijoiden ja monien muiden ulkolajien harrastajien olisi aika saada kunnolliset talviharjoitteluolosuhteet.

Heti aamulla sähköpostissani odotti useampi viesti, joissa muistutettiin, että kaupungin rahoille olisi muitakin käyttäkohteita. Perjantain lehden mielipidepalstalla julkaistiin naseva lukijan kirjoitus. Sen mukaan nyt ei ole varaa rakentaa mitään ylimääräistä, koska Tunnin juna tulee nielemään miljoonia kaupungin kassasta lähivuosina.

Touché.

Tunnin juna on toinen hanke, jota lehti päätoimittajineen on puolustanut ja puolustaa edelleen.

Jos alkavalle vuodelle voisi esittää yhden kaupunkipoliittisen toiveen, toivoisin, että surullisenkuuluisassa Tunnin juna -operetissa päästäisiin edes jonkinlaiseen ratkaisuun.

Nykytilanne on kieltämättä vaikea. Kuntien pitäisi maksaa käytännössä puolet raidehankkeesta, jota ei välttämättä koskaan tehdä loppuun asti. Varsinainen oikorata, eli radan keskiosuus Salosta Lohjalle on jo hyllytetty odottamaan myöhempiä aikoja. Päätyosuuksistakin Salon laskennallinen maksuosuus tietäisi kaupungille merkittävää lisävelkaa.

On vaikea uskoa, että valtuusto myöntyisi nykytilanteessa tällaiseen. Varsinkin kun maalaisjärkikin sanoo, että junaradat rakentaa valtio. Siitäkin huolimatta, että elinvoiman lisäys hyödyttäisi juuri Saloa ja muita radanvarren kuntia.

On hyvin mahdollista, että nykyinen Länsirata, eli entinen Tunnin juna ei etene mihinkään tulevan vuoden aikana. Onko meillä siinä tapauksessa varaa jalkapallohalliin tai muihin uusiin hankkeisiin?

Epäilen, että monen mielestä ei ole.

Kun kaupunki päätti joulukuussa kunnostaa ja parantaa Inkerinkadun seudun katuja, nousi välitön vastalauseiden myrsky.

Muistutettiin, että muitakin katuja pitäisi kunnostaa. Valitettiin, ettei Inkerinkatu ole edes keskustassa. Moitittiin projektia liian kalliiksi.

Samanlaiseen vastustuksen suohon tuntuvat uppoavan kaikki hankkeet, joita Salossa joku kehtaa esittää. Jäähalli on liian kallis, kulttuuritalo on turha. Uskelan koulua ei pidä rakentaa, koska kyläkouluissa on tilaa.

Jos investointien vastustamiselta jää aikaa, valitetaan kuorossa sitä, ettei kukaan tee mitään kaupungin elinvoiman parantamiseksi.

Aikanaan julkinen valta tasoitti suhdanteita investoimalla taantumassa rahoja, joita sille oli kertynyt nousukauden aikana.

Salossa tästä metodista on kehitetty oma versionsa. Huonoina aikoina ei ole varaa laittaa rahaa mihinkään. Hyvinä aikoina taas ei kannata, koska huonot ajat ovat kuitenkin tulossa.

Tänään sunnuntaina lehdestäja Salkkarin verkkosivuiltalöytyy Vesa Käiväräisen laaja juttu Salon 15 vuoden takaisesta kuntaliitoksesta. Artikkelissa muun muassa Salon entinen kaupunginjohtaja Matti Rasila muistelee, miten vajaa kymmenen vuotta sitten Salo otti ison riskin ja osti tyhjiksi jääneet Nokian vanhat tilat. IoT Park on osoittautunut menestystarinaksi.

Rasila epäilee, että ilman kuntaliitosta entiset pienet kunnat eivät olisi pystyneet sellaiseen investointiin, joka yhdistyneeltä uudelta Salolta onnistui.

Minä taas epäilen, että nykyiseltä Salolta sellainen ei enää onnistuisi.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien päätoimittaja.