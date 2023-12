Ilmansuodattimiin ja ilmanpuhdistusratkaisuihin keskittynyt salolainen Filter Partner Oy yhdistyy vuodenvaihteessa hankolaisen Filterpakin kanssa.

Fuusion takana on viime kesänä tehty yrityskauppa, jossa Filterpak osti salolaisyhtiön ja Vimpelissä toimivan PL-Filter Oy:n osakekannan.

– Olemme toimineet toistaiseksi kolmena eri yhtiönä, ja nyt toiminnot fuusioidaan yhdeksi yhtiöksi, Filterpakin toimitusjohtaja Peter Nordlund kertoo.

Yhtiön yksiköistä Hangossa on reilut 60 työntekijää, Salossa 25 ja Vimpelissä 20.

Kaikki ovat osa kotimaista M-Filter Groupia, joka työllistää yhteensä yli 200 ihmistä.

Peter Nordlundin mukaan yhtiöiden tuotevalikoima täydentää hyvin toisiaan, eikä suuria muutoksia yksiköiden toimintaan ole tarvetta tehdä.

– Pieniä tuotannon siirtoja tulee. Pääsyy on, ettemme tuota jatkossa samaa tavaraa eri tehtaissa, hän perustelee.

Yhtiöt valmistavat hyvin monenlaisia suodattimia kiinteistöjen ilmansuodattimista traktorin öljynsuodattimiin ja moottorisahojen ilmansuodattimiin asti. Valikoimaan kuuluvat myös kasvomaskit.

Peter Nordlund sanoo, että yhtiö tavoittelee tulevaisuudessa voimakasta kasvua. Kasvutavoitteet koskevat myös Salorankadulla toimivaa Salon yksikköä.

– Suurempia investointeja tuskin on tulossa Saloon, mutta rekrytointeja todennäköisesti jonkin verran. Tarvitsemme käsiä, koska työ on käsityövaltaista ja meillä on paljon esimerkiksi pakkaamista, toimitusjohtaja sanoo.