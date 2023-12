Salolainen taloyhtiö sai Sp-Isännöinniltä 4 000 euron edestä turhia laskuja ja nipun virheellisiä isännöintitodistuksia

Perusteettomat laskutukset, virheelliset isännöintitodistukset, ulosottoon johtaneet, myöhässä maksetut kiinteistöverot ja viivästyneet vesimaksujen palautukset. Muun muassa tällaisten ongelmien takia salolainen viiden huoneiston taloyhtiö päätyi selvittämään viime vuoden kirjanpitoaan.

Kolme osakasta sai jo kaksi vuotta sitten tarpeekseen Sp-Isännöintipalvelut Oy:n toimintatavoista ja pyysi ulkopuolista selvittäjää auttamaan lakiasioissa. Yhtiö teki eläkkeellä olevan hallintonotaari Timo Pohjolan kanssa sopimuksen konsulttityöstä.

Asunto-osakeyhtiö Salon Petäjätie 2 päätyi Sp-Isännöintipalvelujen asiakkaaksi lokakuussa 2020, kun Sp-Isännöinti oli ostanut salolaisen Tili ja Isännöinti Vaahtera Oy:n. Nyt taloyhtiö syyttää Sp-Isännöintiä epäpätevästä isännöinnistä.

Taloyhtiö piti helmikuussa ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa se vaihtoi hallituksensa ja valitsi samalla Timo Pohjolan sen puheenjohtajaksi. Maaliskuussa asunto-osakeyhtiö päätyi purkamaan isännöintisopimuksensa Sp-Isännöintipalvelujen kanssa. Yhtiö totesi syynä olevan toistuneet ja vakavat sopimusrikkomukset.

– Hallitus päätti, että isännöintiä koskevat laskut pitää hyväksyttää hallituksen puheenjohtajalla. Sp-Isännöinti ei toiminut päätöksen mukaan, Pohjola kertoo ongelmista.

Hän sai käyttöoikeudet isännöintijärjestelmään vasta asianajajan avulla.

– On iso riski väärinkäytöksiin, kun isännöitsijä laatii itse laskutusperusteet, hyväksyy laskut itse ja panee ne itse maksatukseen. Petäjätien taloyhtiötä on laskutettu perusteettomasti yli 4 000 euron edestä. Lisäksi selvitystyö on aiheuttanut merkittäviä kustannuksia.

Timo Pohjola tarkasti taloyhtiön talouden ja hallinnon sekä viime vuodelta että alkuvuodelta Sp-Isännöintipalvelujen ajalta. Hän katsoo Sp-Isännöinnin rikkoneen asunto-osakeyhtiölakia, yhtiöjärjestystä sekä isännöintisopimusta.

– Parhaillaan on meneillään vahingonkorvausten selvittely ja rikosilmoitusten harkinta.

Pohjola löysi huomautettavaa myös taloyhtiön toiminnantarkastajasta, joka työskenteli aikoinaan Someron Säästöpankin varatoimitusjohtajana.

– Hän esitti hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille vastuuvapautta viime vuodelta, vaikka yhtiössä oli ollut kaksijäseninen hallitus vastoin yhtiöjärjestystä ja asunto-osakeyhtiölakia. Vahingonkorvausten vaatiminen estyisi, jos isännöitsijälle ja entiselle hallitukselle myönnettäisiin tili- ja vastuuvapaus, Pohjola korostaa.

Yksi hallituksen jäsenistä oli eronnut joulukuussa eikä uuden jäsenen valitsemiseksi kutsuttu koolle yhtiökokousta, vaikka osakkaat sitä vaativat. Petäjätien hallituksessa ei ollut varajäsentä, joka olisi voinut nousta eronneen tilalle. Asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys edellyttävät minimissään kolmejäsenistä hallitusta.

– Sp-Isännöinniltä välitilinpäätöksen saaminen oli kiven takana jopa isännöintitoimiston vaihdoksen yhteydessä, Pohjola kertoo.

– Saimme vuoden 2022 tilinpäätöstiedot lopullisessa muodossa vasta 6. kesäkuuta. Kuluvan vuoden tilinpito on yhä kesken.

Vastikään taloyhtiölle selvisi, että siltä on puolentoista vuoden ajan laskutettu 18 euroa kuussa isännöintifirman käyttämästä tietoteknisestä ohjelmasta.

– Laskutus on ollut perusteetonta, koska ohjelma sisältyi isännöintisopimukseen.

Timo Pohjolan puolison Eija Pohjolan omistaman asunnon myynnin aloittaminen on lykkääntynyt jo vuodella Sp-Isännöintipalvelujen antamien virheellisten isännöintitodistusten takia.

– Ensimmäisen isännöintitodistuksen mukaan olimme itse tehneet sauna- ja kylpyhuoneremontin, vaikka taloyhtiö teetti sen jokaiseen asuntoon. Tämän vuoden maaliskuussa saadussa kolmannessa isännöintitodistuksessakaan eivät vielä siinäkään kaikki tiedot olleet oikein.

Virheellisiä olivat myös Sp-Isännöintipalvelujen kahdesta muusta Petäjätie 2:n asunnosta tekemät isännöintitodistukset, joiden perusteella toteutui kaksi asuntokauppaa.

Pohjola huomauttaa, että lisäksi lukuisia virheitä ovat sisältäneet taloyhtiön toimintakertomus ja tilinpäätös. Asukkaita oli merkitty olevan kolme, vaikka heitä oli kuusi ja rakennusten tilavuudeksi 195 neliötä, joka on pelkän autokatoksen tilavuus. Putkisaneeraus todettiin päätetyn tehtäväksi, vaikka se oli vasta otettu viisivuotissuunnitelmaan.

Timo Pohjolan näkemyksen mukaan Sp-Isännöintipalveluilla ei ole Salossa eikä Somerolla ainuttakaan asiansa osaavaa isännöitsijää.

– Asunto-osakeyhtiölaki, sopimusten noudattaminen ja yhtiöjärjestysten määräykset ovat heillä aivan hakusessa.

Pohjola on yrittänyt lukuisia kertoja tavoittaa asian tiimoilta Sp-Isännöintipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Sivirantaa, mutta tuloksetta.

– Sähköposteihini ei vastata eikä säästöpankin keskus suostunut yhdistämään puhelua, kun en kertonut henkilöturvatunnustani. Sain selville Sivirannan käsipuhelinnumeron, mutta siihenkään hän ei ole vastannut.

Salon Seudun Sanomat kertoi vastikään somerolaisen Asunto Oy Peltokoivun ja salolaisen Asunto Oy Salon Sibeliuksenpuiston kokemista ongelmista Sp-Isännöintipalvelujen kanssa (SSS 15.12.).

Sp-Isännöintipalvelut ei kommentoi

Sp-Isännöintipalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Siviranta ei kommentoi Salon Seudun Sanomille Asunto Oy Salon Petäjätie 2:n syytöksiä.

– Asiakkuuksien asioiden selvittely julkisuudessa ei kuulu toimintatapoihimme, hän toteaa sähköpostissaan.

Siviranta kiittää lehteä mielenkiinnosta yhtiötä kohtaan, mutta ihmettelee, aikooko Salon Seudun Sanomat kirjoittaa kaikista seudun yritysten yksittäisistä mahdollisista reklamaatiotapauksista.

Siviranta toteaa Sp-Isännöintipalvelujen kuuluvan Isännöintiliittoon, ja noudattavan alan eettisiä ohjeita.

– Käymme mahdollisia reklamaatioasioita läpi asiakkaiden kanssa. Ihmisten toimiessa väärinkäsitykset ja erimielisyydet ovat aina mahdollista, mutta asiat ratkaistaan aina.

Salon Petäjätie 2 sai viime vuoden tilinpäätöstietonsa lopullisessa muodossa vasta kolme kuukautta sen jälkeen, kun oli purkanut isännöintisopimuksensa.

– Asiakkuuden luovutus ja vastaanotto hoidetaan hyvän tavan mukaisesti. Tästä ei ole tullut meille tietoon puutteita, Siviranta väittää sähköpostissaan.

Siviranta vakuuttaa Sp-Isännöintipalvelun henkilökunnan olevan pätevää ja vakiintunutta ja reurssien olevan riittävät.

– Kokeneista isännöitsijöistä on pulaa valtakunnallisesti, hän kuitenkin myöntää.

ERI ISÄNNÖINTIFIRMA

Sp-Isännöinti ei liity Someron kavalluskohuun

Sp-Isännöintipalvelut Oy ei liity Somerolla paljastuneisiin isännöinnin petos- ja kavallusepäilyihin, joista SSS on uutisoinut syksyn aikana. Niissä poliisi epäilee somerolaista tilitoimistoa väärinkäytöksistä.

Someron Säästöpankki on yksi Sp-Isännöintipalvelut Oy:n omistajista. Someron tilitoimistokohun aikana Säästöpankkia on arvosteltu selvitysten hankaloittamisesta, kun taloyhtiöt ovat pyytäneet pankista asiakirjojaan.