Salolaisartistien singlet soivat Suomessa ja maailmalla – artistitulokas JoLinda tavoittelee tanssilavoja ja uusia levytyksiä

Kolme Salon musiikkikentältä tuttua artistia on julkaissut hiljattain uuden singlen. Tarjolla on monipuolinen musiikkikattaus iskelmästä rockiin ja popiin. Salolaisartistien kappaleet ovat soineet niin radiossa kuin suoratoistopalveluissakin.

Tuore salolaisartisti Linda Jokiniemi julkaisi marraskuussa viidennen singlensä ja ensimmäisen englanninkielisen kappaleensa This Little World. Modernisoitua vintage-popia edustava biisi on kuvaus uhmakkaan pienen lapsen maailmasta.

This Little World -kappaleen on sanoittanut ja säveltänyt Pekka Perätalo, joka tarjosi sitä Jokiniemelle levytettäväksi. Levytys oli tarkoitus lähettää Uuden musiikin kilpailu UMK:hon. Jokiniemi innostui heti kappaleesta ja mahdollisuudesta osallistua kilpailuun.

– Kappale oli niin jännä ja erikoinen. Tykkäsin erityisesti melodiasta.

Levytys ei päässyt Uuden musiikin kilpailussa jatkoon, mutta se on sittemmin saanut joitakin radiosoittoja Kanadassa ja Isossa-Britanniassa.

28-vuotias Jokiniemi sanoo musiikkiuransa olevan vasta alussa, ja onkin esiintynyt artistinimellä JoLinda vasta noin kolmen vuoden ajan. Musiikkiura otti tulta alleen korona-aikana.

– Vuoden 2020 lopussa selailin Facebookia ja näin siellä karanteenikaraoken. Aloin lisäämään sinne omia lauluvideoitani, ja ihmiset pitivät niistä kovasti.

Kuluneen vuoden 2023 aikana artisti on julkaissut yhden kappaleen ja tehnyt noin kymmenen keikkaa. Musiikkiuransa ohella Jokiniemi työskentelee henkilökohtaisena avustajana.

Laulamisen lisäksi Jokiniemi nauttii kilpailemisesta. Hän onkin osallistunut useisiin laulukilpailuihin, kuten karaoken suomenmestaruuskilpailuihin sekä Seinäjoen Tangomarkkinoille, jonne hän aikoo hakea uudelleen tulevana vuonna.

Tällä hetkellä Linda Jokiniemi opiskelee Ikaalisissa musiikkituotannon ammattitutkintoa, josta hänen on tarkoitus valmistua toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi hän käy viikoittain laulutunneilla.

Tulevaisuudessa laulaja haluaa keskittyä ennen kaikkea iskelmämusiikkiin. Seuraavan kappaleensa hän julkaisee jo helmikuun alkupuolella ja toivoo pääsevänsä pian levyttämään uusia sävellyksiä ja sanoituksia.

– Iskelmä on minun juttuni. Haluaisin kokeilla myös modernia ja menevämpääkin tyyliä, sellaista, jota esimerkiksi Jenni Vartiainen ja Abreu tekevät, Jokiniemi kertoo.

Uusien levytyksien avulla hän toivoo saavansa lisää näkyvyyttä niin kuuntelijoiden kuin sponsorienkin keskuudessa.

Jokiniemi pyrkii ensi vuonna saamaan myös enemmän keikkoja. Hän kertoo jännittävänsä yleisön eteen menemistä ja toivoo saavansa pian alkavasta esiintymisvalmennuksesta lisää itsevarmuutta.

– Nauttisin, jos pääsisin kiertämään tanssilavoja.

Myös suomusjärveläistaustainen Miri eli Senni Rantanen on julkaissut vastikään uuden singlensä Mielessä. Nykyään Helsingissä asuva Rantanen on säveltänyt ja sanoittanut singlen yhdessä tuottaja Miko Kontturin kanssa.

Mielessä on kerännyt mukavasti soittokertoja suoratoistopalveluissa. Esimerkiksi Spotifyssä sitä oli loppuviikkoon mennessä kuunneltu jo liki satatuhatta kertaa. Rantanen kertoo saaneensa biisistä myös paljon hyvää palautetta.

Mielessä kertoo päähenkilön mielessä pyörivästä ihmisestä, jonka tämä haluaisi unohtaa mutta joka ei jätä ajatuksia rauhaan. Kappale on inhimillisestä ja painavasta aiheestaan huolimatta kepeähkö ja energinen, sanoilla leikittelevä pop-kappale.

– Tämä on biisinä sellainen popralli. Siitä on sanottu, että se on aikamoinen korvamato. Se saattaa jäädä sekä hyvässä että pahassa päähän pyörimään.

Idea uuteen kappaleeseen syntyi keskellä arkista kiirettä, kun Rantanen oli lähdössä squash-treeneihin.

– Olin tekemässä lähtöä, ja sitten minulla alkoi soimaan päässä idea kappaleen kertosäkeestä. Tallensin sen äkkiä puhelimen sanelimeen.

Artisti palasi tallennetun pätkän äärelle vielä myöhemmin, eikä enää innostunut siitä. Hän kuitenkin päätti soittaa tallenteen tuottajalle, joka ihastui ideaan välittömästi.

Musiikki on kulkenut Senni Rantasen mukana pikkutytöstä saakka, ja taiteilijanimellä Miri hän alkoi tehdä musiikkia lukiovuosinaan.

Rantanen valmistui vuosi sitten Metropolia-ammattikorkeakoulusta, jossa hän opiskeli musiikin tekemistä ja tuottamista. Tällä hetkellä hän keskittyy täysipäiväisesti musiikkiuraansa, uuden musiikin levyttämiseen ja uusien kuuntelijoiden tavoittamiseen.

Hieman rokahtavampaa musiikkia edustaa puolestaan salolaisen Tuomas Hillervon, artistinimeltään Tupe, uusi single Biittii, joka julkaistiin joulukuun alussa. Kyseessä on artistin soolouran viides single, joka on edellisten tapaan artistin itsensä säveltämä ja sanoittama.

Artisti kuvailee uutta biisiään reippaaksi pop-rockiksi, joka yhdistelee vanhaa ja uutta.

– Kappaleen soundimaailmassa on kaikuja menneiltä vuosikymmeniltä, mutta samalla kuitenkin jotain tuoreutta.

Kappaleen biitti voi artistin mukaan tarkoittaa jokaiselle eri asioita.

– Minulle vanhana rumpalina biitti tarkoittaa rumpuja, mutta se voi tarkoittaa paljon muutakin.

Hillervo kertoo löytäneensä uuden kappaleen myötä yhä selkeämmin oman musiikillisen tyylinsä. Viides single onkin aiempia suoraviivaisempi ja rockimpi.

– Uudesta kappaleesta löytyy omaa tyyliä ja rosoisuutta, artisti kuvailee.

Hillervo kertoo kappaleen saaneen hyvän vastaanoton kuuntelijoilta. Positiivista palautetta on tullut toistaiseksi enemmän kuin mistään muusta hänen levyttämästään kappaleesta. Lisäksi kappale on saanut joitakin radiosoittoja, ja suosio on näkynyt myös suoratoistopalveluissa.

– Se on saanut soittolistapaikkoja enemmän kuin aikaisemmat neljä kappaletta.

Ennen soolouraansa Tuomas Hillervo oli mukana salolaisessa Joku Paikallinen Bändi -yhtyeessä yli kymmenen vuoden ajan. Soolouransa hän aloitti vuonna 2020.

Katse pääsi pois pöytälaatikosta

Uuden salolaismusiikin joukosta löytyy myös perinteistä suomirockia. Kymmenvuotista taivaltaan juhlistava Toyotan Takavalot julkaisi joulukuun alussa tämän vuoden kolmannen singlensä Katse. Kappale kertoo kielletystä rakkaudesta ja intohimosta, joka ei jätä rauhaan.

Yhtyeen kitaristi sekä kappaleen säveltäjä ja sanoittaja Ilkka Isotupa kuvailee, että Katse on rockimmasta päästä yhtyeen tuotantoa. Se on kulkenut Isotuvan matkassa jo kahden vuosikymmenen ajan, mutta ei ole aiemmin nähnyt päivänvaloa.

– Se on ollut niin sanotusti pöytälaatikossa. Olen kokeillut sitä aikaisemmin joidenkin orkestereiden kanssa, mutta ei sitä ole saatu toimimaan. Nyt sitten saimme, Isotupa kertoo.

Toyotan takavalot on keikkaillut kuluvana vuonna hieman tavallista vähemmän. Isotupa kertoo, että uutta musiikkia on luvassa ensi vuoden puolella.