Salon hotellipuukottaja vangittiin – taustalla lukuisia muita väkivaltarikoksia

Tapon yrityksestä epäilty salolaismies vangittiin torstaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Poliisi uskoo 29-vuotiaan miehen puukottaneen toista miestä salolaisessa hotellissa maanantaina aamuyöllä.

Epäillyllä on rankka rikoshistoria. Poliisi on tutkinut hänen jäljiltään ainakin kahdeksaa pahoinpitelyä Salossa tänä vuonna. Kesän mies oli tutkintavankeudessa jatkamisvaaran takia.

Miehellä on aiempia rikostuomioita. Viime vuonna hän oli heittänyt sohvalla istunutta kaveriaan viisi kiloa painavalla kaiuttimella ja takonut uhria sen jälkeen nyrkeillä toistakymmentä kertaa.

Toiselta kaveriltaan hän oli ryöstänyt tämän kotona muun muassa matkapuhelimen ja pankkikortin. Asukas oli käynyt hakemassa jääkaapista juotavaa, kun mies oli yllättäen alkanut hakata häntä eri puolille kehoa. Väkivalta loppui vasta, kun uhri oli kertonut puhelimensa pin-koodin.

Uhri sai ruhjeita ja kuhmuja, ja hän joutui menemään lääkäriin.