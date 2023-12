Salon Pesula lopettaa toimintansa: ”Tässä ei ollut enää järkeä”

Tässä ei ole enää järkeä.

Näin kertoo Salon Pesulan toinen yrittäjä Linnar Klaar. Yritys ilmoitti nettisivuillaan sunnuntaina lopettavansa pesulatoiminnan joulukuun loppuun. Klaar on toimitusjohtajana rakennusliike Klaar Invest Oy:ssä, joka omistaa Salon Pesulan.

Klaar ehti pyörittää Salon Pesulaa veljensä Robert Klaarin kanssa puolitoista vuotta. Klaar Invest osti 70 vuotta toimineen pesulan liiketoiminnan keväällä 2022 Matti Tiaiselta, jonka vanhemmat Greta ja Oiva Tiainen perustivat Salon Pesulan vuonna 1951.

Linnar Klaar harmittelee perinteikkään yrityksen loppumista.

– Salon Pesulalla on pitkä historia. Teimme parhaamme, mutta asiakkaita ei vain ole riittävästi. Tätä on turha enää jatkaa.

Lopetuspäätös johtuu Klaarin mukaan ”taloudellisista ja tuotannollisista syistä”. Tekniikkaa ja laitteistoa olisi pitänyt päivittää, jotta yritys olisi voinut lisätä volyymiaan.

– Tämä ei kannattanut taloudellisesti. Pesulatoiminta painottuu kesäaikaan, jolloin pitäisi tehdä tulosta muita vuodenaikoja ajatellen.

Klaar kertoo, että pesulatoiminnan kulurakenne on muuttunut viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi höyrykattiloihin vaadittavan polttoöljyn hinta on yli tuplaantunut vuoden aikana.

– Kustannukset ovat kohonneet, eikä nykyinen toimintamme kata noususta aiheutuneita tappioita.

Salon Pesula on työllistänyt Klaarin mukaan neljästä viiteen työntekijää. Heille kaikille on ilmoitettu töiden päättymisestä. Klaar Invest Oy:n veljesten tilanne on turvattu, koska rakennusliiketoiminta jatkuu entiseen malliin.

– Pesula on koko ajan ollut meille sivuprojekti. Toivoimme siitä mukavaa lisätoimintaa rakennusliikkeen ohelle, mutta markkinat eivät olleet sitä, mitä kuvittelimme.

Klaar kertoo liiketoiminnan lopettamisen pyörineen keskusteluissa jo kesällä. Silloin Klaar halusi kuitenkin jatkaa, koska uskoi työvaatteiden pesuosuuden kasvavan. Vuoden alussa talonrakennusalan työnantajia velvotettiin työsopimuksen mukaan huolehtimaan suojavaatteiden ja suojavälineiden puhtaanapidosta.

– Toivoimme suojavaatteita koskevan muutoksen tuovan kaivattua volyymia toimintaan. Sillä ei ollutkaan mainittavaa vaikutusta.

Klaarin veljekset eivät uskoneet pesulatoiminnan muuttuvan kannattavaksi ensi vuoden puolella. Siksi lopullinen päätös oli tehtävä.

Klaar Invest Oy toteuttaa päätoimisesti rakennussaneerausprojekteja. Yrityksen saneeraama, neljän asunnon talo Varssilan Villa valmistuu ensi vuoden alussa Salon keskustan tuntumaan.

Saunarakennuksesta Salon keskustaan