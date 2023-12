Salon terveysasemilta puuttuu kymmenen lääkäriä – Nuori lääkäri Perniöstä kertoo, mitkä asiat ratkaisevat työpaikan valinnassa

Salon terveysasemille palkattaisiin heti kymmenen uutta lääkäriä, mikäli tulijoita vain löytyisi. Suurin osa salolaisia hoitavista terveysasemalääkäreistä asuu jo nyt muualla kuin Salossa. Peräti puolet heistä tulee Turusta.

– Lääkäripulaa kuvaa se, että myös vuokralääkärien saatavuus on tosi vaikea, Salon sote-keskuksen johtaja Petri Salo sanoo.

Terveysasemalääkärien päivystysvelvollisuus karkottaa hakijoita Salon keskustassa. Sairaalanmäellä on ajauduttu kierteeseen, jossa lääkärit hakeutuvat osa-aikatyöhön päivystyksen takia. Se taas johtaa siihen, että lääkäreistä on pula virka-aikana. Ja kun lääkäreitä on vähän, päivystykset kasaantuvat yhä harvemmille.

– Tämä on meille ongelma, Salo toteaa.

Perniön terveysasemalla puolestaan työskentelee kohta enää kaksi osa-aikaista eläkeläislääkäriä.

Salo on Varsinais-Suomessa ainoa sote-keskus, jonka terveysasemien lääkäreillä on velvollisuus päivystää. Se koskee sairaalanmäen päivystystä kello 08–22 välisenä aikana.

”Terveysaseman lääkärien päivystysvelvollisuudesta on tullut rasite”, Salon Seudun Sanomat otsikoi syyskuussa.

Enemmän kuin joka kolmas lääkäri on päätynyt Salossa osa-aikatyöhön pitkälti juuri sen takia, että päivystys on koettu raskaaksi. Sote-keskus haluaa tästä eroon, ja vaatimus on edennyt hyvinvointialueen hallinnossa.

Varhan aluehallitus päättää tiistaina, kilpailutetaanko terveyskeskuksen päivystys ostopalveluksi virka-ajan ulkopuolella. Salon terveysaseman virkalääkärien voimin päivystyspalveluita ei pystytä turvaamaan.

Petri Salo arvioi, että osa-aikaisia lääkäreitä palaisi kokopäivätöihin, jos heidän ei tarvitsisi päivystää virka-ajan ulkopuolella.

– Tällä voidaan saada 2–3 lääkärin työpanoksen lisäys virka-aikaiseen työhön.

Nopea tämäkään ratkaisu ei ole, sillä päivystyspalveluiden kilpailuttaminen voi viedä puolikin vuotta. Ajan saaminen kiireettömälle lääkärikäynnille alkaa taas venyä.

Sen lisäksi, että eri hyvinvointialueet kamppailevat lääkäreistä keskenään, Salon sote-keskus kilpailee lääkäreistä myös Varhan sisällä muiden sote-keskusten kanssa.

Palkkatarjouksilla ei voi enää kilpailla.

– Yritämme pärjätä kilpailussa muilla asioilla. Työyhteisö on ollut meille jo pidemmän aikaa selkeä vahvuus, joka on vetänyt lääkäreitä Saloon, Petri Salo sanoo.

Helsinkiläinen Aleksi Ala-Heikkilä tuli vuokralääkäriksi Perniön terveysasemalle pörssiyhtiö Pihlajalinnan kautta syyskuun alussa. Ala-Heikkilän pesti päättyy joulukuun lopussa.

– Tosi mukava työpaikka, jossa on erittäin hyvät ja taitavat hoitajat. He hoitavat kaiken sen työn, mihin lääkäriä ei välttämättä tarvita, Ala-Heikkilä kehuu.

Nuori lääkäri olisi mielellään jatkanut Perniössä myös vuodenvaihteen jälkeen, mutta Pihlajalinna ei tiettävästi vastannut Varhan tarjouspyyntöön riittävän ripeästi. Ala-Heikkilä ei jaksanut odottaa ja päätyi tekemään sopimuksen muualle.

– Olen tykännyt tosi paljon olla Perniön terveysasemalla. Täällä kaikenlainen tilpehööri on karsittu, ja lääkäri saa keskittyä lääkärintyön ydintekemiseen.

Esimerkkinä Ala-Heikkilä mainitsee laboratoriotulosten soittamisen potilaille.

– Tavallisessa terkkarissa lääkäri saattaa soittaa toistakymmentä puhelua päivässä. Perniössä lääkäri vain laittaa kommentit, ja hoitajat soittavat ja hoitavat kommunikoinnin hyvin.

Ala-Heikkilä kiittelee myös hyvää työilmapiiriä ja kokeneiden lääkäreiden tukea.

Perniön terveysaseman kokeneet lääkärit ovat Jorma Lindeman ja Lauri Rantala , eläkeläisiä kumpikin. Yhdessä he ovat talvisaikaan täyttäneet yhden lääkärin viran, kun Lindeman on tehnyt töitä kolmena ja Rantala kahtena päivänä viikossa.

Eläkeläisten apu uhkaa kuitenkin päättyä. Lindeman aikoo lopettaa helmikuun lopussa ja Rantala huhtikuussa.

– Tähän asti Perniön terveysasemalla on aina ollut joku seniorilääkäri tukemassa ja perehdyttämässä nuoria lääkäreitä. Paikka ei ole ollut kenellekään nuorelle lääkärille pettymys, Lindeman sanoo.

Lindeman näkee uhkakuvan: Jos Perniön terveysasemalle ei saada kokeneita lääkäreitä, sinne on entistä vaikeampi löytää myöskään uransa alkutaipaleella olevia lääkäreitä.

– Olen tilanteesta hyvin huolissani. Ihmisten kokonaisvaltainen hoito jää retuperälle. Vähävaraiset ja he, jotka ovat työelämän ulkopuolella, eivät enää löydä paikkaa hoitaa terveyttään.

Myös Lindeman kiittelee terveysaseman hoitajia, jotka tekevät vaativaa työtä esimerkiksi hoidon arvioinnissa. Lauri Rantala on samaa mieltä:

– Hoitajat hoitavat uskomattoman määrän juoksevia asioita, ja tukevat lääkärin toimintaa tavalla, johon en ole koskaan urallani tottunut. Hoitajavastaanotto toimii tosi hyvin, ja hoitajat syöksyvät avustamaan, jos vähänkin elehtii siihen suuntaan.

Salon terveysasemilla on tällä hetkellä 43 lääkärin virkaa. Sote-keskus jatkaa rekrytointeja: ”Terveysasemien työyhteisöissä henkilöstö viihtyy ja niillä vallitsee yhdessä tekemisen meininki”, työpaikkailmoituksessa lukee.

Tätä nuoret lääkärit arvostavat

Perniön terveysasemalla ostolääkärinä työskentelevä Aleksi Ala-Heikkilä valmistui lääkäriksi Helsingin yliopistosta pari vuotta sitten.

Mitä nuoret lääkärit arvostavat vertaillessaan tarjolla olevia työmahdollisuuksia?

– Inhimillinen työkuorma on keskeinen tekijä, sillä julkisella puolella työtaakka voi kasvaa kohtuuttomaksi. Mukava työilmapiiri ja kulkuyhteydet. Seniorituki on hyvin merkittävä juttu ensimmäisissä työpaikoissa, Ala-Heikkilä luettelee.

Hänen mukaansa tieto työpaikoista kulkee sosiaalisessa mediassa ja kaveripiireissä.

– Sana kiirii varsin nopeasti, minne kannattaa mennä ja minne ei. Ystäviltäni olen kuullut etenkin pääkaupunkiseudusta, että siellä on raakaa suolakaivosmeininkiä.

Mitä aiot kertoa kokemuksistasi Perniöstä?

– Aion kertoa, että se on tosi mukava paikka, jossa on erittäin hyvät hoitajat ja jossa lääkäri saa keskittyä lääkärintyöhön.