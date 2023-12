Salon uusi jäähalli mukana OKM:n listalla – tukea tulisi täydet 750 000 euroa vuonna 2025

Salon uusi jäähalli on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön listalla eli liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa vuosille 2024–2027. Urheilupuistoon rakennettavalle jäähallille on suunniteltu 750 000 euroa valtion tukea vuodelle 2025. Uuden jäähallin kustannusarvio on pyörinyt yli 8 miljoonassa eurossa.

Salon jäähalli saisi maksimituen, sillä hankekohtainen avustuksen määrä on suunnitelmahankkeissa 30 prosenttia arvioiduista kustannuksista, ei kuitenkaan enempää kuin 750 000 euroa. Uimahalleissa rajana on 800 000 euroa.

SSS kertoi marraskuussa (SSS 11.11.), että uuden jäähallin rakentaminen siirtyy taas vuodella. Syynä ovat arkkitehtisuunnitelmat, jotka valmistuvat vasta keväällä 2024. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan jäähalliin käytetään ensi vuonna suunnittelurahaa 200 000 euroa. Rakentamiseen varataan 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2025.

Uusi jäähalli rakennetaan SSO-hallin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston alaisista hankkeista rahoitussuunnitelmaan pääsi myös muun muassa Paimion sisäliikuntahalli, joka saisi tukea 750 000 euroa vuonna 2024.