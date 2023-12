Salossa vihataan vain pyöräilijöitä enemmän kuin jalankulkijoita

Tämä teksti olisi pitänyt otsikoida ”Parahin autoilija”, jotta edes joku lukisi mitä asia koskee. Mutta otan riskin, niin kuin joka päivä kävellessäni autoilijoiden maailmassa. Teitä on paljon ja koko Varsinais-Suomi on rakennettu teitä varten.

Sen huomaa ehkä vasta kun yrittää kävellä jonnekin. Malliesimerkki on reitti Salon keskustasta Halikon Prismaan, mikä on ihan sopivan pituinen matka, kunhan ei noudata jalankulun suunnitelmaa. Huomaa että sen on suunnitellut joku autoilija. Autoilijoille on tehty oikotie, mutta jalankulkijan pitäisi kiertää ainakin kilometrin päästä.

Nyt käytännössä jalankulkijat ylittävät valtatien vaarallisesta kohtaa, hyppäävät ojan yli ja kävelevät pellon poikki. Niin teen itsekin, mutta katson aina tarkkaan ettei tule autoja. Kerran silti joku mies tööttäsi ja pudisti päätään, vaikka hän tuli eri kaistalla. Onneksi en ollut sentään pyörällä, koska heitä vihataan, jos mahdollista, ehkä jopa vielä kokonaisvaltaisemmin kuin kävelijöitä.

Usein tuntuu, ettei Salon seudulle muita mahdu kuin autoilijoita. Susiakin täällä vihataan, vaikka niitä on vain korkeintaan joitain kymmeniä ja ne ehkä pitäisivät peurakannat kurissa.

Rattijuopot ovat lapsillenne paljon suurempi uhka täällä kuin kaikki petoeläimet yhteensä. Ja valitettavasti myös suojellumpi. Minunkin päälleni ajoi yksi sellainen kun olin 15-vuotias, vaikka takissani oli heijastin näkyvällä paikalla, kuten aina on.

Seuraavaksi huolestuttavampia ovat kaahaajat. Kokeilkaa kävellä joskus tien reunaa pitkin kun kivet vain sinkoilevat tai hiekka pöllyää päin naamaa. Pitäisikö minun hypätä ojaan? Vai voisiko tie riittää meille molemmille jos vähän hidastaisit?

Kolmas autoilijatyyppi, joka saa minut kiehumaan, ovat tyhjäkäynti-harrastajat. Näitä tulee eteen joka puolella Saloa. Usein se menee niin, että autoilija menee autoon istumaan, paiskaa oven täysillä, sitten käynnistää auton, mutta mitään muuta ei tapahdu, paitsi että hän kaivaa esiin puhelimen. Miksi se auto pitää käynnistää (myös kesällä) kaksi viikkoa ennen liikkeelle lähtöä?

Keskittyneempää tyhjäkäymistä on arvattavasti ruokakauppojen ja Mäkkärin pihassa, siellä urakalla istutaan autossa ja syödään burgeria samalla kun pakoputki tupruttaa. Moralisti sanoisi, nouse ylös ja ulos, voit itsekin paremmin, mutta siihen en pysty. Tiedän miten ihanaa on istua autossa parkkipaikalla ja juoda kahvia. Mitään muuta en pyydä kuin että sammuta auto, kiitos.

Suojatielaki puolestaan otetaan toisinaan vähän liiankin kirjaimellisesti. Joskus voisi ottaa käyttöön myös maalaisjärjen. Kehotan autoilijoita ottamaan mallia eritoten ambulanssikuskeista ja parista taksikuskista. Muiskaus teille! Melkein liikutun kun katselen miten te ajatte. Eli näin: Jos jalankulkija on vasta muutaman metrin päässä tulossa suojatielle niin että ehdit ihan hyvin mennä autolla ensin, niin mene.

Jos on liukasta, ja jalankulkija selvästi jää odottamaan tien ylittämistä vasta jälkeesi, niin mene. Jos kuitenkin olen jo astunut suojatielle, niin anna minun mennä. Kävelen niin ripeästi kuin pystyn. Älä hoputa tai aja melkein kantapäille ja roiskuta kuravettä lahkeilleni.

Noora Salonranta

Ihan kunnon salolainen, vaikka autoton