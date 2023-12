Sauli Niinistö isännöi tänään viimeistä kertaa Linnan juhlia: luvassa vaihtuvia aikoja, irtiottoja, väriloistoa ja tietenkin perinteistä boolia

Presidentti Sauli Niinistö isännöi tänään viimeistä kertaa itsenäisyyspäivän vastaanottoa puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Niinistö on toiminut presidenttinä vuodesta 2012 lähtien.

Itsenäisyyspäivää vietetään Presidentinlinnassa teemalla ajat vaihtuvat. Teema näkyy läpi juhlien niin kutsuvieraissa, musiikissa kuin ruoassakin.

Presidentinkanslian mukaan merkittävä osa juhlavieraista on ensikertalaisia. Yhteensä linnaan on kutsuttu 1 700 vierasta.

Vieraina on muun muassa pitkän uran tehneitä ihmisiä, jotka ovat toimineet tienraivaajina, esimerkkeinä ja mentoreina. Lisäksi kutsuttuna on nuoria innovatiivisia osaajia, tulevaisuuden menestystekijöiden parissa työskenteleviä sekä yhteiskunnan ja arjen turvallisuuden takaajia.

Mukana suosikkiherkkuja

Linnan juhlien tarjoiluissa ja musiikissa on elementtejä, jotka kuvaavat Niinistön toimivan juhlavastaanoton isäntänä viimeistä kertaa. Esimerkiksi tarjoilujen erityisteemana ovat tänä vuonna presidenttiparin isännöimät aiemmat itsenäisyyspäivän vastaanotot, joista jokaiselta on tarjolla vähintään yksi suosittu tuote.

Tarjolla on esimerkiksi Ellen Svinhufvud -kakkua, jota on ollut tarjolla kahdeksana vuonna. Viime vuodelta tarjolla on Kultarannan kuningatarkakkua ja vuodelta 2014 perunaleivoksia.

Lisäksi tarjolla on muun muassa kalaa, riistaa, marjoja, kasviksia sekä suomalaisia sieniä. Vuoden 2023 vihannekseksi valittua porkkanaa löytyy kasvisvoileipäkakuista. Teema ei kuitenkaan ulotu Linnan juhlien legendaariseen booliin, sillä luomubooli säilyy samanlaisena.

Linnan juhlissa kuultavassa musiikissa korostuvat suomalaisuus ja perinteet, mutta myös kansainvälisyys on vahvasti läsnä.

– Musiikkikattauksessa tullaan kuulemaan tulkintoja suomalaisille tärkeiksi tulleista kappaleista ja monista ulkomaalaisista klassikoista. Illan aikana kuullaan vanhempaa musiikkia, mutta myös uudempaa on mukana, presidentin ensimmäinen adjutantti Tino Savolainen sanoo.

Valtiosalin musiikista itsenäisyyspäivänä vastaa valtiollisissa edustustehtävissä jo yli 200 vuotta esiintynyt Kaartin soittokunta sekä Kaartin Combo solistinaan Ilta.

Sotaveteraanien ja lottien kahvitilaisuudessa esiintyy Ylioppilaskunnan Laulajat. Kolmannen kerroksen salongin musiikista vastaa Sami Pitkämö nimeään kantavan orkesterinsa kanssa.

Luvassa todennäköisesti rohkeita valintoja

STT:n haastattelema Aalto-yliopiston professori Kirsi Niinimäki uskoo ja toivoo näkevänsä juhlissa tänä vuonna paljon väriä.

– Elämme kuitenkin synkkiä aikoja ja kaikenlaisia kriisejä on ympärillä. Ajattelisin, että värit voisivat olla tämän vuoden juttu. Ihmiset haluavat vähän piristystä, Niinimäki sanoo.

Niinimäki arvelee, että värien lisäksi voi olla luvassa irtiottoja perinteisestä klassisesta juhlapukeutumisesta.

– Jos ihmiset huomioivat tämän teeman, voisi ehkä ajatella, että olisi sellaisia rohkeampia kokeiluja ihmisten yllä. Uskoisin, että uudet linjat ja uudet värit ovat ne, joita ihmiset haluavat tuoda nimenomaan tämän teeman kautta.

Hän uskoo, että etiketin venyttämistä ja rohkeampia vaatevalintoja voi olla luvassa etenkin miesten pukeutumisessa.

– Tehdään vähän rohkeampia valintoja esimerkiksi kengissä tai muissa asusteissa.

Niinimäen mukaan rohkeat asustevalinnat sopisivat vuoden teemaan hyvin.

Viivi Salminen