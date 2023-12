Sebastian Ahon kova vire jatkui, kun Carolina kaatoi Toronton – kirjauttanut kolmesta ottelusta 11 tehopistettä

Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin kovassa vireessä viime pelit olleen Sebastian Ahon pisteputki sai jatkoa lauantaina, kun Carolina kukisti vieraissa Toronto Maple Leafsin.

Tällä kertaa Aholla oli lapansa pelissä joka ikisessä Carolinan maalissa. Kahdesta ensimmäisestä osumasta suomalaishyökkääjä nappasi syöttöpisteen, minkä jälkeen hän teki vielä ottelun viimeisellä minuutilla 3–1-osuman tyhjään verkkoon.

Pelin ehtoopuolella syntynyt laukaus takasi Carolinalle voiton, sillä Nicholas Robertsonin onnistui vielä kaventaa 3–2:een, kun peliaikaa oli jäljellä kymmenen sekuntia.

Carolinan edeltävästä ottelusta Aho kirjautti neljä syöttöpistettä ja päivää aiemmin pelatusta maalin sekä kolme syöttöpistettä. Kaikkiaan Aholla on siis kolmen ottelun mittaiseksi venyneen pisteputkensa ajalta kasassa 11 tehopistettä.

Aho luistelee omassa luokassaan

Aho on kuluvalla kaudella tehopisteiden osalta omassa luokassaan Carolinan pelaajien keskuudessa. Suomalaiselle on kertynyt jo 42 tehopistettä (15+27). Seuraavaksi paras saldo on 27 pisteen Seth Jarvisilla, joka teki lauantaina Carolinalle 2–0-maalin.

Toronton paidassa pelaavalle William Nylanderille ei siunaantunut tehopisteitä Carolinaa vastaan, ja hänen 13 ottelun mittainen pisteputkensa pääsi katkeamaan.

Hurricanesin ruotsalaishyökkääjä Jesper Fast lähti kaukalosta ensimmäisessä erässä ylävartalovamman vuoksi eikä palannut enää jäälle. Fast ehti pelata alle neljä minuuttia.

Edellisessä ottelussa Carolinan maalille lyhykäiseksi jääneen farmikomennuksen jälkeen palannut Antti Raanta seurasi lauantain ottelun vaihtopenkiltä. Vahtivuorossa oli suomalaisveskarin sijaan Pjotr Kotshetkov, joka torjui 27 kertaa.

Luostarinen taiteili kaksi maalia

Florida Panthers otti kotikaukalossaan selvin luvuin voiton Montreal Canadiensista. Avausmaali kirjattiin Floridan Eetu Luostariselle, joka ohjasi edeltävässä ottelussa maalitilin avanneen Evan Rodriguesin syötön Montrealin verkon perälle. Luostarisen 1–0-osuma syntyi, kun toista erää oli takana nelisen minuuttia.

Cole Caufieldin onnistui tasoittaa kolmisen minuuttia myöhemmin, mutta kanadalaisvieraiden harmiksi Caulfieldin osuma jäi Montrealin illan viimeiseksi.

Luostarinen kasvatti omaa saldoaan vielä päätöserän ylivoimamaalilla. Ottelu oli Luostarisen NHL-uran ensimmäinen, jossa hän on tehnyt enemmän kuin yhden maalin.

Sam Bennett kasvatti vielä Floridan johtoa ja parisen minuuttia myöhemmin Carter Verhaeghe viimeisteli tyhjään verkkoon loppulukemat 4–1. Voitto oli Floridalle neljäs peräjälkeen.

Jääaikaa saivat myös Montrealin Joel Armia ja Jesse Ylönen sekä Floridan Aleksander Barkov, Anton Lundell ja Niko Mikkola, mutta kukin heistä joutui jättämään kaukalon vailla tehopisteitä.

Buffalo laukoi yli 40 kertaa

Buffalo Sabres isännöi Columbus Blue Jacketsia, jonka se kaatoi jatkoajalle venähtäneessä ottelussa maalein 3–2.

Columbus luisteli aivan avauserän lopulla 1–0-johtoon, mutta Buffalon Jack Quinn tasasi tilit jo toisen erän ensimmäisellä minuutilla. Toisesta erästä Columbus lähti silti 2–1-johdossa.

Casey Mittelstadtin tekemä tasoitus päätöserän 12. minuutilla siivitti ottelun jatkoajalle. Jeff Skinner sinetöi loppulukemat, kun jatkoaikaa oli pelattu päälle minuutti.

Kotijoukkue räimi kiekon Columbuksen maalia kohden kaikkiaan 42 kertaa. Columbuksen saldo oli maltillisempi 20 laukausta, joista Ukko-Pekka Luukkonen torjui 18.

Kapanen kavensi, mutta Blues hävisi

Pittsburgh Penguins voitti kotijäällään St. Louis Bluesin maalein 4–2. St. Louisin suomalaishyökkääjä Kasperi Kapanen teki päätöserän puolivälin tienoilla 3–2-kavennuksen, mutta Sidney Crosby viimeisteli loppulukemat tyhjään verkkoon noin kahdeksan minuuttia myöhemmin.

Penguinsin ruotsalaispakki Erik Karlsson kirjautti Crosbyn päätöserän 19. minuutin maalista NHL-uransa 600. syöttöpisteen.

Tampa Bay Lightning puolestaan kaatui kotonaan New York Rangersin käsittelyssä. Ottelun tähdeksi nousi toisella peliminuutilla ottelun avausmaalin taiteillut Artemi Panarin, joka viimeisteli itselleen hattutempun päätöserän kahdella osumallaan.

New York voitti ottelun maalein 5–1.

Boston tykitteli viisi peräjälkeen

Massachusettsissa Boston Bruins isännöi New Jersey Devilsiä ja otti vieraista voiton maalein 5–2.

Avauserän 1–0-johdossa jättänyt New Jersey ehti karata toisen erän toisella minuutilla jo 2–0-johtoon. Luke Hughesin osuman jälkeen paholaispartiota ei kuitenkaan enää lykästänyt, vaan Bostonin onnistui kääntää tilanne päälaelleen jo samassa erässä. Päätöserään mentäessä isännät olivat jo 4–2-johdossa.

Ottelun tähtiin lukeutuivat Bostonille kaksi maalia mieheen tehneet David Pastrnak ja Kevin Shattenkirk. Pastrnak kirjautti lisäksi syöttöpisteen Shattenkirkin jälkimmäisestä osumasta. Brad Marchand oli puolestaan syöttämässä sekä Bostonin avausmaalia että Shattenkirkin 5–2-onnistumista.

Toisaalla Nashville Predators kaatoi isäntinä hääränneen Washington Capitalsin voittolaukauskisan myötä lukemin 3–2. Nashvillen suomalaisveskari Juuse Saros oli huilivuorossa ja tennesseeläisten maalilla nähtiin Jaroslav Askarov, joka pysäytti 27 laukausta 29:stä.

Fleury lähentelee hurjaa merkkipaalua

Winnipeg Jets voitti kotonaan Minnesota Wildin 4–2. Jääaikansa tehokkaasti käyttänyt Nino Niederreiter teki isäntien neljästä maalista kaksi. Niederreiter oli jäällä noin 14 ja puoli minuuttia.

Minnesotan konkarimaalivahti Marc-Andre Fleury päätyi kaukaloon sen jälkeen, kun ruotsalaisveskari Filip Gustavsson poistui maalilta alavartalovamman vuoksi. Gustavsson ehti torjua kahden erän aikana kaikkiaan 19 kertaa.

Päätöserän Minnesotan verkkoa vartioinut Fleury torjui yhdeksän laukausta. Ottelu oli Fleurylle järjestyksessään 999. NHL:ssä. Hänen odotetaan olevan Minnesotan aloituskokoonpanossa paikallista aikaa sunnuntaina, kun seura kohtaa Winnipegin toista kertaa peräjälkeen. Fleurysta on seuraavan pelinsä myötä tulossa NHL:n historian neljäs maalivahti, jolla on vyöllään tuhat ottelua.

– Siitä on puhuttu paljon, joten hyvä siitä tulee — Mutta on mukava saada se pois alta, Fleury kommentoi häämöttävää merkkipaalua nhl.comin mukaan.

Arttu Mäkelä