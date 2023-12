Seela Sellalla tunteikas ilta Linnan juhlissa: ”Johonkin kuuluminen on tänään ollut minulla hirveän voimakkaana”

Näyttelijä Seela Sella sanoo olevansa Linnan juhlissa nöyrällä mielellä.

Sella oli aiemmin päivällä ollut kuuntelemassa mieskuoroa, ja lopun Finlandia oli erityisesti herättänyt tunteita.

– Huomasin, että tämä on se, mikä yhdistää meitä suomalaisia. Joku tämmöinen, kuulutaan tähän. Me on eletty tämä aika, Sella sanoo STT:lle.

– Tällainen johonkin kuuluminen on tänään ollut minulla hirveän voimakkaana. Kuulua johonkin, olla osa jotakin.

Sella sanoo, että viime aikoina Gazan sota on painanut häntä. Sella on itse juutalainen, ja hänen perhettään asuu Israelissa.

– Se ottaa henkisesti ihan kauhean voimakkaasti. Semmoinen hirveän voimakas juutalaisviha, joka tulee joka puolelta.

Sella sanoi nauttineensa johonkin kuulumisen tunteesta.

– Minulla on hirveän tunteikas ilta.

Sella pukeutui juhlassa valkoiseen asuun, joka hänellä oli ollut myös aiemmin Linnassa itsenäisyyspäivänä. Tuolloin hän oli ollut korona-aikana esittämässä presidentin puolison Jenni Haukion valitsemaa suomalaista runoutta Esko Salmisen kanssa.

– Kun tuli kutsu, niin ehdottomasti sama puku. Jos ei kukaan muu, niin Jenni Haukio ymmärtää, että on sama puku, joka on niin ihana, että se täytyy käyttää monta kertaa.

Itsenäisyys merkitsee vapautta ajatella ja tehdä töitä

Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman sanoo, että itsenäisyys merkitsee hänelle vapautta ajatella.

– Vapautta tehdä työtä ja ehdottomasti myös sitä mahdollisuutta yhteiskuntaluokasta huolimatta mennä eteenpäin, hän jatkaa.

Hän saapui Linnan juhliin yhdessä kirjailija Nina Honkasen kanssa. Honkasen omat isovanhemmat ovat olleet sodassa ja edesmennyt mummu lottana.

– Jos ajattelee yhteiskunnallisesti ja yleisesti, itsenäisyys merkitsee sitä, että he ovat antaneet valtavan uhrauksen, hän sanoo.

Symbolisella tasolla se merkitsee Honkaselle kirjailijana sitä, että kirjailijoilla on säilyttävä itsellään tekijän oikeutta.

– Se on se ainut pääoma, mitä kirjailijalla on, Honkanen sanoo.

– Ja taiteen vapaus, Björkman jatkaa.

Honkaselle juhlien ajat vaihtuvat -teema merkitsee sitä, rauhan aika on muuttunut varustelun aikaan.

– Ja mielipiteen vaihdossa aikamoiseen vastakkainasetteluun. Voisin kuvitella, että presidenttipari toivoo, että jonkinlaiselle keskitien ajattelulle olisi iso tila ja aikojen vaihtuminen tarkoittaisi sitä, että ei oltaisi niin mustavalkoisia, Honkanen sanoo.

Honkasella oli päällään Jukka Rintalan suunnittelema asu. Koruina hänellä oli ystävän tekemät korut. Toisessa kädessä oli rannekoru, joka on Etiopiassa kadulla lastensa kanssa asuvan äidin tekemä käsityö, hän kertoo

Milja Rämö, Viivi Salminen