Silmän ja käden yhteispeliä – Salo sai uuden sisäpelipaikan

Tiukka keskittyminen, katse snadiin eli maalipalloon, laaja ja rauhallinen käden liike ylhäältä takaa eteenpäin ja otteen irrotus kuulasta. Sitten katsotaan, kuinka lähelle snadia tai vastustajan pelivälinettä hopeanvärinen kuula laskeutuu.

– Oho, Monika Remmelkoor huokaisee.

Kolmas heitto on hyvä: kuula laskeutuu parin sentin päähän snadista. Johtoasema. Mutta ei kauaa, sillä lajin ranskalaisperinteitä Salossa edustava Yann Vittre ampuu Remmelkoorin kuulan metrien päähän ja pelin peränpitäjäksi. Vittre tuulettaa ja virnistää Remmelkoorille.

Petanquessa eli petankissa tilanteet vaihtelevat nopeasti. Voitto ei ole selvillä ennen kuin viimeinenkin pallo on laskeutunut hiekalle.

Saktan sisäkentällä on leppoisa tunnelma ja liki kymmenen pelaajaa. Torstai-iltana vietettiin Saktan sisäpetankkikentän avajaisia.

Salo on saanut uuden lajin sekä sisäurheilu- ja harrastuspaikan, Viesti uuden jaoston ja vajaakäytöllä vuodesta 2013 ollut Sakta (entinen kaupan ja terveyden ammattiopisto) vielä hetkeksi uutta elämää.

Lentopallopiireistä ja Salon R-kioskista monille tuttu Remmelkoor ja muut petankin ystävät perustivat Salon Viesti Petanque -jaoston marraskuussa ja alkoivat samoin tein etsiä lajille sopivaa sisäpelipaikkaa.

Sellainen löytyi Saktasta Salon kaupungin myötävaikutuksella.

– Saamme olla täällä kesäkuuhun asti. Seuraavaa paikkaa etsitään aktiivisesti, Remmelkoor sanoo.

Remmelkoorin avopuoliso Kimmo Toivoniemi tutustutti kumppaninsa lajiin toissa vuonna kesäisessä Tykkipuistossa. Toivoniemi osallistui Nauvossa kilpailuihin ja tapasi siellä salolaisen petankkiveteraanin, 13-kertaisen SM-mitalistin Kari Randellin .

Kolmikko päätti yhdessä elvyttää salolaisen petankkiperinteen.

– Salossa on toiminut aiemmin Vierikilkki-niminen seura, mutta sen toiminta hiipui jo 1990-luvulla. Lähimmät maksulliset sisäpaikat löytyvät Loimaalta ja Turusta. Ajattelin, että on tyhmää, ettei Salossa ole omaa seuraa. Pitää ajaa kauas, jos haluaa pelata talvisin. Otin yhteyttä Viestiin, Remmelkoor kertoo.

Seura ja Saktan petankkikenttä syntyi kolmikolta nopeasti, mutta ei vaivattomasti: Toivoniemi urakoi käsipelillä isoon luokkahuoneeseen neljä tonnia kivituhkaa, jota on pitänyt kastella, jyrätä ja tasoitella pari viikkoa. Kari Randellin rakensi kahdelle kentälle kehikot.

Perusidea on yksinkertainen: kuula yritetään saada lähelle pientä maalipalloa, snadia. Periaatteessa yksinkertaista, mutta ei kuitenkaan: heittovalikoima koostuu yli kymmenestä erilaisesta heittotavasta ja taktisia vaihtoehtojakin on eri pelitilanteissa useita.

Petankkia kutsutaan sorakenttien shakiksi.

Pelaajalla on kolme kuulaa. Kuuliakin on erilaisia: on painavampia ampujan kuulia ja kevyempiä asettajan kuulia. Se joukkue voittaa, jonka kuula on lopulta lähimpänä snadia.

Petankki vaatii käden ja silmän yhteistyötä, sitkeyttä, kärsivällisyyttä ja voitontahtoa. Voima ei ratkaise. Siitä voi olla jopa haittaa.

Onko lajiin vaikea päästä sisälle?

– Ei todellakaan. Heitossa on oma tekniikkansa, mutta petankin aloittaminen ei ole kiinni kunnosta, taidoista eikä rahasta, Remmelkoor sanoo.

Remmelkoor kertoo, että liittymällä seuraan, mikä maksaa 20 euroa, voi ostaa kentän käyttöoikeuden kuudeksi kuukaudeksi 25 eurolla. Parin tennistunnin hinta siis.

– Ja vielä kympin halvempi, jos liittyy tämän vuoden puolella.

Kenttää tullaan pitämään auki kolmena iltana viikossa kevään ajan. Kokeilukerta on ilmainen, eikä pelatakseen tarvitse liittyä seuraan. Kertakäynti maksaa kolme euroa.

Rahasta harrastaminen ei tosiaankaan ole kiinni: petankkisetin saa marketeista alle pariinkymppiin. Kisaluokan huippukuulista saakin sitten halutessaan pulittaa satojakin euroja.

Kesällä pelipaikkoja on tarjolla rajattomasti. Salossa harrastajat kokoontuivat viime kesänä Tykkipuistoon, jossa oli parhaimmillaan kymmenkunta pelaajaa.

Yann Vitre vahvistaa, että petanque on pelin kotimaassa Ranskassa äärettömän suosittua.

– Lähes joka eläkeläinen pelaa sitä. Kulttuuriin kuuluu eväät ja monasti pullot vettä ja pastista. Tätä voi pelata, vaikka joutuisi käyttämään kävelykeppiä, jalkansa vastikään loukannut Vitra demonstroi.

Salon petankkiveteraani Kari Rantanen arvelee, että Salossa on hyvinkin 30–40 lajin harrastajaa, mutta vain harva käy kilpailuissa.

Vaikka monille petankki on enemmänkin yhdessäoloa ja ajanvietettä, nälkä saattaa kasvaa syödessä; näin on käynyt myös kilpailuissa käymisen aloittaneelle Monica Remmelkoorille.

– Laji oli minulle viime vuonna ajanvietettä, nyt se on urheilua. Kisat saattavat kestää aamusta iltaan, ja kesällä pitää jaksaa seistä kuumalla kentällä tuntikausia. Se vaatii kestävyyttä.

Mikäli petankki kiinnostaa, lisätietoja löytyy Salon Viesti Petanque -jaoston Facebook-sivuilta.

Petankin historia ulottuu tuhansien vuosien taakse

Petankki, eli kansainväliseltä nimeltään ”Pétanque” on kuulapeli, jota pelataan käytännöllisesti katsoen kaikkialla maailmassa. Petankin juuret ovat tuhansien vuosien takana, Egyptin esidynastisella ajalla. Vieläkin vanhemmalta ajalta, eteläisen Turkin Catal Hüyükista (6250–5400 eaa.), ovat arkeologit löytäneet merkkejä kuulapeleistä.

Kuulapelien leviäminen välimeren ympäristöön on tutkijoiden mukaan suurelta osin roomalaisten sotilaiden ansiota.

Nyky-petankki syntyi Etelä-Ranskassa La Ciotatin kaupungissa Jules Le Noir -nimisen herrasmiehen todettua vuonna 1910 paikallisen kuulapelin reumatismin vaivaamalle keholleen liian rasittavaksi. Hän halusi kuitenkin jatkaa mukavia illanviettoja ystäviensä kanssa kuulien ja pastiksen merkeissä, ja kehitti peliin uudet säännöt: kuula piti heittää molemmat jalat yhdessä ringin sisällä. Provencen kielellä “ped tancas” -eli jalat yhdessä. Muissa Ranskassa pelattavissa kuulapeleissä otettiin juoksuaskelin vauhtia tai kuroteltiin pitkiä askeleita sivusuuntaan.

Lähde: Suomen Petanque-liitto, Petankki.com-sivusto