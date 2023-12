Sinä jouluna Jaana Viitamäen oli vaikea esittää tunteikkaita lauluja – ”Jos laulu ei puhuttele esiintyjää, hylkää se”

Joulu on Jaana Viitamäelle rakas juhla, johon aviomies, lapset ja sisarukset perheineen sekä äiti ja isä kuuluvat olennaisena osana. He viettävät joka joulu jollain tavalla aikaa yhdessä.

Jaana Viitamäki laskee pitäneensä joulukonsertin liki jokaisen joulun alla viimeisen 20 vuoden aikana. Muutamana vuonna on jäänyt väliin.

Hän ei muista, mistä idea virisi. Laulaa hän on tykännyt aina ja nousta esiintymään yleisön eteen. Entistä innokkaampi hänestä tuli, kun hän sai lapsena ensimmäisen pianon, jolla säestää itseään.

Hän haluaa välittää konserteilla joulumieltä ja antaa lämpimän elämyksen. Joulukonserteissa ja -yhteislauluissa riittää väkeä.

– Mikä siinä mahtaa olla? Kai ihmiset haluavat muistella lapsuuttaan ja palata muistoihin. He haluavat sitä tunnelmaa, joulun fiilistä, jota tunsivat lapsena.

Viitamäki sanoo konsertin järjestämisen olevan iso ja aikaa vievä rutistus. On monta osa-aluetta, jotka on hoidettava hyvissä ajoin. Siten kuulija voi vain kaikessa rauhassa istahtaa penkkiin ja keskittyä kuuntelemaan musiikkia.

Aluksi Viitamäki pohtii, mikä on konsertin runko eli minkälaisia kappaleita hän haluaa esittää.

– Pidän haikeista kappaleista, mutta joukkoon on otettava muutama menevämpikin biisi. Maailmassa on paljon kivoja joululauluja. Ihastun johonkin kappaleeseen hirveästi, ja sitten se on otettava ohjelmistoon. Niin kävi, kun kuulin Jari Sillanpään esittävän Kaksi kynttilää.

– Hän tulen laittaa kahteen kynttilään. Ja puiseen ristiin koskettaa. Silloin tuokion jälleen rakkaansa luona hän olla saa, laulaa laulaja.

Kaksi kynttilää on hidas, ja se vaatii laajaa skaalaa, kun lauletaan hyvin matalalta ja myös korkealta.

Jukka Kuoppamäen säveltämä ja sanoittama Aavistus on ollut Jaana Viitamäen joulukonserttien vakiosävelmä.

– Sanat ovat pelkistetyt ja viestivät, mitä joulu on ja miksi sitä vietetään. Aavistus on kuin joulu itsessään, sitä ja sen merkitystä ei voi selittää, pohtii Jaana Viitamäki.

Säveltäjä ja kapellimestari Mika Toivasen Toive on myös Viitamäen mieleen. Sanoitus on Ilkka Vainion. Sävelmän ensiesitys ajoittuu Jaana Viitamäen kummitädin kuolemaan. Tuon joulun konserteissa oli vaikea esittää tunteikkaita lauluja.

– Minun oli keskityttävä tarkoin, etten liikutu liikaa. Laulun sanat kertoivat kuin kuolemasta: hetken vierelläs saan olla vaan.

Viitamäki sanoo, että laulu tulee sisäistää ja esittää sen vaatimalla tunteella, mutta tunne ei saa viedä esittäjää. Esiintyminen vaatii ammattilaisuutta.

– Täytyy miettiä, kuinka paljon tunnetta voi antaa ja sietää. Osin täytyy kylmettääkin itsensä.

– Aluksi haikean sävelmän laulaminen itkettää, mutta pitää vaan jatkaa laulamista ja harjoittelua. Kyllä se jo kolmen viikon päästä alkaa onnistua ilman itkua.

Kun joulukappaleita on kerääntynyt 15:n paikkeilla, Viitamäki tilaa niihin nuotit.

– Soittelen niitä läpi, hyräilen. Pari päivää sulattelen oppimaani. Jätän laulun lepäämään.

Viitamäki lukee laulujen sanoja ääneen, ikään kuin lausuisi runoja.

– Se on hyvä tapa sisäistää laulun sanoma, mistä laulussa kerrotaan. Sitten laulan ja laulan vaan. Oikea tulkinta alkaa aueta.

Hän on sanonut laulu- ja soitto-oppilailleen, että jos laulun sanat eivät kerro mitään esiintyjälle, niin parempi on hylätä laulu.

Kun laulu on tullut tutuksi, Viitamäki miettii etukäteen hengityskohdat.

Enää Jaana Viitamäki ei konsertoi yksinään. Hän laulaa ja pyytää keralleen tietämänsä ja tuntemansa hyvät muusikot. Usein mukana ovat olleet harmonikansoittaja Jani Helenius ja kitaristi Kari Lamervo.

Kosketinsoittaja Ilkka Simonen on tuttu mies useammasta somerolaisen produktiosta. Simonen on mukana tämänkin joulun konsertissa Joulu sädehtii. Taru Piira soittaa viulua ja Vesa Toukkari kitaraa. Torron kappelissa mukana oli kosketinsoittaja Samuli Jokinen.

Tuttujen ammattisoittajien kanssa ei tarvitse paljon harjoitella etukäteen. Käydään läpi konsertin kulku ja sovitaan esimerkiksi alku- ja välisoitot.

Tämän joulun konserttiin hän on pyytänyt solisteiksi lauluoppilaansa Janita Hamppulan ja Ella Santakankaan.

Myös Jaanan poika Aapo Viitamäki esiintyy.

– Mukava saada mukaan nuoria. He tuovat oman hienon osuutensa konserttiin. Ja toisaalta, tarvitsen hetken aikaa vaihtaa esiintymisvaatteet. Äänikin saa lepoa, kertoo Viitamäki, joka on kyllä tanssikeikoilla laulanut pitempiäkin settejä.

Jaana Viitamäen joulukonsertit ovat olleet Somerolla ja sen läheisyydessä. Somerniemen puukirkon akustiikkaa hän kiittelee hyväksi, eikä moiti Someronkaan kirkon akustiikkaa.

Hän ei enää laulaisi konsertissa ilman äänentoistolaitteita.

– Ilman mikrofonia ja äänentoistolaitetta on jotenkin haljua. Kyllä ääneni kantaisi takarivillekin, mutta hyvällä äänentoistolla kuulija saa paremman musiikkinautinnon, kuvailee Viitamäki.

Esiintymisasu on tärkeä osa konserttia.

– Juhlayleisön eteen kirkkoon ei voi mennä rönttävaatteissa.

Viitamäellä on luotto-ompelijoita, joiden tekemiä asuja hänellä on käytössä vieläkin. Tätä joulukonserttia varten Viitamäki tilasi Saksasta kaksi asua, valkoisen ja violetin.

– Kun laittaa hiukset kuntoon, meikkaa ja pukee esiintymisasun päälle, niin tulee juhlava olo.

Muistilistalla on ohjelman teko ja ilmoitukset lehteen. Ohjelman tekee Viitamäen tytär Henrietta ja Navakka tulostaa esitteet.

Tulee miettiä, kuka myy ohjelmat, vie kynttilät ulos ja niin edelleen.

Konserttipäivän aamuna Viitamäki laittaa konserttiin mukaan otettavat tavarat valmiiksi iltaa varten ja esiintymisvaatteet esille. Töistä tullessa niihin on helppo sujahtaa.

– Kotona teen voileipiä ja laitan kahvia pulloon itseäni ja soittajia varten. Meikkaan ja lähden kohti esiintymispaikkaa.

Henrietta-tytär sanoo konsertissa alkusanat, spiikkaa äitinsä lavalle ja hoitaa muutenkin laulujen esittelyt.

– Ennen konserttia saatan hieman jännittää. Kun eka biisi alkaa soida ja saan muutaman sanan laulettua, niin siitä se lähtee ja jännitys kaikkoaa, toteaa Jaana Viitamäki.

Teksti: Merja Ryhtä / Paikallislehti Somero

Joulukalenterissa uusi juttu joulun odotukseen joka aamu 24.12.2023 asti. Joulukalenterin tuottavat yhteistyössä Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan Lehti, Salon Seudun Sanomat, Somero-lehti ja Uudenkaupungin Sanomat.