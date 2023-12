Sisäministeriö lisää Inkoon satama-alueen liikkumisrajoitusalueiden listalle – LNG-terminaali haluttiin suojata

Sisäministeriö lisää Uudellamaalla sijaitsevan Inkoon satama-alueen liikkumis- ja oleskelurajoituksista annettuun asetukseen, ministeriö tiedottaa. Asetusmuutos tulee voimaan ensi maanantaina 4. joulukuuta.

Satamassa sijaitsee muun muassa nesteytetyn maakaasun LNG-terminaalilaiva.

Sisäministeriön asetukseen on koottu kohteita, joissa liikkuminen tai oleskelu on kielletty poliisilain nojalla. Tällaisella rajoitusalueella liikkuminen ja oleskelu on kielletty ilman alueen toiminnanharjoittajan lupaa.

Rajoitusten tarkoitus on ministeriön mukaan turvata kohteessa tapahtuvaa toimintaa, siellä olevaa omaisuutta tai suojata ulkopuolisia ja kohteessa oleskelevia ihmisiä.

Asetus liikkumis- ja oleskelurajoituksista tuli voimaan vuonna 2014. Sisäministeriön mukaan asetuksessa on tällä haavaa 230 kohdetta, joiden joukossa on satamien lisäksi muun muassa lentopaikkoja, vankiloita, voimalaitoksia ja tehtaita.

”Kriittistä koko Itämeren alueelle”

Inkoon satama-alueen lisäämistä asetukseen esitti sisäministeriölle energiayhtiö Fortum toukokuussa. Lisäksi toiseksi hakijaksi on esityksessä nimetty satamaoperaattori Inkoo Shipping.

STT:n tietopyynnöllä haltuunsa saaman esityksen mukaan rajoitusalueen hakemista perusteltiin ennen kaikkea LNG-terminaalialuksen suojaamisella. Aluksen toiminnan varmistaminen on hakijoiden mukaan kriittistä koko Itämeren alueen huoltovarmuuden kannalta.

Exemplar-niminen LNG-terminaalilaiva saatiin käyttöön tammikuussa. Suomi päätti vuokrata kelluvan nesteytetyn maakaasun terminaalin sen jälkeen, kun Venäjä käynnisti hyökkäyksensä Ukrainaan viime vuonna. Tarkoituksena oli päästä eroon venäläisestä kaasusta.

Terminaalista voidaan jakaa kaasua teollisuudelle, energiantuotantoon ja kotitalouksille Suomessa. Terminaalilaivalle toimitettua nesteytettyä maakaasua on voinut toimittaa myös Baltiaan Balticconnector-kaasuputkea pitkin.

Myös Huoltovarmuuskeskus toimii satama-alueella

Lisäksi Inkoon satama-alueella on muita kohteita, jotka ovat kriittisiä joko yleisen huoltovarmuuden tai satama-alueen häiriöttömyyden kannalta, esityksessä sanotaan.

Sekä Fortum että Inkoo Shipping omistavat maa-alueita rajoitusalueella. Myös Huoltovarmuuskeskuksella ja rakennusmateriaaleja valmistavalla Rudus Oy:llä on maaomistuksia alueella.

Lisäksi sähkön kantaverkkoyhtiö Fingrid on satamassa vuokralla Fortumin omistamalla alueella. Kaasun siirtoverkkoyhtiö Gasgrid puolestaan on satamassa vuokralla Huoltovarmuuskeskuksen ja Fortumin omistamilla maa-alueilla.

Liikkumisrajoitusalueen lisäksi satamaan on haettu myös UAS-ilmatilavyöhykkeen perustamista, esityksestä ilmenee. Vyöhykettä on perusteltu niin ikään sataman kriittisten kohteiden ja toiminnan suojaamisella.

UAS-ilmatilavyöhykettä haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, joka voi perustaa vyöhykkeen joko tietyn alueen suojaamiseksi tai tietyn tyyppisen miehittämättömän ilmailun mahdollistamiseksi.

Vyöhyke koskee vain miehittämätöntä ilmailua, ja sillä voidaan joko kieltää, rajoittaa tai sallia esimerkiksi droonien lennättäminen alueella.

Eetu Halonen, Simu Perala