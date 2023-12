Teipillä paikatusta kylpyhuoneesta purkautui erikoinen vyyhti – somerolainen taloyhtiö syyttää pankin isännöintiä laiminlyönneistä

Somerolainen rivitaloyhtiö syyttää Sp-Isännöintipalvelua lukuisista virheistä, laiminlyönneistä ja isännöintisopimuksen rikkomisesta. Taloyhtiön hallituksen mukaan isännöintitoimisto on ollut vastahakoinen selvittämään sotkuja.

– Kun olemme saaneet virheitä selville ja vieneet ne isännöinnin tietoon, meitä on syytetty häirinnästä. Olen aina luottanut ammattilaisiin, mutta nyt olen todella pettynyt, Asunto Oy Peltokoivun hallituksen jäsen Elina Nordlund huokaa.

Taloyhtiö on kannellut Sp-Isännöintipalveluiden toiminnasta Isännöintiliittoon, palkannut avukseen juristin ja vaihtanut isännöitsijätoimistoa. Uusi isännöitsijä Kirsi Raitanen harkitsee, tulisiko yhtiökokouksen päättää erityistilintarkastuksen teettämisestä.

– En ole nähnyt tällaista koskaan ennen, Raitanen hämmästelee.

Sp-Isännöintipalveluiden toimitusjohtaja Petri Siviranta kiistää väitteet. Hänen mukaansa Sp-Isännöintipalvelut noudattaa isännöintialan eettisiä ohjeita ja toimii hyvän tavan mukaisesti.

Erikoinen vyyhti alkoi purkautua pari vuotta sitten, kun ulosottovirasto oli myynyt ulosmitatun rivitalohuoneiston julkisella huutokaupalla. Ulosottomiehen myyntiesitteessä kerrottiin asunnon kosteusvauriosta.

Huoneiston holtiton omistaja ei ollut puhunut vesivahingoista taloyhtiölle. Sen sijaan hän oli paikkaillut kylpyhuonetta teipillä. Taloyhtiö katsoi, että kosteusvauriot johtuivat osakkaan törkeästä huolimattomuudesta, eikä yhtiö ollut niistä vastuussa.

Asunto myytiin alihinnalla.

Huoneiston uusi omistaja maksoi edellisen omistajan vastikerästit ja käynnisti korjaustyöt. Kylpyhuoneremonttiin meni taloyhtiön rahaa yli 13 000 euroa saunan led-valoista lähtien. Isännöitsijä oli Asunto Oy Peltokoivun mukaan maksanut yhtiön varoista kaikki laskut. Nekin, joihin hän oli itse kirjoittanut ei makseta.

Ulkopuolinen asiantuntija arvioi lausunnossaan, että puolet laskuista oli sellaisia, jotka eivät olisi kuuluneet taloyhtiön maksettavaksi missään tilanteessa.

Peltokoivu luuli asian jo ratkenneen, kun Sp-Isännöintipalvelut teki koko summasta vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön. Taloyhtiön mukaan toimitusjohtaja Petri Siviranta ilmoitti kuitenkin myöhemmin, että tehty ilmoitus oli pelkkä testi.

Vahinkoilmoitus ei tiettävästi edennyt vakuutusyhtiössä päätökseen asti.

– Pitkän kädenväännön jälkeen Sp-Isännöintipalvelut on tarjonnut meille 5 800 euron korvausta, kun heidän ensimmäinen tarjouksensa oli 560 euroa, Elina Nordlund kertoo.

Huoneiston entiseltä osakkaalta oli peritty vastikevelkoja lähes kaksi vuotta vielä sen jälkeen, kun velat oli jo kuitattu. Isännöitsijä ei ollut keskeyttänyt perintää.

Kylpyhuoneremontin jäljiltä paljastui muitakin ongelmia. Kantelussaan Isännöintiliitolle taloyhtiö kertoo, että vaatehuone oli muutettu vessaksi ilman rakennuslupaa, eikä lain vaatimaa asbestikartoitusta ollut tehty:

”Isännöitsijä tiesi laiminlyönneistä, mutta ei reagoinut eikä informoinut taloyhtiön hallitusta.”

Asunto Oy Peltokoivulla on näyttää muistio, johon on kirjattu useita vaatimuksia ja selvityspyyntöjä Sp-Isännöintipalveluille: sähköposteja, puheluita ja WhatsApp-viestejä.

– Olemme joutuneet toistuvasti palaamaan samoihin asioihin. Sp-Isännöintipalvelut ei ole halunnut selvittää, myöntää eikä pahoitella isännöitsijän tekemiä virheitä ja laiminlyöntejä, Elina Nordlund sanoo.

Peltokoivun hallitus kertoo käyttäneensä selvitystyöhön kosolti omaa aikaansa. Työläimmäksi on osoittautunut taloyhtiön kattolaina, jonka isännöitsijä maksoi loppuun ennenaikaisesti viime toukokuussa. Maksu tehtiin taloyhtiön käyttötilin luotolta, jonka takia tili meni pahasti miinuksella.

Kattolainasta joutuvat nyt maksamaan korkoa nekin Peltokoivun osakkaat, jotka ovat jo aiemmin maksaneet oman lainaosuutensa pois.

– Hallituksen kirjallisiin vaatimuksiin tilanteen korjaamisesta ei ole vastattu. Entisen isännöitsijän mielestä mitään virhettä ei edes ole tapahtunut, osakkaat ovat vain velkaa taloyhtiölle pankin sijasta, Nordlund tuskailee.

Kymmenen vuoden laina-aika on vaihdellut isännöinnin papereissa viidestä neljääntoista vuoteen. Väärä laina-aika on kirjoitettu myös isännöitsijäntodistukseen.

Toukokuussa Peltokoivun hallitus yllättyi, kun entinen isännöitsijä esitteli yhtiöjärjestyksen muutoksen.

– Muutos oli pantu vireille ja tilattu Someron Säästöpankin lakimieheltä hallituksen tietämättä. Myös lähes 1 100 euron lasku oli maksettu, Peltokoivun hallituksen puheenjohtaja Kari Vesterinen kertoo.

Muutoksen hinnaksi taloyhtiö sai sittemmin sovittua 250 euroa, kun se uhkasi viedä asian viranomaisten käsiteltäväksi. Isännöintipalvelut maksoi taloyhtiölle takaisin 835 euroa vasta viime viikolla.

Kiista kylpyhuoneremontin kustannuksista on yhä kesken.

Jokioislainen Kirsi Raitanen aloitti Peltokoivun uutena isännöitsijänä kesäkuun alussa, kun taloyhtiö oli irtisanonut sopimuksen Sp-Isännöintipalveluiden kanssa. Raitasen mukaan isännöitsijän vaihto vie normaalisti parista viikosta kuukauteen.

Tässä ajassa kirjanpito, ostolaskut, tiliotteet ja kaikki muut asiakirjat on siirretty isännöitsijältä toiselle. Työhön ryhdytään yleensä varsin pian sen jälkeen, kun taloyhtiö on päättänyt uudesta isännöitsijästä.

– Me pyysimme ja odotimme tietoja monta kuukautta, Raitanen sanoo.

Meni puoli vuotta ennen kuin Raitanen sai Sp-isännöintipalveluilta Peltokoivun tiliotteet ja laskut tältä vuodelta.

– Osakkaiden lainaosuuslaskelmiin ei voi luottaa, ja tuloslaskelmassa pyörii samoja, outoja summia vuodesta toiseen. Välillä ne ovat tuloja, välillä menoja, Raitanen ihmettelee.

Raitasen mukaan taloyhtiön pöytäkirjoja puuttuu ja asioita on kirjattu miten sattuu.

– Isännöinnin eettisiä ohjeita on rikottu monta kertaa. Kirjanpidon selvitys paljastaa, tuleeko vielä jotain muuta, Raitanen toteaa.

Salon Seudun Sanomat pyysi toimitusjohtaja Petri Sivirannalta kommentteja taloyhtiön väitteisiin. Siviranta vastasi sähköpostilla, ettei Sp-Isännöintipalveluiden toimintatapoihin kuulu selvitellä asiakkaiden mahdollisia reklamaatioita julkisuudessa.

”Kuten kaikissa yrityksissä, mekin käymme mahdollisia reklamaatioasioita läpi asiakkaiden kanssa yhteistyössä, emme lehtien palstalla. Aina on mahdollista, kun me ihmiset toimimme, että asioista voi tulla väärinkäsityksiä ja erimielisyyksiä, mutta asiat ratkaistaan aina.”

Sivirannan mukaan Sp-Isännöintipalveluiden tietoon ei ole tullut puutteita asiakkuuksien luovutuksissa eikä vastaanotoissa: ”Yhteistyö isännöintitoimistojen kanssa on pääsääntöisesti sujunut moitteetta”.

Siviranta toteaa, että Sp-Isännöintipalvelut kuuluu Isännöintiliittoon ja noudattaa isännöintialan eettisiä ohjeita: ”Kunnioitamme nykyisiä, tulevia ja entisiä asiakkuuksia ja toimimme hyvän tavan mukaisesti.”

Asunto Oy Peltokoivu jätti Sp-Isännöintipalveluille syyskuussa uuden korvausvaatimuksen, joka taloyhtiön mukaan perustuu isännöinnin tekemiin virheisiin ja laiminlyönteihin. Sen loppusumma on 4 700 euroa.

Pankki ryhtyi isännöitsijäksi yrityskaupoilla

Someron Säästöpankki laajensi liiketoimintaansa isännöintiin neljä vuotta sitten. Uuden Sp-Isännöintipalvelut Oy:n omistajiksi tulivat myös Lammin Säästöpankki ja helsinkiläinen Nooa Säästöpankki.

Sp-Isännöintipalvelut aloitti syksyllä 2019 ja kasvoi ripeästi yrityskaupoilla. Se osti vajaan vuoden sisällä Someron Asuntokeskus Oy:n, perniöläisen TT-Välitys Oy:n isännöintiliiketoiminnan sekä salolaisen Tili ja Isännöinti Vaahtera Oy:n.

Pian Sp-Isännöintipalvelut kertoi Forssan Isännöinti ja Kiinteistönvälitys Oy:n liiketoiminnan ostamisesta. Yhtiö levittäytyi myös Akaalle ja Urjalaan. Sitten sulautettiin hämeenlinnalainen isännöintitoimisto.

Sp-Isännöintipalveluiden liikevaihto kasvoi kolmessa vuodessa 1,5 miljoonaan euroon, mutta samassa ajassa yhtiö teki tappiota 1,6 miljoonaa euroa. Tilinpäätökset kertovat heikosta kannattavuudesta ja ohuesta kassavirrasta.

Yhtiön toimitusjohtaja on vaihtunut neljästi, ja yrityskauppojen mukana tulleista työntekijöistä melkein kaikki ovat lähteneet muualle. Tämä on pantu merkille taloyhtiöissä ja seudun muissa isännöintitoimistoissa.

Asunto Oy Salon Sibeliuksenpuisto Raatihuoneenkadulla vaihtoi isännöintitoimistoa lokakuun alussa. Kerrostaloyhtiön hallitus hermostui, kun Sp-Isännöintipalvelut ilmoitti heille jo neljännestä uudesta isännöitsijästä kahden vuoden sisällä.

– Vuonna 1964 valmistuneessa talossa on huoltamista, saneeraamista ja pitkäjänteistä työtä, jota pitäisi viedä eteenpäin suunnitelmallisesta. Kyse on isosta omaisuuserästä, taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Janne Leinonen korostaa.

Leinosen mukaan Sibeliuksenpuiston hallitus oli tyytymätön siihen, miten isännöintipalvelut hoiti mittavaa kylpyhuoneurakkaa. Toiminta ei taloyhtiön mielestä vastannut isännöinnin palvelukuvausta.

– Koko urakka ei ollut oikein kenenkään hallinnassa. Mistä siinä maksetaan, kun isännöitsijälle maksetaan urakan kokonaishintaan perustuva palkkio? Minun mielestäni siinä maksetaan projektin vetämisestä.

Toinen salolainen asuntoyhtiö kertoo saaneensa tarpeekseen, kun Sp-Isännöintipalveluista tuli kolmas isännöitsijä parin vuoden sisällä. Taloyhtiö vaihtoi isännöintitoimistoa.

Salon Seudun Sanomat kysyi Sp-Isännöintipalveluiden toimitusjohtajalta Petri Sivirannalta henkilöstön vaihtuvuudesta.

Vastauksessaan Siviranta toteaa, että yleisesti ottaen isännöintialalla on valtakunnallisesti pulaa kokeneista isännöitsijöistä.

”Jokaisella toimialalla on omat erityispiirteensä, myös isännöintialalla. Sp-Isännöintipalveluilla on pätevä ja vakiintunut henkilökunta ja resurssit ovat kunnossa,” Siviranta kirjoittaa.

Kavalluskohu ei liity Sp-isännöintiin

Sp-Isännöintipalvelut Oy ei liity Somerolla paljastuneisiin petos- ja kavallusepäilyihin, joista SSS on uutisoinut syksyn aikana. Poliisi epäilee väärinkäytöksistä somerolaista tilitoimistoa.

Someron Säästöpankki on yksi Sp-Isännöintipalvelut Oy:n omistajista. Someron Säästöpankkia on tilitoimistokohun aikana arvosteltu vitkuttelusta, kun asuntoyhtiöt ovat pyytäneet pankilta asiakirjoja.