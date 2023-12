STT:n tiedot: Unkari olisi hyväksynyt uudet Venäjä-pakotteet, mutta Itävalta ei hyväksynyt sopua

STT:n tietojen mukaan Unkari olisi ollut valmis hyväksymään tiistaina uuden Venäjän vastaisen pakotepaketin, mutta Itävalta ei ollut valmis hyväksymään sopua. Aiemmin juuri Unkarin on sanottu olevan esteenä pakotepaketin syntymiselle.

Pakotepaketista neuvoteltiin Brysselissä tiistaina.

Unkari on jarruttanut useita Ukrainan tukemiseen liittyviä tukikokonaisuuksia. Näitä ovat olleet pakotepaketin lisäksi muun muassa EU-jäsenyysneuvottelujen avaaminen Ukrainan kanssa, 50 miljardin euron Ukraina-apu sekä EU:n rauhanrahaston pääomittaminen 20 miljardin euron Ukraina-osuudella.

Rauhanrahastosta on korvattu EU:n jäsenmaille muun muassa niiden Ukrainaan toimittamaa aseapua.

STT selvitti tuoreisiin pakoteneuvotteluihin liittyviä tietoja tiistaina useista eri lähteistä. Kaksi toisistaan riippumatonta diplomaattilähdettä arvioi, että Unkarin käytöksen perusteella ei kannata vetää vielä sellaista johtopäätöstä, että Unkari lakkaisi vastustamasta myös muuta Ukraina-tukea.

Painetta päätöksiin huippukokouksessa

Torstaina ja perjantaina Brysselissä on määrä järjestää EU-maiden poliittisten johtajien huippukokous, jossa on tällä kertaa poikkeuksellisen kovat panokset EU:n Ukraina-avun toteutumisesta. Katseet ovat kohdistuneet ennen kaikkea Unkariin, vaikka muillakin mailla on vielä yksityiskohtia neuvoteltavana esimerkiksi Ukrainan 50 miljardin euron tukipaketista ja rauhanrahaston pääomittamisesta 20 miljardilla eurolla.

Syy pakotteille ja muulle Ukraina-avulle on Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa. Unkarin pääministeri Viktor Orban on useaan otteeseen sanonut vastustavansa tukea sodan jatkamiselle, mutta Brysselissä Unkarin vastustuksen on tulkittu liittyvän myös rahaan.

Unkarilta on tällä hetkellä jäädytettynä mittava määrä EU-rahoitusta maan oikeusvaltion heikon tilan takia.

STT ei ole onnistunut toistaiseksi saamaan useista lähteistä yksiselitteistä kuvaa siitä, mitä sovun syntyminen uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista Itävallan puolelta vielä edellyttää. EU-maat hyväksyivät edellisen Venäjää koskevan pakotepaketin kesäkuussa.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) on määrä edustaa Suomea torstain ja perjantain huippukokouksessa.

Mikko Gustafsson