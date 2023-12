Suomalainen Alan Wake 2 sai kolme palkintoa Game Awards -gaalassa – vuoden peliksi valittiin Baldur’s Gate 3

Suomalaisen Remedy-peliyhtiön tuorein julkaisu Alan Wake 2 nappasi kolme palkintoa perjantain vastaisena yönä Los Angelesissa pidetyssä Game Awards -palkintogaalassa.

Peli sai palkinnot parhaasta kerronnasta, ohjauksesta ja taiteellisesta ohjauksesta.

Suomalaispelin ohjaaja ja käsikirjoitustiimiä johtanut Sami Järvi sanoi kerronnasta saadun palkinnon jälkeisessä voittopuheessaan pelin olleen alusta alkaen tarinavetoinen projekti.

– Halusimme viedä asioita pidemmälle. Tehdä jotain uutta. Se on aina riski. Se että hyväksyitte ja käsititte sen, merkitsee meille paljon, sanoi palkinnon vastaanottanut Järvi.

Järvi tunnetaan myös taitelijanimellä Sam Lake.

Kulttisarja Twin Peaksista muistuttavassa maailmassa tapahtuva Alan Wake 2 sijoittuu Remedyn oman määritelmän mukaan selviytymiskauhugenreen. Peli jatkaa 13 vuotta sitten ilmestyneen ensimmäisen pelin tarinaa.

Vasta toinen suomalaispeli GOTY-ehdokkaana

Alan Wake 2 oli ehdolla myös gaalan arvostetuimman palkinnon eli vuoden pelin (GOTY) saajaksi. Palkinnon voitti lopulta elokuussa julkaistu roolipeli Baldur’s Gate 3.

Kyseessä oli vasta toinen kerta, kun suomalaispeli on ollut ehdolla kyseisen palkinnon saajaksi. Aiempi Remedyn Control-peli oli ehdolla vuoden 2019 parhaaksi peliksi.

Suomalaisyhtiön peli sai ehdokkuuksia tämän vuoden Game Awards -palkintogaalassa yhteensä kahdeksassa kategoriassa. Gaala järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Palkintogaalassa esiintyi myös suomalaisyhtye Poets of the Fall, joka on tehnyt pitkään yhteistyötä Remedyn kanssa. Yhtye esiintyi gaalassa kuvitteellisena Old Gods of Asgard -yhtyeenä, jota kuultiin myös Alan Wake 2:ssa.

Aiemmin tässä kuussa Time-lehti valitsi Alan Wake 2:n vuoden parhaaksi peliksi. Myös pelin ensimmäinen osa sai samaisen kunnianosoituksen vuonna 2010.

Pelimaailman palkintoja tänä vuonna julkaistuille peleille jaetaan myös ensi vuoden puolella, jolloin jaetaan muun muassa BAFTA ja D.I.C.E. -palkinnot.

Elias Peltonen