Suomalaisasiantuntija: Coloradon Trump-päätös päätyy USA:n korkeimman oikeuden pöydälle

Coloradon osavaltion korkeimman oikeuden päätös Donald Trumpin vaalikelpoisuutta vastaan on historiallisen uusi ja siksi seurauksia on vaikea ennustaa, sanoo professori Benita Heiskanen Turun yliopiston John Morton -keskuksesta. Hänen mukaansa on kuitenkin lähes varmaa, että Yhdysvaltain korkein oikeus joutuu ottamaan päätöksen käsittelyyn.

Pelkkä demokraattien hallitseman Coloradon päätöksen jääminen voimaan ei Trumpin presidenttihaaveita romuta, mutta liittovaltion korkeimman oikeuden päätöksellä olisi jo laajempia seurauksia.

– Jos se olisi samansuuntainen (kuin Coloradossa), niin sitten sillä alkaa olla vaikutusta. Sen jälkeen tulisi varmasti sellainen lumipalloefekti, Heiskanen kuvailee.

Odotuksia korkeimman oikeuden asettumisesta Coloradon kannalle laskee kuitenkin se, että tuomioistuimen tuomarien enemmistö on Trumpin nimitysten jäljiltä konservatiiveja. Heiskasen mukaan on myös vaikea arvioida, paljonko Coloradon tuomioistuimen päätöksessä painoi se, että kyse oli nimenomaan Trumpista eikä jostain muusta ehdokkaasta.

Päätöksen vaikutukset Yhdysvaltain presidenttikisan ovat siis toistaiseksi vahvasti auki. Heiskasen mukaan Trump on kyennyt hyödyttämään aiempia syytteitään ja oikeusjuttuja taitavasti omaksi edukseen.

– Hän on saanut niistä enemmän julkisuutta kuin esimerkiksi osallistumalla tv-tentteihin, joista hän siis päätti jäädä pois, Heiskanen sanoo.

Niilo Simojoki