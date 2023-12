Suomalaisilta peukkua Natolle ja EU:lle

Suomalaiset suhtautuvat hyvin myönteisesti valtiollisen tason kansainväliseen yhteistyöhön. Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan arvo- ja asennetutkimuksen mukaan useampi kuin kolme neljästä suomalaisesta suhtautuu myönteisesti Nato-jäsenyyteen ja yli kaksi kolmasosaa EU-jäsenyyteen.

Nato-kanta asettui nykyiselle tasolle, kun Suomi haki jäsenyyttä keväällä 2022. Samaan aikaan EU-myönteisyys on noussut. Kolme vuotta sitten EU-suhde oli viilennyt niin, että lämpimästi siihen suhtautui vain puolet suomalaisista.

Nato-jäsenyyttä pidetään hyvänä riippumatta sukupuolesta, iästä, koulutuksesta, taloudellisesta tilanteesta tai asuinpaikasta. Hajontaa kannatukseen löytyy oikeastaan vain, kun taustamuuttujana on poliittinen kanta. Silloinkin on vallalla myönteinen suhtautuminen. Poikkeuksen tekee vasemmistoliitto, jonka kannattajista vain puolet kannattaa jäsenyyttä, joka on ollut todellisuutta viime huhtikuusta lähtien.

EU-jäsenyyden tilanne on samanlainen, puolue vain on toinen. Vähän yli puolet perussuomalaisten äänestäjistä suhtautuu unioniin kielteisesti. Kolmen vuoden takaiseen verrattuna perussuomalaistenkin asenne EU:hun on muuttunut selvästi myönteisemmäksi.

Suomalaisten enemmistön Nato-kanta vaihtui nopeasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuoden 2022 alussa.

Vielä kaksi vuotta sitten julkaistussa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan katsauksessa puolet suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomen ei pitäisi pyrkiä Naton jäseneksi. Jäsenyyttä kannatti joka neljäs suomalainen.

Nopea käänne ei ole harvinaisuus. Salon Seudun Sanomien haastattelussa poliittisen historian asiantuntija, professori Vesa Vares kertasi Suomen itsenäisyyden vaiheita ja löysi useita kohtia, joissa Suomen suunta on tilanteen muuttuessa vaihtunut nopeasti (SSS 3.12.).

Suhtautuminen EU:hun voi olla vaihtelevampaa, mutta Nato-myönteisyys tuskin järkkyy niin kauan kuin Venäjän hyökkäyssota jatkuu.