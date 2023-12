Suomeen tullut kymmeniä turvapaikanhakijoita itärajan auettua osittain – hallitus koolle

Suomeen on tullut jo kymmeniä turvapaikanhakijoita sen jälkeen, kun itäraja aukesi osittain tänään.

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta kerrottiin noin neljän aikaan iltapäivällä, että Vaalimaan raja-asemalle on tullut tähän mennessä 12 turvapaikanhakijaa. Ainakin osa heistä on Somalian ja Syyrian kansalaisia. Esikunnan kapteenin Jussi Vainikan mukaan tulijoiden joukossa on miehiä ja naisia.

Pohjois-Karjalan rajavartioston apulaiskomentajan Samuli Murtosen mukaan Niiralan rajanylityspaikalle on puolestaan saapunut noin 25 turvapaikanhakijaa. Murtonen kuitenkin kertoo STT:lle, että määrä nousee vielä. Kuinka paljon, se selviää myöhemmin tänään.

Kaakkois-Suomessa sijaitseva Vaalimaan raja-asema ja Niiralan raja-asema Pohjois-Karjalassa avautuivat tänään itärajan täyssulun jälkeen. Täyssulku ehti kestää kaksi viikkoa.

Meneekö raja taas kokonaan kiinni?

Sisäministeri Mari Rantanen (ps.) sanoo STT:lle, että valtioneuvosto kokoontuu vielä tänään tekemään uusia itärajaa koskevia päätöksiä. Rantanen arvioi vaihtoehdoiksi, että joko toinen nyt auki olevista raja-asemista menee kiinni tai itäraja suljetaan taas kokonaan. Hän ei vielä kommentoi asiaa tarkemmin.

Syynä on Rantasen mukaan se, että ilmiö näyttää jatkuvan. Turvapaikanhakijoiden määrä etenkin Niiralan rajanylityspaikalla on kasvanut, kun Vaalimaan ja Niiralan raja-asemat aukesivat tänään liikenteelle.

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi MTV Uutisille, että raja laitetaan kokonaan kiinni, jos näyttää siltä, että ohjaaminen on oikeasti alkanut, niin kuin nyt merkkejä siitä on. Venäjän epäillään siis ohjaavan ihmisiä rajalle hakemaan Suomesta turvapaikkaa.

Hallitus päätti Vaalimaan ja Niiralan avaamisesta liikenteelle tiistaina. Kansainvälisen suojelun hakeminen itärajalla on mahdollista näillä rajanylityspaikoilla.

– Siitä huolimatta haluamme korostaa, että itärajalle ei kannata lähteä, ei kannata uskoa salakuljettajien tarinoita eikä myöskään osallistua Venäjän viranomaisten toimintaan, sanoi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Suomen itäraja ehti olla kokonaan kiinni noin kaksi viikkoa ennen kuin Vaalimaa ja Niirala avattiin uudelleen liikenteelle tänään.

Suomeen saapui heinäkuun lopusta marraskuun loppuun vajaa tuhat kolmannen maan kansalaista itärajan rajanylityspaikkojen kautta ilman Schengen-viisumia. Suomen rajalle saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyi nopeasti.

Sanna Nikula, Mia Peltola, Viivi Salminen