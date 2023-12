Suomeen tullut tänään jo kymmeniä turvapaikanhakijoita – itäraja menossa uudestaan täyssäppiin 14. tammikuuta asti

Suomi sulkee itärajansa uudelleen huomenna iltakahdeksalta. Raja pysyy suljettuna 14. tammikuuta asti, sanoi sisäministeri Mari Rantanen (ps.) valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Rantasen mukaan laiton maahantulo Suomen itärajalla on jatkunut. Sen johdosta rajatilanne pysyy nykyisellään, kunnes voidaan varmistaa että rajaliikenne palaa tavanomaiseksi. Tarvittaessa nyt tehty päätös tullaan tekemään uudelleen.

Rantanen vahvisti jo eiemmin tänään eduskunnan kyselytunnilla, että itäraja tullaan jälleen sulkemaan.

Hallitus sulki aiemmin itärajan rajanylityspaikat kokonaan kahdeksi viikoksi. Kaksi rajanylityspaikkaa, Vaalimaa ja Niirala, avattiin tänään uudestaan, sillä ihmisten tulo raja-asemille oli loppunut eivätkä kriteerit rajan pitämiselle kiinni enää täyttyneet.

Rantasen mukaan ilmiö on kuitenkin nyt käynnistynyt.

Rajanylityspaikkoja on suljettu Venäjän hybridivaikuttamisen takia. Venäjä ohjaa ihmisiä saapumaan Suomen rajanylityspaikoille.

Hallitus on jo aiemmin tehnyt selväksi, että jos Venäjän toiminta jatkuu, rajanylityspaikat suljetaan uudestaan tietyksi ajaksi.

Tulijoita sekä Vaalimaan että Niiralan kautta

Turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen on jatkunut heti, kun itäraja avattiin osittain liikenteelle tänään.

Kahdelle avatulle raja-asemalle eli Kaakkois-Suomessa sijaitsevalle Vaalimaalle ja Pohjois-Karjalassa olevaan Niiralaan oli saapunut iltapäivään mennessä jo useita kymmeniä ihmisiä, jotka ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Tilanne näytti siltä, että tulijoiden määrä kasvaisi päivän edetessä ja iltaa kohti edelleen.

Pohjois-Karjalan rajavartioston apulaiskomentaja Samuli Murtonen kertoi STT:lle kolmen aikaan iltapäivällä, että uusia turvapaikanhakijoita oli saapunut noin 25, mutta määrä kasvaa vielä.

– Tarkkaa määrää en osaa sanoa, mutta luku tulee nousemaan, hän kertoi.

Murtonen ei pystynyt iltapäivällä lausumaan turvapaikanhakijoiden kansallisuuksista mitään. Hänen kertoi, että puhuttamiset olivat menossa. Murtosen omien havaintojen mukaan tulijoiden joukossa on ollut miesten lisäksi ainakin kaksi naista.

– En ainakaan itse ole nähnyt yhtään lasta, hän sanoi.

Tulijoissa Somalian ja Syyrian kansalaisia

Kaakkois-Suomen rajavartiostosta puolestaan kerrottiin noin neljän aikaan iltapäivällä, että Vaalimaan raja-asemalle oli tullut siihen mennessä 12 turvapaikanhakijaa. Ainakin osa heistä on Somalian ja Syyrian kansalaisia. Esikunnan kapteenin Jussi Vainikan mukaan tulijoiden joukossa oli miehiä ja naisia.

Vainikan mukaan turvapaikanhakijat saapuivat Suomen rajalle pyörillä ja nämä kulkupelit oli jätetty rajalle.

Rajanylittäjät ovat Vainikan mukaan kertoneet havainneensa rajan toisella puolella muitakin ihmisiä, jotka olisivat mahdollisesti pyrkimässä Suomen rajalle.

– Katsotaan minkä verran henkilöitä tulee rajan tälle puolelle, hän kommentoi.

Vainikka kertoi, että turvapaikanhakijoiden rekisteröinnit ja puhuttamiset olivat iltapäivällä yhä käynnissä. Hän ei ottanut kantaa siihen, mihin vastaanottokeskukseen rajan ylittäneet turvapaikanhakijat Vaalimaalta ohjataan. Asiasta päättää Maahanmuuttovirasto.

Satoja rajanylityksiä suuntaan ja toiseen

Sekä Vaalimaan että Niiralan raja-asemilla on ollut runsaasti liikennettä tänään. Vaalimaalla tilannetta seuranneen STT:n toimittajan mukaan rajalla on ollut koko päivän hyvin vilkasta ja jonoja on syntynyt.

– Esimerkiksi kymmeniä autoja on ollut jatkuvasti jonossa Suomen puolella tuonne Venäjän suuntaan.

Rajavartiolaitoksen henkilökunnan lisäksi alueella on näkynyt muun muassa poliiseja ja ensihoidon työntekijöitä.

Kapteeni Vainikka kertoi iltapäivällä neljän aikaan, että Vaalimaan raja-aseman kautta Venäjälle oli suunnannut siihen mennessä noin 700 ihmistä. Venäjältä Suomeen taas oli raja-aseman kautta matkustanut 500 ihmistä.

Myös Niiralassa liikennettä on ollut jonoiksi asti. Apulaiskomentaja Murtonen ei kuitenkaan osannut sanoa iltapäivällä senhetkisiä kokonaislukemia rajanylityksissä. Suomesta poistuva liikenne näytti olevan ainakin vielä iltapäivällä tuloliikennettä vilkkaampaa.

– Kyllä tuossa jonossa useampi kymmenen autoa on, hän kuvaili tilannetta kolmen aikoihin iltapäivällä.

Murtosen mukaan tilanne näytti rajaviranomaisten näkökulmasta siltä, että Venäjä jatkaa aktiivista toimintaansa ihmisten ohjaamiseksi Suomeen.

– Kyllä tämä siltä näyttää, että ilmiö ei ole pysähtynyt vaan jatkuu.

