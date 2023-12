Suomeen tulossa lisää EU:n yhteisiä valmiusvarastoja – uusissa varastoissa on lääkkeitä ja hoitotarvikkeita

Suomeen perustetaan lisää EU:n yhteisiä valmiusvarastoja erilaisten terveyttä uhkaavien tilanteiden varalta. Liki 63 miljoonan euron arvoisessa hankkeessa varastoidaan muun muassa lääkkeitä, säteilymittareita, kirurgisia instrumentteja ja hoitotarvikkeita, kertoo sisäministeriö.

Jo tämän vuoden alkupuolella Suomi sai lähes 250 miljoonan euron arvoisen EU:n pelastus- ja lääkintämateriaalia koskevan varastointihankkeen. Siten Suomi on saanut Euroopan komissiolta kokonaisuudessaan yli 300 miljoonaa euroa valmiusvarastojen perustamiseen.

Varastot ovat kaikkien EU-maiden yhteisiä, ja ne kuuluvat vuonna 2001 perustettuun EU:n pelastuspalvelumekanismiin. Maa voi tarvittaessa pyytää apua EU:n hätäavun koordinointikeskukselta. Mekanismin avulla on annettu apua muun muassa Turkin ja Syyrian maanjäristysalueille, Euroopan maastopaloihin sekä Ukrainalle Venäjän hyökkäyssodan alettua.

Suomessa varastoidun materiaalin on oltava valmista lähetettäväksi apua pyytäneeseen maahan 12 tunnin kuluessa siitä, kun avustustarjous on hyväksytty. Nyt perustettavissa varastoissa ensimmäisten erien on tarkoitus olla lähtövalmiudessa vuoden 2025 alkupuolella.

Useiden viranomaisten yhteistyö

Sisäministeri Mari Rantasen (ps.) mukaan uusien varastojen myötä Suomen ja lähialueiden valmius paranee huomattavasti.

– Kehitämme samalla kykyämme antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua. Uusi rahoitus osoittaa, että olemme vahva EU:n pelastuspalvelumekanismin jäsenvaltio, jonka osaamiseen luotetaan. Yksi Suomen vahvuuksista hankkeen toteuttamisessa on laaja-alainen viranomaisyhteistyö, Rantanen sanoo tiedotteessa.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan uudella rahoituksella varastoihin hankitaan etenkin lääkkeitä ja muita terveydenhuollon tarvikkeita, joten terveyssektorilla on hankkeessa merkittävä rooli.

– Hankkeen avulla varaudumme koko EU:n tasolla entistä paremmin erilaisiin väestön terveyttä uhkaaviin tilanteisiin, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

Sisäministeriö toteuttaa hankkeen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Huoltovarmuuskeskuksen ja Säteilyturvakeskuksen kanssa. Hanke kestää vuoden 2026 syksyyn asti.

Eeva Nikkilä-Kiipula