Suomen salibandynaiset jyräsivät helposti MM-välieriin – ”Teimme tarvittavan määrän töitä”

Suomen naisten salibandymaajoukkue pääsi Puolaa vastaan pelatussa MM-puolivälierässä suunnilleen yhtä helpolla kuin kaksi vuotta sitten, kun samat joukkueet kohtasivat Uppsalassa pelatussa pudotuspeliottelussa. Joukkueiden MM-puolivälierä päättyi tuolloin Suomen 14–0-murskavoittoon (avauserä 8–0), ja myös Singaporessa peli oli käytännössä taputeltu ensimmäisen erän jälkeen.

Suomi eteni lauantaina pelattaviin MM-välieriin kevyesti 11–2-lukemin. Puola oli vääntänyt Saksaa vastaan puolivälieräpaikasta vain vajaa vuorokausi aiemmin, ja Suomi vyöryttikin 20 minuutissa 7–2-johdon.

Suomen tehopelaajana hääri kolmosketjun hyökkääjä Hanna Niemelä (3+1), joka teki 14 minuutissa hattutempun. Oululaisseura Rankkoja Ankkoja edustavalle Niemelälle, 28, hattutemppu oli uran ensimmäinen maajoukkueessa.

– Kyllähän se (hattutemppu) hyvältä tuntuu. Pääsin laukomaan hyviin syöttöihin ja luulen, ettei Puola osannut valmistautua siihen, että tulemme alussa noin kovaa päälle. Siinä syntyi aika hyvin maalipaikkoja, Yli-Iistä kotoisin oleva Niemelä totesi.

Ottelun toinen erä oli maaliton, mutta lopussa Suomi vielä kaunisteli lukemia.

– Teimme tänään tarvittavan määrän töitä, että saimme pelit jatkumaan. Se on tärkein asia, Niemelä viittasi viikonlopun MM-huipennukseen, jolloin edessä on vielä kaksi kovaa peliä.

Kolmosketju jaksaa painaa

Niemelän, Meri-Helmi Höynälän ja Johanna Homin kolmosketju on pelannut Singaporessa tähän saakka erinomaisen turnauksen. Myös Homi teki Puolaa vastaan kaksi maalia.

– Meidän rooli ja se, mitä meiltä halutaan, on aika selkeä. Tasaista, vahvaa tekemistä ja pallovarmaa pelaamista. Pitää pystyä haastamaan vastustajan kenttiä ja saada vaihdettua kentällisiä pallon kanssa. Korkealla työmoraalilla teemme kyllä tällä hetkellä töitä, Niemelä kuvaili.

Päävalmentaja Lasse Kurronen sanoi Ylen tv-haastattelussa, että Niemelä, Höynälä ja Homi ovat valmentajan näkökulmasta ihannepelaajia.

– He ovat pitkään olleet maajoukkueen runkopelaajia ja omia luottopelaajia. He ovat tosi nöyriä, kuuntelevat tarkasti ohjeet ja hyväksyvät roolin kuin roolin. Lisäksi heillä on hyvä kunto. Ei sieltä hirveästi varmaan ilmaveivejä tai muuta ylimääräistä tule, mutta se tulee joka kerta, mitä on tilattu, Kurronen kiitteli.

Turunen jäi hotellille

Suomi kohtaa lauantaina välierässä Tshekin tai Tanskan, jotka pelaavat oman puolivälieränsä perjantaina. Kaksi vuotta sitten Suomi kaatoi Tshekin MM-välierässä 5–4.

– Haluamme ottaa tästä vielä napsun ylöspäin, tällainen peli ei riitä lauantaina, Niemelä tiivisti haasteen.

Tehot 2+1 tehnyt Sara Piispa korvasi ykkösketjussa Veera ja Oona Kaupin sisarusten rinnalla Miisa Turusen, joka ei ollut ollenkaan kokoonpanossa.

– Siellä hän polkee hotellilla kuntopyörää, jotta olisi viikonloppuna kunnossa. Pikkaisen häntäkin säästellään, Kurronen kertoi Ylelle F-liigan pistepörssijohtajan tilanteesta.

Paavali Pastila