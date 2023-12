Suomen talousnäkymistä saadaan tänään uudet madonluvut

Suomen talouden tulevaisuudennäkymistä saadaan tänään kahden korkean tahon näkemys, kun Suomen Pankki julkistaa uusimman ennusteensa aamupäivällä ja valtiovarainministeriö (VM) taloudellisen katsauksensa iltapäivällä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi aiemmin tässä kuussa, ettei hallituksen virittelemä kuuden miljardin euron sopeutus tule riittämään. Purra povasi useiden satojen miljoonien eurojen uutta sopeutustarvetta Suomelle. Purra kertoi käynnistäneensä valmistelutyön virkamiestasolla ja toivoi, että poliittisella tasolla sitä päästäisiin tarkastelemaan tammikuussa.

Lisäsopeutusten tarve Suomessa on puolen miljardin ja miljardin välillä, arvioi VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä STT:lle Purran kommenttien jälkeen. Niemelä johtaa lisäsopeutustarpeita pohtivaa virkamiestyöryhmää.

Ensimmäinen lisäsopeutustarpeeseen vaikuttava tekijä on Niemelän mukaan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien hyvinvointialueiden alijäämä, jonka näkymä on synkentynyt vuoden loppua lähestyttäessä. Niemelän mukaan valtion talousarvioon tulevien vuosien kehyksiin on varattu miljardi euroa hyvinvointialueiden tämän vuoden alijäämien kattamiseen, mutta kolmannen vuosineljänneksen pohjalta laaditut arviot näyttävät siltä, että hyvinvointialueiden alijäämä voisi olla 1,3 miljardia euroa.

Toinen akuuttiin lisäsopeutustarpeeseen vaikuttava tekijä on Niemelän mukaan kuntien mahdollinen lisärahoittaminen. VM kertoi marraskuussa yli 400 miljoonan euron vähennyksestä kuntien valtionosuuksiin.