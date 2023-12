Somerolaisyrityksen tuotteet eivät ole koskaan alelaarissa – Amanita on lajinsa viimeinen Suomessa

Somerniemeläisessä kustantamossa on vastassa sota.

Tarkalleen ottaen Sota Lapista, liki nelikiloinen järkäle. Kirja on Amanita-kustantamon tämän syksyn uutuus.

Susanna Havulahti käärii kirjoja kuplamuoviin ja pakkaa niitä yksitellen mustiin mittatilauslaatikoihin, joissa kiiltää kultakirjaimin Amanitan logo.

Kirja ja pakkaus kertovat Amanitan työmoraalista: Somerniemellä tehdään pikkutarkasti laatua.

– Me olemme Suomen kustantamoista viimeinen, joka tekee arvoteoksia, kertoo kustannustoimittaja Sari Savikko.

Amanitan päätuotteita ovat kuvapainotteiset tietokirjat, suurteokset, joista otetaan rajoitettu ja numeroitu painos. Kirjoissa on sivuja viitisensataa ja samanmoinen määrä valokuvia.

– Arvoteos on esine, jonka tarkoitus on kiertää sukupolvelta toiselle, toimitusjohtaja Lauri Linnilä sanoo.

Lisäksi Amanita on kustantanut runsaasti Leeni Tiirakarin ja Manu Kärjen toimittamia Somero-aiheisia kirjoja.

Amanitan perustivat kirjailijat Kaari Utrio ja Kai Linnilä vuonna 1982. Pariskunnan poika Lauri Linnilä liittyi perheyrityksen toimituskuntaan puolisonsa Sari Savikon kanssa runsaat 20 vuotta sitten.

Nyt Lauri Linnilä on toimitusjohtaja, jonka vastuulla on suurteosten taitto ja kuvavalinnat. Savikko on tietokirjailija ja kustannustoimittaja.

Moniosaajia ovat muutkin tiimiläiset, somerolaisia koko kööri. Marianne Mattila huolehtii Amanitaan kuuluvasta terveystuotteiden verkkokaupasta ja sen sometileistä. Terveysmarket ja Helsingissä sijaitseva Töölön Sikarikauppa tuovat kassavirtaa tasoittamaan kirjabisneksen suhdannevaihteluita.

Painopinnanvalmistajaksi kouluttautuneen Mattilan toimenkuvaan kuuluu myös kuvien käsittely. Yhtä suurteosta varten on käytävä läpi satoja kuvia, jotka usein vilisevät roskia. Lisäksi Mattila poistaa SA-kuvista eli Puolustusvoimien sodanaikaisista valokuvista digitaaliset vesileimat yksi kerrallaan.

Hanna Nummila hoitaa talousasioita, ja lisäksi hän tuuraa tarpeen mukaan verkkokaupassa. Toinen Hanna, Hanna Pukkila-Toivonen kirjoittaa ja toimittaa artikkeleita suurteoksiin.

Hänen vastuullaan on myös Amanitan aarre, yli miljoonan dian ja negatiivin arkisto. Amanita osti alkuvuosinaan kuvatoimisto Finlandia-kuvan tuotannon, joka painottuu kotirintaman arkeen sotavuosina.

Jättimäisen aineiston mukana ei kuitenkaan tullut kattavia tietoja kuvien sisällöstä.

– Isoäitini, toimittaja Meri Utrio tunnisti kuvista tapahtumia ja henkilöitä suurennuslasin ja valopöydän avulla yli 80-vuotiaaksi asti”, Lauri Linnilä kertoo.

Kaari Utrio on edelleen mukana kustantamossa. Hän kirjoittaa artikkeleita ja lukee kaikki teokset ennen kuin ne menevät painoon.

Aivan viimeisen sanan saa kuitenkin Susanna Havulahti. Hänelle annetaan oikoluettavaksi viimeistelty taittovedos, jonka muut ovat käyneet läpi.

– Susanna on synnynnäinen oikolukija. Se on kyky, jota ei voi oppia. Meillä oli valmiina hieno mallitaitto, josta uusimpana taloon tullut löysi vaikka kuinka monta virhettä. Suurteoksissa ei voi luottaa konelukuun, Utrio painottaa.

Kun Utrio ja Linnilä perustivat kustantamon, ajatuksena oli tuottaa tietokirjoja Tammelle tilaustyönä. Utrio oli jo tunnettu kirjailija, ja Tammi kustansi hänen historiallisia romaanejaan.

Aivan ensimmäiseksi syntyi kuitenkin kirja Somerosta.

– Kai keksi, että meidän pitää julkaista Somerosta kotiseutukirja. Sellaisia ei silloin vielä ollut, Utrio kertoo.

Esikoinen sai nimen Somero, viljan maa. Amanita-nimi puolestaan oli Linnilän idea. Hän oli innokas sienestäjä, ja Amanita on kärpässienen latinankielinen nimi.

– Kärpässieni on kaikkein kirjallisin sieni, niitähän on melkein jokaisessa lastenkirjassa, Utrio sanoo.

Alkuvuosina Amanitalla oli käytössään oma painokone ja useita ulkopuolisia työntekijöitä. Tietokirjojen materiaalia oli haettava Suomen rajojen ulkopuolelta.

– Luuhasimme divareissa pitkin Eurooppa, ja haimme ideoita ja lähdeaineistoa. Eevan tyttärien takia kävimme Vatikaanissa asti, Kaari Utrio muistelee.

1990-luvun lamavuosina kirjoja tekivät vain Linnilä ja Utrio. Ensimmäinen uuden nousuvaiheen alussa palkattu työntekijä oli Hanna Pukkila-Toivonen.

– Kai minut löysi, hän oli etsinyt naista nuokkumaan puhelimen viereen, nauraa Hanna Pukkila-Toivonen ja saa työkaverinsa remahtamaan nauruun kahvipöydän äärellä.

Nuokkumaan Pukkila-Toivonen ei päässyt. Somerniemeläisestä tuli tietokirjailija, ja hän on ollut toimittamassa teoksia muun muassa lottien, suojeluskuntien ja Suomen kenttätykistön historiasta.

– Kirjat ovat yleensä ajankohtaisia, esimerkiksi jonkin merkkivuoden juhlakirjoja. Kirjaa Lapin sodasta oli toivottu meiltä paljon, Sari Savikko sanoo.

Turun tuomiokirkon juhlakirjan valmistuminen oli täpärällä. Aikataulu petti kustantamosta riippumattomista syistä, ja valmiit kirjat kiidätettiin painotalosta suoraan kirkon juhliin.

Kustantamon aihepiiri on ollut laaja: kirjoissa on käsitelty niin viinejä, vanhoja koulutauluja ja Kai Linnilälle tärkeitä sikareita kuin Utrion romaanien herkkuja. Amanitan ensimmäinen kokonaan oma suurteos oli vuoden 2010 Tuhanten rantain Suomi.

Paljonko Amanita on kustantanut kirjoja? Kysymys hiljentää kustantamon. Kaari Utrio huokaa syvään ja miettii.

– Ainakin 50. Kun otetaan mukaan muille kustantamoille tehdyt teokset, noin 200.

Amanitan liiketoimintamalli poikkeaa Lauri Linnilän mukaan täysin tavallisista kustantamoista. Somerniemeläiset tuottavat kirjansa ensimmäisestä ideasta postitukseen saakka itse.

– Idean kypsyttely vie pitkään. On tiedettävä, mistä näkökulmasta kirjoitetaan. Tapaa käsitellä Lapin sotaa pohdimme viisi vuotta. Miten siitä saadaan suurteos, kun kuvia on käytettävissä rajallisesti. Juuri valmistunut teos on kokonaiskuva Lapin sotavuosista aina talvisodasta Lapin sodan päättymiseen, Lauri Linnilä kertoo.

Asiantuntija-artikkeleiden tekijät löytyvät verkostojen kautta. Esimerkiksi Sota Lapista -kirjan tekijöihin kuuluvat Savikon ja Pukkila-Toivosen lisäksi tutkija Olli Kleemola ja historioitsija Mika Kulju. Tarvittaessa tekstit käyvät vertaisarvioitavana toisella tutkijalla.

Yksityiskohdissa yritys on tarkka.

– Alkuaikoina kun teimme sotaan liittyviä kirjoja, saatoin viettää tuntikausia puhelimessa Kotuksen (Kotimaisten kielten keskus) kanssa. Yritin selvittää, miten mitkäkin termit ja lyhenteet kuuluu kirjoittaa – kirjoitetaanko vaikka erikoisjääkäriosastot isolla vai pienellä. Lopulta he sanoivat, että tehkää miten tykkäätte, Utrio naurahtaa.

–Nytkin soitin Lapin sodasta sinne. Kysyin, taipuuko Röyttä torniolaisittain Röyttän vai Röytän, Savikko sanoo.

– No, mitä he sanoivat?

– Röytän. Paikallisteoksissa kuitenkin saa käyttää muotoa Röyttän, joka paikallisille on ainoa oikea taivutusmuoto, Savikko vastaa anopilleen.

Materiaalivalinnoissa tärkein kriteeri on laatu. Paksu taidepainopaperi on ulkomaista, koska Suomessa ei enää valmisteta Amanitalle sopivaa paperia.

Kirjojen painotyö on jouduttu siirtämään Latviaan, sillä yrityksen pitkäaikaiset kotimaiset yhteistyökumppanit ovat lopettaneet. Valmiit kirjat tulevat Somerniemelle kustantamon ovelle, ja joskus täysin yllättäväänkin ajankohtaan.

– Heräsin aamulla auton jarrutusääniin meidän kohdallamme. Pihaan ajoi latvialainen rekka, jonka kuljettajalla ei ollut mitään, millä purkaa lastia, Utrio kertoo.

Kuski sai eteensä kahvikupin, ja Somerniemellä polkaistiin käyntiin pikaiset talkoot tuhansien kirjakilojen siirtämiseksi. Apuun tulivat niin Nummilan puoliso kuin Linnilän ystävä trukkipiikeillä varustetun, naapurilta lainatun etukuormaajan kanssa.

Valmista kirjaa Amanita ei mainosta missään muualla kuin omissa somekanavissaan. Kirjat löytävät ostajansa myyjäverkoston avulla ja messuilla. Kirjakaupoista niitä ei saa, eivätkä suurteokset ole koskaan alennusmyynnissä.

Painosmäärä on aina rajoitettu, 1000–2000 numeroitua kappaletta. Kun painos loppuu, uusia ei oteta, vaikka kysyntää olisikin.

– Lähdemme aina siitä, että myyntiaika voi olla pitkäkin. Jokaisen kirjan tavoitteena on myydä sen verran, että voimme tehdä seuraavan. Nämä kirjat eivät vanhene, Sari Savikko sanoo.

Samaa painottaa Lauri Linnilä:

– Kirjan elinkaari on nykyisin hyvin lyhyt, syksystä jouluun. Me myymme kymmenen vuotta vanhoja kirjoja samalla hinnalla kuin uusia.

Kun Amanita oli vielä muille kustantamoille alihankintaa tekevä yleiskustantamo, kirjojen kohtalon määritti tilaaja.

– En tykännyt siitä yhtään. Ensiksi näimme hirveästi vaivaa, ja tammikuussa kirja oli ABC:llä alelaarissa, Linnilä kuvailee.

Amanitan toinen tämän vuoden uutuuskirja on Suomen koirat -suurteos, jossa on mukana sadoittain rotuesittelyjä sekä yli tuhatviisisataa valokuvaaja Aino Pikkusaaren ottamaa kuvaa koirista.

Seuraava jättiläinen on jo työn alla. Jatkosodan päättymisestä tulee ensi vuonna kuluneeksi 80 vuotta, mitä juhlistetaan kirjan avulla.

Kotiseutukirjojen tarjonta on Leeni Tiirakarin kuoleman jälkeen Manu Kärjen varassa. Niitä ilmestyy, jos on ilmestyäkseen.

Amanitan väellä on oma Graalin maljansa, tavoiteltu ja saavuttamaton unelma. He haluaisivat tehdä kattavan valokuvateoksen Suomen kartanoista. Haaveen tiellä on kuitenkin ylitsepääsemätön ongelma:

– Kukaan ei halua matkailijoita kotipihalleen. Kartanoita saisi kuvata ulkoa, mutta sisälle ei haluta kuvaajaa päästää.