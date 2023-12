Suomessa on joukko yhtiöitä, joiden edistyneitä ideoita pidetään tärkeinä koko maan kehitykselle – nyt rahahanat ovat hyytyneet

Edistyneen teknologian kasvuyritysten rahoitustilanne on heikentynyt tänä vuonna, ja niiden keräämä rahoituspotti on pienentynyt merkittävästi aiempaan verrattuna.

Asia ilmenee valtion pääomasijoitusyhtiön Suomen Teollisuussijoituksen eli Tesin julkaisemasta selvityksestä. Selvityksen mukaan kasvuvaiheessa olevat, niin sanotut syväteknologiayritykset keräsivät 42 prosenttia vähemmän rahoitusta vuoden ensimmäisellä puoliskolla viime vuoteen verrattuna.

Myös kansainvälisiä rahoittajia on selvityksen mukaan ollut Suomessa liikkeellä viime vuotta vähemmän.

Elintärkeää alkuvaiheessa

Tesin mukaan rahoitus on erittäin tärkeää korkeaa teknologiaa hyödyntäville yhtiöille varsinkin niiden alkuvaiheessa, koska tuotekehityksen ja tuotantolaitosten rakentaminen on kallista. Korkean teknologian yhtiöt ovat puolestaan Tesin mukaan tärkeitä yhteiskunnan ja talouden edistykselle.

Tesi määrittelee syväteknologiayhtiöiksi sellaisen, jonka toiminta on tiede- ja tutkimuslähtöistä, jolla on vahva teknologinen kilpailuetu ja joka toimii hyvin edistyneen teknologian parissa. Tällaisia yhtiöitä on Tesin, Business Finlandin ja Voima Ventures -sijoitusyhtiön yhteisen arvion mukaan Suomessa 281, ja ne toimivat esimerkiksi tekoälyn, robotiikan, uusien materiaalien ja energia- ja ilmastoteknologian aloilla.

– Kasvun skaalaamiseen tarvitaan pääomia, eikä suomalaisilla pääomasijoitusrahastoilla yksin riitä hartiat kymmenien miljoonien rahoituskierroksiin. Rahoituksen löytäminen on kuitenkin tärkeää, sillä tarve esimerkiksi energiantuotantoa, materiaaleja ja teollisuutta uudistaville ratkaisuille ei ole kadonnut mihinkään, Tesin sijoituspäällikkö Tuomas Rekonen sanoo tiedotteessa.

Rahoituskierroksia ja yrityksiä aiempaa vähemmän

Vähentynyt rahoitus johtuu Tesin selvityksen mukaan osin siitä, että suuria rahoituskierroksia on tänä vuonna ollut aiempaa vähemmän.

Myös perustettujen, korkeaa teknologiaa kehittävien kasvuyritysten määrä on Tesin mukaan romahtanut: kun niitä oli viime vuonna Tesin mukaan 15, on niitä tänä vuonna lokakuuhun mennessä kirjattu perustetuksi kaksi. Raportissa kuitenkin huomioidaan, ettei kaikkia uusia yhtiöitä välttämättä näy.

Toisaalta Tesin venture capital -sijoituksista vastaava johtaja Juha Lehtola arvioi, että kasvu- ja startup-yhtiöiden vähenevä rahoitus Suomessa noudattaa kansainvälistä trendiä.

– Ensi vuodesta tulee tärkeä – kansainvälistä rahaa liikkuu vähemmän, mutta rahoituksen tarve on kiistaton. On tärkeää varmistaa, että yrityksille löytyy rahoitusta kasvua varten, sanoo Lehtola tiedotteessa ja jatkaa:

– Kyseessä on joukko tulevaisuuden kriittisiä teknologioita kehittäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on ollut kasvavaa, ja joilla on myös merkittävä vientipotentiaali.

Startupit: Rahoituksen puute este kasvulle

Kasvuyhtiöiden rahoitusvaikeuksien taustalla vaikuttaa Venäjän Ukrainaan käynnistämästä hyökkäyssodasta seurannut voimakas inflaatio ja korkotason nousu.

Startup-yhtiöt ovat usein riippuvaisia ulkopuolisesta rahoituksesta, joten rahoituksen hinnan kasvulla on suuri vaikutus niiden toimintakykyyn.

Esimerkiksi alkuvuonna viranomaisten syliin Yhdysvalloissa kaatuneen Silicon Valley Bank -pankin asiakaskunnassa oli runsaasti Kaliforniassa toimivia teknologia-alan kasvuyrityksiä. Rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta arvioi maaliskuussa STT:lle, että pankin kriisi oli osin seurausta sen asiakkaiden vaikeuksista.

Tesin maanantaina julkaisema raportti menee yksiin myös Suomen startup-yhteisön lokakuussa julkaiseman tilannekatsauksen kanssa.

Tilannekatsauksen mukaan startup-yhtiöt kokivat suurimmaksi kasvun esteeksi rahoituksen puutteen.

Markku Uhari