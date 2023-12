Suomi aikoo edelleen osallistua Euroviisuihin boikottivaatimuksista huolimatta

Yleen on viime aikoina kohdistunut boikottivaatimuksia Euroviisuihin osallistumisesta. Yleä on vaadittu vetäytymään Euroviisuista, jos Israel saa osallistua kisaan. Ylen luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén ei osaa spekuloida, mitä pitäisi tapahtua, jotta Suomi vetäytyisi Euroviisuista.

– Euroviisut ovat EBU:n kilpailu, ja he tekevät linjauksia, joita me kuulostelemme. Heille on varmasti mennyt myös viestejä boikotoinnista. Olemme keskustelleet Pohjoismaiden kanssa, ja kaikilla on hyvin samantyyppinen tilanne kaikissa maissa. Viestejä on kaikkiin yhtiöihin tullut, Vilén sanoo STT:lle.

Euroopan yleisradiounioni EBU on toistaiseksi vahvistanut Israelin osallistumisen ensi vuoden Euroviisuihin.

– Vajaat kaksi vuotta sitten kerroimme muiden Pohjoismaiden tavoin, että Venäjän osallistuminen ei käy. Mutta en osaa sanoa, mikä olisi nyt sellainen asia. Oletan, että Euroviisuja ei edes järjestettäisi, jos jotain niin isoa tapahtuu. Esimerkiksi koronapandemian takia kilpailuja ei järjestetty.

”Boikotit Euroviisuissa ovat harvinaisia”

Euroviisujen historiaa tutkinut Dean Vuletic kertoo STT:lle, että boikotit Euroviisuissa ovat melko harvinaisia.

Vuletic arvioi, että Venäjän poistaminen Euroviisuista viime vuodesta lähtien oli osittain Euroviisuihin osallistuneiden maiden luoman paineen tulos. Suurin vaikutus oli kuitenkin Venäjään kohdistuneilla kansainvälisillä sanktioilla, eikä lopputulos perustunut Euroviisuihin osallistuneiden maiden organisoituihin boikotteihin.

– Boikotit ovat olleet harvinaisia, ja koordinoidut boikotit eivät ole juuri koskaan ottaneet tuulta alleen. Boikotit Euroviisuissa yleensä heijastavat kahden maan välistä jännitettä sen sijaan, että toimittaisiin ryhmänä yhteisen kannanoton tekemiseksi yhtä maata vastaan.

Vuletic sanoo, että EBU:n linjaus Israelin osallistumisesta Euroviisuihin on poliittisesta näkökulmasta järkeenkäyvää, koska Israelia kohtaan ei ole samalla tavalla kohdistunut kansainvälisiä sanktioita kuin esimerkiksi Venäjää kohtaan. Myöskään EU ei ole kohdistanut sanktioita Israelia kohtaan.

– Mailla on diplomaattiset suhteet Israeliin, ja se, että yksi toimija nyt ottaisi kantaa Israelia vastaan, olisi vastoin kaikkia maiden ulkosuhteita. Myös vuoden 2019 Tel Avivin Euroviisuja yritettiin boikotoida, eikä se onnistunut. Sen vuoksi en usko, että kannanottoja Israelia vastaan tullaan yhtiöiltä näkemään, Vuletic kertoo.

Vilén kertoo ymmärtävänsä ihmisten suuren huolen boikotointivaatimusten takana. Hän kertoi Ilta-Sanomille aiemmin saaneensa tekaistuja englanninkielisiä kaavamaisia viestejä, joissa vaadittiin Euroviisujen boikotointia. Jutun julkaisun jälkeen Vilén kertoo saaneensa asiallisia ihmisten itsensä kirjoittamia viestejä, joissa he perustelevat boikotointia ja pyytävät harkintaa.

– Nyt näitä, sanotaanko englanninkielisiä viestejä, ei ole tullut ollenkaan. Tämä oli tämmöinen varhaisempi vaihe useampi viikko sitten. Pidän boikotointia hyvänä keinona silloin kun se tulee aidosti ihmisiltä. Hyvä keino sinänsä ilmaista mielipidettä kuten vapaassa demokratiassa täytyy voida ilmaista.

UMK järjestetään normaalisti

Uuden musiikin kilpailu (UMK) ollaan järjestämässä Vilénin mukaan normaalisti. Uuden musiikin kilpailussa valitaan Suomen viisuedustaja ensi vuonna Tampereella. Vilén ei osaa vielä tässä vaiheessa kertoa, miten UMK:ssa toimitaan, jos esimerkiksi kilpailun yleisössä otetaan kantaa Israelin tai Palestiinan puolesta.

– Asiallisesti hoidetaan tuommoiset tilanteet, jotta kaikilla on turvallinen olla. Koettaisin vielä muistuttaa, että vaikka asioilla on Euroviisu-yhteys, UMK on iso musiikkikilpailu sellaisenaan, millä on merkitystä Suomelle ja merkitystä artisteille. Sinne on vielä pitkä matka, ja siinä ajassa toivottavasti tapahtuu myös positiivista kehitystä.

Vilén ei pidä todennäköisenä, että Israelin osallistuminen Euroviisuihin näkyisi äänestystuloksessa esimerkiksi Israelilla annettuina ääninä.

– Se äänimäärä, jolla voitetaan Euroviisut, on yleensä todella massiivinen. Pitäisin sitä epätodennäköisenä, että tällä tavalla vaikuttaa. Se on tietysti kaikkien Euroviisujen periaatteiden vastaista. Sen ei pitäisi olla millään tavalla poliittinen foorumi. Aika spekulatiivista, että jonkin asian vuoksi niin laajat joukot äänestäisivät sillä tavalla. Siellä on myös ammattiraateja, jotka eivät varmaankaan tällä tavalla toimi.

”Euroviisut heijastavat poliittista tilannetta”

Vuletic puolestaan sanoo, että Euroviisut eivät koskaan voi olla irrallaan politiikasta, koska viisuissa kilpailevat keskenään maiden edustajat.

– Euroviisut ovat aina heijastaneet aikansa poliittista tilannetta.

Euroviisuissa on nykyään mahdollisuus äänestää myös koko maailmassa. Kuka tahansa voi äänestää, vaikka oma maa ei osallistuisi Euroviisuihin. Nämä äänet yhteensä vastaavat yhden maan äänestysmäärää.

– Niillä äänillä on mahdollisuus tehdä kannanotto Israelin puolesta. Esimerkiksi tänä vuonna Israelin edustaja sai suurimman äänimäärän näistä kansainvälisistä äänistä, Vuletic kertoo.

Vuletic uskoo, että Euroviisuissa nähtäisiin vahvaa palestiinalaisille osoitettua tukea, jos heillä olisi edustaja, jota äänestää. Muuta Israelin vastaista äänestyskäyttäytymistä Euroviisuissa on vaikea paikantaa.

– Muuten voisimme nähdä poliittista tukea maille, kuten vuonna 2022, kun ihmiset halusivat selkeästi osoittaa solidaarisuutta Ukrainalle.

Kaikkiaan Vuletic arvioi, että yleisö on tehnyt enemmän poliittisia kannanottoja Euroviisuissa etenkin vuoden 2014 Conchita Wurstin voiton jälkeen.

– Yleisö on alkanut nähdä Euroviisut poliittisena foorumina, jossa poliittisen kannanoton voi tehdä voittolaulun myötä, Vuletic summaa.

Jenna Rautio