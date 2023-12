Suoratoisto: Poen kauhunovelleja yhdistelemällä syntyi nykysukudraama, joka ei kitsastele kuolemilla

Kun Edgar Allan Poe klassikkonovellissaan kirjoitti Usherin talosta, hän tarkoitti sekä rakennusta itseään että sitä asuttavaa Usherin sukua.

Poe elollisti goottilaisen kivilinnan ikään kuin talolla voisi olla oma tahto ja sielunelämä. Siinä sivussa hän tuli määritelleeksi kauhuromantiikan kuvastoa ja ilmaisukeinoja, sillä ilman Usherin taloa tuskin olisi myöhempien kauhuromaanien ja -elokuvien moninaisia kummitustaloja.

Netflixin The Fall of the House of Usher -minisarjassa synkeä kartano on vain eloton rakennus ja kaikki pahuus keskittyy ihmisiin. Filmatisointi keskittyy nimenomaisesti Usherin perheeseen ja jättää talon pelkäksi lavasteeksi.

Ratkaisu saattaa johtua siitä, että sarja yhdistelee Usherin talon tuhon ohella draamaansa aineksia monesta muustakin Poen novellista ja runosta. Aivan olennainen elementti on löydetty myös Poen ainoasta romaanimuotoisesta ja -mittaisesta teoksesta Arthur Gordon Pymin selonteosta. Mike Flanaganin luomassa sovituksessa Pym (Mark Hamill) on Usherin perheen salamyhkäinen juristi, jolla tuntuu olevan lusikkansa yhdessä jos toisessakin sopassa.

Ihan kaikki niminovellin ulkopuoliset teemat eivät istu luontevasti kokonaisdraamaan. Esimerkiksi korpin hahmo jää päälle liimatuksi esteettiseksi tehokeinoksi, vaikka Korppi-runo kuuluukin Poen kokonaistuotannon kulmakiviin.

Flanaganin dramaattisin ratkaisu lienee kuitenkin ollut siirtää tapahtumat nykypäivään. Usherit ovat kyseenalaisella lääketeollisuudellaan vaurastunut mutta sisäisten ristiriitojensa repimä perhe, joka yksi kerrallaan harvenee jokseenkin epätodennäköisten kuolemantapausten kautta. Kaiken taustalla häilyy Carla Guginon esittämän mysteerinaisen hahmo.

The Fall of the House of Usher rikkoo kerrontansa kronologiaa ja lineaarisuutta oikein tehokkaalla tavalla. Se operoi kolmella aikatasolla, joista yksi on takautuma historiaan ja kaksi kietoutuu nykyhetkeen. Niistä toinen on eräänlainen selitysosa, jossa suvun päämies Roderick Usher (Bruce Greenwood) paljastaa outoja kuolemia tutkivalle syyttäjä C. Auguste Dupinille (Carl Lumbly) tapahtumien taustat.

Siinä missä Edgar Allan Poe ei juurikaan vihjannut Usherin perheen degeneraatioon, Mark Flanagan nostaa sen koko draaman pääaiheeksi. Usherien raha on rikollista ja sitä käyttävät Roderickin ottolapset lähinnä selkärangattomia elostelijoita – tai jos heistä jollain on selkärankaa, hän paljastuu muuten vaan täysin moraalittomaksi tapaukseksi.

Flanaganin tulkinta on kovin suoraviivainen eikä seuraa lähdetekstin henkeä. Muodikaskin se on, sillä samoista aineksista on keitetty menestyssarja Succession.

The Fall of the House of Usher kehittyy oikein viihdyttäväksi draamaksi turmeltuneen perheen toksisesta ilmapiiristä, mutta Edgar Allan Poe -tulkintana se jää hiukan laimeaksi. Liian haastavaa lähtökohtaakaan ei sovi syyttää, sillä Poen novelleista on tehty niin monta onnistunutta filmatisointia huomattavankin pienillä budjeteilla, kuten Roger Cormanin 1960-luvun kauhuklassikot todistavat.

Tuntuu kuin Mike Flanagan olisi tietoisesti pyristellyt esille Poen peittävän varjon alta ja halunnut jättää omat puumerkkinsä klassikkoteksteihin. Cormania eivät tällaiset itsetunto-ongelmat vaivanneet, ja hän luotti Poen ajankohtaisuuteen pyrkimättä modernisoimaan 1800-lukulaisia kauhun kantateoksia.

THE FALL OF THE HOUSE OF USHER (USA 2023). Ohjaus: Mike Flanagan ja Michael Fimognari. Käsikirjoitus: Mike Flanagan perustuen Edgar Allan Poen novelliin. Kuvaus: Michael Fimognari. Leikkaus: Brett W. Bachman ja Mike Flanagan. Musiikki: The Newton Brothers. Näyttelijät: Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mark Hamill, Carl Lumbly, Mary McDonnell, Henry Thomas, Rahul Kohli, Samantha Sloyan, T’Nia Miller. Netflix.