Syyttäjien mukaan Airiston Helmi perustettiin peittelemään kansainvälisen rikollisryhmän toimintaa – venäläismiljonäärille vaaditaan talousrikoksista viiden vuoden vankeutta

Syyttäjät sanovat, että viisi vuotta sitten viranomaisten suuroperaation kohteena ollut Airiston Helmi oli kulissiyhtiö, joka oli perustettu järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnan peittelemiseksi ja kiinteistöhankintojen mahdollistamiseksi Suomessa.

Syyttäjien mukaan ryhmää johti Airiston Helmen pääomistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov pääosin Pietarista käsin. Syyttäjien mukaan rikollisorganisaatiolla on ollut järjestäytynyttä toimintaa ja omaisuutta Suomen lisäksi lukuisissa muissa maissa.

Airiston Helmen jutun käsittely alkoi maanantaina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Syytteet koskevat muun muassa törkeää veropetosta ja törkeää työeläkevakuutusmaksupetosta. Jutussa on useita syytettyjä, joista Melnikoville syyttäjä vaatii pisintä, viiden vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjät vaativat Melnikovia vangittavaksi

Melnikov on kiistänyt syytteet asianajajansa Kai Kotirannan välityksellä. Melnikov ei itse saapunut oikeudenkäyntiin Turkuun maanantaina. Kotirannan mukaan syynä oli itärajan sulku sekä syyttäjien vaatimus, että Melnikov olisi pääkäsittelyssä määrättävä vangittavaksi tuomion antamiseen saakka.

Asiasta käytiin salissa keskustelua, jonka päätteeksi syyttäjät päättivät perua vangitsemisvaatimuksensa. Sen jälkeen Kotiranta sanoi, että hänen päämiehensä on halukas osallistumaan oikeudenkäyntiin Turussa.

Oikeudenkäynnin aluksi salissa keskusteltiin myös siitä, pystytäänkö käsittelyä ylipäänsä aloittamaan, jos kaikkia osallisia ei saada paikan päälle. Jutussa on Melnikovin lisäksi syytettynä seitsemän ihmistä sekä Airiston Helmi. Osaa syytetyistä ei ole saatu haastettua oikeuteen eikä heidän olinpaikkansa ole oikeuden tiedossa.

Tuomioistuin päätyi sille kannalle, että edellytykset pääkäsittelyn järjestämiselle ovat kuitenkin olemassa.

– Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa naapurivaltion viranomaisilta ei ole saatavissa apua, olemme voitavamme tehneet sen eteen, että (vastaajat) saataisiin tänne. Emme mahda sille enempää, ja koska asia on laadultaan sellainen kuin se on ja tässä on kyse monien ihmisten asioista, asian ratkaisemista ei ole enää syytä viivyttää, oikeuden puheenjohtaja käräjätuomari Peter Arvidsson sanoi.

Ryhmän jäseniä kutsuttu ”viisaiksi”

Syyttäjien mukaan Melnikovin johtama organisaatio pyrki naamioimaan toimintansa peiteyhtiöiden, organisaation jäsenten sekä monimutkaisten omaisuus- ja sopimusjärjestelyjen taakse.

– Organisaatio on käyttänyt peitekieltä, ankaria tietoturvamääräyksiä ja -käytäntöjä sekä matkustusohjeita. Peitekielessä toiminnalle annettavaa naamiota on kutsuttu ”legendaksi” ja ryhmän jäseniä ja sen toiminnan todellisen tarkoituksen tietäviä henkilöitä on kutsuttu ”viisaiksi”, syyttäjät kirjoittavat haastehakemuksessaan.

Syyttäjien mukaan organisaation käyttämissä muistitikuissa ja mobiililaitteissa on ollut järeät salaukset, joita maiden hallitukset ja turvallisuusasiantuntijat käyttävät suojatakseen salaista tietoa.

Matkustaessaan rikollisryhmän jäsenet eivät ole saaneet pitää yhteyttä toisiinsa lentokentillä ja lentokoneissa heidän on istuttava erillään toisistaan, syyttäjät sanoivat.

Syyttäjien mukaan Melnikovin asunnolta takavarikoitiin organisaation toimintaan liittyvä taustakohinalaite eli jammeri, joka on salakuuntelun tai vastaavan toiminnan estämiseen suunniteltu laite.

– Asunnolta on takavarikoitu myös seinän läpäisevään kuunteluun tarkoitettu ammattitason laitteisto, joka vastaa viranomaisten käyttämää rynnäkkökuuntelulaitteistoa. Sen avulla voidaan suorittaa seinän, oven tai ikkunan takaisen tilan kuuntelua reaaliaikaisesti. Lisäksi asunnolta on takavarikoitu salakuuntelulaitteiden etsintään tarkoitettu tilaturvallisuustarkastuslaite.

”Rahan tahraamista” peiteyhtiöiden avulla

Syyttäjien mukaan rikollisryhmä on rahoittanut toimintaansa varoilla, jotka on saatu aikaan hyödyntämällä tavaroiden Venäjälle tuonnin yhteydessä tapahtunutta merkittävää arvonnousua.

– Tavaroiden hintojen erotusten suuruiset varat on siirretty pois laillisesta rahaliikenteestä transitiomaksuina käyttämällä vekseleitä ja siirtämällä varat Venäjän ulkopuolelle muun muassa rikollisryhmän hallinnassa olevien peiteyhtiöiden tileille. Järjestelyä varten on luotu ”teknisiä” yhtiöitä mahdollistamaan rahojen siirtämisen pois laillisesta rahaliikenteestä ja niiden toimittamisen peiteyhtiöille. Peitekielessä menettelyä on kutsuttu ”rahan tahraamiseksi”, syyttäjät sanoivat.

Syyttäjien mukaan rikollisryhmän sisäisissä asiakirjoissa eri maihin perustettuja yhtiöitä on kutsuttu ”konttoreiksi”, joiden osalta on pidetty tarkkaa maakohtaista kuluseurantaa, ohjeistusta ja tehtävänjakoa.

Suomen osalta syytetyt muodostivat syyttäjien mukaan tarkasti ohjeistetun, valvotun ja johdetun operatiivisen yksikön, jonka tehtävänä on ollut perustaa suomalainen osakeyhtiö eli ”konttori” Suomeen, hankkia yhtiön avulla kiinteistöomaisuus ja rakentaa tai kunnostaa pääosin saarikohteille suunnitelmien mukaiset rakennukset ja rakennelmat.

– Organisaatio on naamioinut yhtiön toiminnan liiketoiminnaksi antamalla toiminnalle liiketoimintanaamion, jota on kutsuttu ”Suomen Legendaksi”. Naamio on toteutettu ilmoittamalla valheellisesti Verohallinnolle yhtiön harjoittavan majoitus- ja matkailuliiketoimintaa, laatimalla tekaistuja matkustajalistoja ja myyntilaskuja, peittämällä todelliset rakennus- ja ylläpitokustannukset pimeällä palkanmaksulla ja maksamalla osa yhtiön kuluista peiteyhtiöiden kautta sekä laiminlyömällä käteistä rahaa koskevan päiväkohtaisen kassakirjan pitämisen yhtiön virallisessa kirjanpidossa.

Syyttäjien mukaan rikollisryhmän toiminnan perimmäinen syy ei selvinnyt esitutkinnassa. Erikoissyyttäjä Petri Raution mukaan myöskään siihen, voisiko taustalla olla jokin valtiollinen toimija, ei esitutkinnassa saatu vastausta. Hän kuitenkin nosti esiin, että ryhmän jäsenillä oli tutkinnan mukaan ollut käytössään esimerkiksi mobiililaitteissa tietoturvaa, joka täyttää useiden valtiollisten ja sotilaallisten toimijoiden kriteerit.

Ei syytteitä esimerkiksi vakoilusta

Suomen viranomaiset tekivät syyskuussa 2018 paljon huomiota herättäneen kotietsinnän Airiston Helmen omistamiin tiloihin Turun saaristossa ja mantereella. Operaatiossa oli mukana ainakin keskusrikospoliisin (KRP), Rajavartiolaitoksen ja Lounais-Suomen poliisin edustajia.

Airiston Helmen venäläistausta sekä maakaupat lähellä Puolustusvoimien kohteita ja keskeisiä laivaväyliä olivat herättäneet huomiota jo ennen operaatiota. STT:n tietojen mukaan yhtiö oli ollut Puolustusvoimien huolenaiheena pitkään. KRP kuitenkin korosti, että operaatiossa oli kyse vain Verohallinnon kanssa tehdystä talousrikostutkinnasta.

Melnikovin asianajajan Kai Kotirannan mukaan Airiston Helmen kiinteistöillä ei ole harjoitettu eikä peitelty mitään rikollista toimintaa.

– Airiston Helmi on ostanut Paraisten alueelta kiinteistöjä suomalaisilta myyjiltä, rakennuttanut niille avoimesti rakennuslupien mukaisesti rakennuksia ja laitureita. Yhtiö on harjoittanut pienimuotoista matkailuliiketoimintaa, Kotiranta sanoo tiedotteessa.

Kotiranta korostaa, että käräjäoikeudessa käsiteltävät syytteet eivät liity esimerkiksi kansainväliseen rikolliseen toimintaan tai vakoiluun, eikä esitutkinnassa myöskään tutkittu tällaisia rikoksia.

– Syyttäjä on kuvaillut syytteessään laajasti ajatuksiaan Airiston Helmen toiminnasta. Nämä väitteet eivät liity syyteasiaan, mutta ne kuvaavat yleisemmin sitä, mistä tässä asiassa on lopulta kysymys – puolisotilaallisesta esitutkintaiskusta oli informoitu Suomen ylintä poliittista johtoa hyvissä ajoin ennen sen toteuttamista ja myös sen aikana. Käynnistetty esitutkinta on ollut käsityksemme mukaan poliittisesti motivoitunutta. Nämä ajatukset on nyt väritetty mukaan syytteeseen, Kotiranta sanoo.

Miljoonien eurojen pimeät palkat

Airiston Helmi rekisteröitiin kaupparekisteriin loppuvuodesta 2007 toimialanaan matkailu- ja majoituspalvelut sekä kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus. Syyttäjien mukaan yhtiö osti Paraisilta ja Turunmaan saaristosta vuosina 2007–2009 yhteensä 12 kiinteistöä ja yhden vuokraoikeuden sekä yhden osakehuoneiston autotallilla.

Syyttäjien mukaan törkeässä veropetoksessa Verohallinnolle aiheutettiin tai yritettiin aiheuttaa yhteensä lähes 2,8 miljoonan euron vahinko.

Syytteen mukaan Melnikov ja neljä muuta syytettyä salasivat Airiston Helmen verotuksesta seikkoja, jotka aiheuttivat tai yrittivät aiheuttaa arvonlisäveron, ennakonpidätysten, lähdeverojen sekä työnantajan sosiaaliturva- ja sairasvakuutusmaksujen määräämättä jättämisen tai niiden määräämisen liian alhaiseksi. Rikollinen toiminta alkoi jo vuonna 2008, syyttäjät sanovat.

Törkeän kirjanpitorikossyytteen mukaan Airiston Helmi ei harjoittanut tilikausina 2008–2012 käytännössä juuri lainkaan todellista majoitustoimintaa, vaan sen asiakkaat olivat pääosin yhtiön työntekijöitä, pimeitä palkansaajia, Melnikovin työntekijöitä tai muita Melnikovin lähipiiriin kuuluvia ”intressihenkilöitä”. Syyttäjien mukaan yhtiön pimeästi maksamien palkkojen määräksi on verotarkastuksessa arvioitu lähes 3,5 miljoonaa euroa vuosina 2009–2018.

Kaikki käräjäoikeudessa maanantaina paikalla olleet syytetyt ovat kiistäneet syytteet Melnikovin lailla. Heille syyttäjät vaativat Melnikovia lyhyempiä ehdottomia vankeusrangaistuksia ja yhdelle ehdollista rangaistusta.

Maria Rosvall