Sietämättömät joulujumputukset uudelle tasolle – Salossa konsertoiva Tarja Turunen haastaa perinteiset joululaulut

– On olemassa jouluihmisiä, mutta mie olen jouluhullu.

Näin heläyttää sopraano Tarja Turunen. Hän vastaa puhelimeen itsenäisyyspäivänä keikkabussista lumisten maisemien keskeltä.

Turunen on lähtenyt matkaan puolilta öin konsertin jälkeen Romaniasta ja saapuu illalla Berliiniin, jossa laulajaa odottavat puoliso Marcelo Cabuli ja parin 11-vuotias tytär Naomi.

– Minulla on täällä iso huone, iso sänky ja televisio, joten viihdykettä riittää. Tytär on ollut paljon yhteydessä, ja olemme soitelleet videopuheluita katkaisemaan ikävää, Turunen kertoo.

Maanantaiksi laulaja ennättää Saloon, jolloin luvassa on konsertti Uskelan kirkossa. Edellisen kerran hän tulkitsi joulumusiikkia täpötäydessä Halikon kirkossa neljä vuotta sitten.

– Salossa oli ihanaa laulaa viimeksi, tunnelma oli niin lämmin. On aivan ihanaa, että Salo on taas konserttilistalla.

Tällä kertaa Tarja Turusen ohjelmisto on uusi. Mukana on tuttuja kansainvälisiä joulun ajan hittejä, mutta ne soivat tummasävyisinä ja goottihenkisinäkin jousiorkesterin ja lapsikuoron säestäminä. Turusen tuoreella Dark Christmas -levyllä Frosty the Snowman, suomeksi tutummin Kuuraparta ja Jingle Bells eli Kulkuset, kulkuset eivät ole ohimeneviä ralleja, vaan täynnä tunnetta.

Varsinkin monien mielestä yksi sietämättömimmistä joulujumputuksista, Whamin Last Christmas, nousee Turusen tulkitsemana aivan uudelle tasolle. Mukana on myös surua ja sielua.

– Kersana en ollenkaan ajatellut Last Christmasin lyriikoita, mutta nehän ovat tosi surulliset. Kun rupesin nauhoittamaan kappaletta, ymmärsin että wau, tämähän on tehtävä aivan toisella tavalla.

Dark Christmas -levyn sovitukset on tehnyt Turunen yhdessä Jim Dooleyn kanssa. Laulaja nimittää niitä nauraen ”weirdoiksi”, suomeksi oudoiksi ja omituisiksi. Synkkiä ne eivät levyn nimestä huolimatta ole, alkuperäisiä mollivoittoisempia, dramaattisempia ja voimakkaampia kuitenkin.

– Halloween kohtaa joulun, Turunen tiivistää.

Kappaleet on Turusen mukaan sovitettu etenkin niille, jotka eivät supermarketeissa pauhaaville amerikkalaistyylisille joululauluille lämpene.

– Suomalainen joulumusiikki on hyvin hiljaista, kaunista ja melankolista amerikkalaiseen tyyliin verrattuna, hän huomauttaa.

Dark Christmas on jo kolmas Turusen joulumusiikkialbumi. Hän näkee joulumusiikin lohdun ja ilon tuojana. Sitä artisti haluaa välittää itsekin.

– Musiikki on terapiaa, ja joulu on etenkin Pohjoismaissa vuoden pimeintä aikaa. Silloin muistamme myös niitä ihmisiä, jotka eivät enää luonamme ole. Joulu ei ole kaikille ihanaa, vaikka sen pitäisi olla.

Neljä vuotta sitten Turunen esiintyi Suomessa 15 konsertissa, nyt kiertueen painopiste on Keski-Euroopassa ja Suomen keikkoja vain neljä. Uskelan kirkossa Turusta säestää kolmijäseninen bändi.

Laulaja nauttii vanhojen kivikirkkojen akustiikasta ja tunnelmasta, mutta nyt versioitavat joululaulut tuovat hänelle yllättävän haasteen. Sävelkulut ovat sopraanolle matalia.

– Lauluissa on äänellisesti haastavia kappaleita matalan rekisterin vuoksi, mutta mie olen pöllö ja nautin haasteista!

Tarja Turunen perheineen viettää tänä vuonna joulua Rukalla, jonne hän saapuu suoraan kiertueensa viimeiseltä keikalta Tsekeistä. Vuokramökkiin on tulossa ystäviä Espanjasta.

– Odotan joulua kuin hullu kuuta. Espanjalaiset eivät ole koskaan käyneet Suomessa, ja heille on luvassa eksoottinen joulu. Pääsemme laskettelemaan, rentoutumaan ja viettämään suomalaista joulua.

Jouluruuat perhe tilaa valmiina, mutta pipareita ja torttuja on paistettava itse.

– Koristelemme kuusen, ja kinkun ehkä laitan uuniin. Mies saa kyllä auttaa siinä, Turunen suunnittelee.

Joululahjoja ei tänä vuonna ole luvassa, näin on perheen kanssa jo sovittu. Yksi toive Tarja Turusella kuitenkin on:

– Toivon, että en tulisi kipeäksi kiertueen jälkeen, vaan tulisi ihana joulu perheen ja ystävien kanssa. Tärkeintä on, että ollaan yhdessä.

Toiveissa yhteiset keikat Suomessa Marko Hietalan kanssa

Tarja Turunen esiintyi yhdessä entisen bändikaverinsa Marko Hietalan kanssa tänä kesänä ensimmäistä kertaa 18 vuoteen. Nightwishiin aiemmin kuuluneet artistit esittivät Phantom of the Opera -kappaleen ensimmäisiksi Sveitsissä, sitten elokuussa Olavinlinnassa.

– Esiintyminen meni tunteisiin. Se oli varmasti kummallekin meistä tunteellinen hetki, rakkauden hetki, Turunen muistelee.

Yhteistyö Hietalan kanssa saa jatkoa ensi keväänä. He kiertävät yhdessä Etelä-Amerikassa, jossa Hietala tulee oman ohjelmistonsa lisäksi laulamaan biisejä Turusen ja tämän bändin kanssa.

– Ajatuksena on tuoda kiertue myös Suomeen ja Eurooppaan, toivottavasti hyvinkin pian, Turunen vihjaa.

Tarja Turuselta on ilmestynyt Nightwish-vuosien jälkeen kymmenen sooloalbumia, joista kolme on joulumusiikkia, yksi Ave Maria -tulkintoja ja loput metallia. Lisäksi Turuselta ilmestyi tänä vuonna kokoelmalevy Best – Living the Dream. Hän esiintyy oman bändinsä kanssa runsaasti muun muassa Keski-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.

– Olen tosi hyvässä fyysisessä kunnossa, ja kun pää vain kestää niin kyllä mennään. Minulla on meneillään paljon projekteja, ja olen tietyllä tavalla työnarkomaani. Rakastan työtäni, ja se pitää minut hengissä.

Turunen aloitti kolmikymppisenä säveltämisen ensimmäisen rock-levynsä aikaan.

– Olen vapautunut sävellystyössä todella paljon. Löydän itsestäni uusia asioita ja huomaan, ettei tarvitse jännittää vaan voin tehdä, mitä sydän sanoo. Huomisesta ei tiedä, joten hitto vieköön, pitää yrittää pitää kiinni tästä hetkestä.