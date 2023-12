Tätä mieltä: Ei plussapisteitä päättäjille Inkerinkadusta

17.11.2023 oli Suomen kunnille black friday -päivä. Valtiovarainministeriö tiedotti, että kuntien valtionosuuksiin on tulossa lisäleikkauksia jo tiedossa olleiden 336 miljoonan euron päälle. Ministeriön tyly tiedote kertoi, että lisäleikkaukset tulisivat olemaan 415 miljoonaa euroa.

Kuntakohtaisia lukuja ei kerrottu, mutta Salon kaupunginjohtaja on arvioinut, että jos se on 80 euroa asukasta kohti, se tarkoittaisi Salon kaupungille neljää miljoonaa euroa.

Mustan perjantain jälkeisenä maanantaina kokoontui kaupunkimme hallitus. Tulevat leikkaustiedot ja -tarpeet hallitus kuuli, mutta koki ne vielä epämääräisiksi. Se päätti, että kaupunginjohtajan esittämään vuoden 2024 talousarviolukuihin ei puututtaisi (SSS 21.11.).

Ei niihin puuttunut kaupunginvaltuustokaan (SSS 5.12.). Onko tulevasta edes keskusteltu, sitä ei lehtitieto kerro. Hallituksen ehdottamaan vuoden 2024 talousarvioon esitettiin vain viittä muutosta, mutta ne kaikki äänestettiin nurin.

Puhumista kokouksessa kyllä on riittänyt: tunnin junan rahoitus, Salon lukiolaisten aamupala ja kaupungin katutyöt. Mikä erityisesti pistää toimittajan kokoomasta talousarviokokouksen kulusta silmään, on virkamiesvalmistelu. Että ei valtuustolle noin vaan mitään esitetä. Taustana pitää olla hyvät perustelut ja se, että ne on tehnyt virkamies.

Yksi muutosesityksistä kohdistui Inkerinkadun ja Kirkkokadun alueen katualueiden saneeraukseen. Ihmettelen, millaisin perustein se on voinut saada valtuuston hyväksynnän. Tässäkö oli sitä hyvää ja perusteellista virkamiesvalmistelua?

Selvitettiinkö valtuutetuille esimerkiksi, mistä Inkerinkatu–Kirkkokatu saneeraustarve on saanut alkunsa? Onko se ollut kadun varrella asuvien anomus vai onko se vain kaupunkikehityksen jo vuosia esillä ollut päähänpisto?

Entä annettiinko valtuutetuille ennakkoarvioinnit, nämä, joita Kuntaliitto suosittaa tehtäväksi ennen päätöksentekoa, muun muassa ”vähin vaatimus on, että päätösesityksen vaikutukset arvioidaan, jos vaihtoehtoisia päätösesityksiä ei ole mahdollista tehdä”.

Ilmeisesti tuollaisiakaan ei ollut.

Olen itse asunut Inkerinkatu nelosessa vuosina 1996–2004. Pidin katua hiljaisena ja rauhallisena. Uskoisin, että sitä se on edelleen. Eivät Inkerinkatu ja Kirkkokatu mitään ohikulkuteitä ole, eivät erityisen esteellisiäkään.

On noissa maisemissa näköjään kävellyt myös yksi valtuutettu. Harmi, ettei Janne Väistö (kok.) ole ottanut muita valtuutettuja mukaansa. Jos olisi, ehkä olisivat muittenkin silmät vähän avautuneet.

Väistö on kertonut ”kävelleensä Inkerinkatua monet kerrat, eikä ole keksinyt syytä, miksi se on kiireisin remontoitava keskustassa”. Myös valtuutettu Mika Nummenpalolla (liik.) on ollut mielipide: ”Inkerinkadusta tulee Suomen kallein pätkä.”

Valtuuston enemmistöä eivät moiset ihmettelyt hetkauttaneet. Eivät myöskään edessä olevat valtiovarainministeriön leikkaukset. Päätökseksi tuli, että saneeraus toteutetaan.

Plussapisteitä en moisesta anna. 805 000 euroa on iso summa rahaa. Minusta valtuutettujen olisi pitänyt jättää se ”sukan varteen”. Olisi ollut edes jotain siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriö ilmoittaa, että tehkääpäs nyt niitä neljän miljoonan säästöjä.

Marjatta Halkilahti

Muurlan kaupunginosa