Tekstaripalsta: Kahvilassa nainen syötti koiralleen leivosta

Eikö ohitustietä voitaisi tehdä täytetyönä? Vuosittain tehdään sen verran kuin täytemaata tulee ja sepeliä keväisin. Pätkä kerrallaan. Tulisi lähes ilmaiseksi sivutuotteena. Hiljaa hyvää tulee

Lehdestä saimme lukea että venäläiset ovat ostaneet tänä vuonna jo sata kiinteistöä Suomesta. Miten tämä on mahdollista? Tällainen joukko venäläisiä ja lisäksi vielä ne, jotka jo täällä ovat. Miksi tämä sallitaan?

Kyllä on erikoista, kun tosta vaan, ilman koulutusta pääsee myyntipäälliköksi. Todella erikoinen toiminta Kolmituotteelta. Meni maku

Orban heiluu maailmalla. Perussuomalaisten Laura Huhtasaaren unelma on ollut Unkari-brexit. Mitä sanovat Orpo tai Halla-aho? Totuus

On yhden ihmisryhmän luulotautia, että susi tekee ihmiselle jotain. Kyllä asia on aina niin, että ihminen on peto eläimellekin. Tappaa autolla ja pyssyllä. Ihminen vihanlietsoja

Pöyristyneenä seurasin kahvilassa, kun aikuinen naishenkilö istuttaa koiraansa tuolilla ja syöttää lusikalla leivosta lemmikilleen. Joku raja voisi olla lemmikkien paapomisessa. Jos on pakko ottaa koira mukaan niin sen paikka on lattialla. Tuolillaistuja

Halikon Hirvikallion tietä ajavat huomioikaapa, että jokainen risteys on tasa-arvoinen eli oikealta tuleva on etuajooikeutettu. Samoin Salon sokerisillalla on sairaalasta päin tulevilla etuajo-oikeus. Liikennesäännöt

Kiitos ammattiliitot, nyt ymmärrämme, miksi poliittiset (lue: laittomat lakot) pitää kieltää. Me kaikki saamme näköjään niistä kärsiä, lapsia myöten. Kukaan ei ole puuttumassa työehtosopimusneuvotteluihin mahdollisesti liittyviin lakkoihin. Rehti peli

Yleinen ajatus on, ettei vähävaraisilla pitäisi olla lemmikkejä, koska niiden hoitaminen maksaa. Samalla ajatuksella ei pitäisi tehdä lapsia, jollei ole varaa elättää niitä. Nytkin yhteiskunta maksaa heidän elämisensä tukien muodossa. Ei köyhille

Sunnuntain SSS:n pääkirjoitus toi esiin Oxfamin tekemän raportin, jossa tuotiin esiin missä suhteessa rikkaat aiheuttavat päästöjä maapallolla. Samalla nämä hyvätuloiset ovat myös päättämässä toimenpiteistä, jotta lämpeneminen saataisiin pysähtymään. Tämä yhtälö ei toimi. Me ihmiset emme ole valmiita luopumaan saavutetuista eduista, vaikka oma tulevaisuutemme olisi uhattu. Rahan valta

Torstain mahdollinen lakko herättää kysymyksen, kuka tätä maata johtaa. Hallitus vai ay-liike? Toverit

Poikien pisa-tulokset heikkenevät, tietenkin. Tämä pitkään jatkunut murros on yleisesti tiedossa, mutta näistä asioista ei saa puhua ja huonommaksi tulee menemään. Mutta hei, keskutellaan näistä, vaikka muutosta ei tehdäkään. Onnensuomi

Mikä on sellainen sairaus, johon sairastutaan ja josta parannutaan yhdessä päivässä? En ole keksinyt muuta kuin krapulan. Saikku

Yritettiin pelastaa kissaa, kaikkien tutkimusten hinnat kerrottiin etukäteen. Liki 7 000 euroa siitä tuli. Kuitenkin sitten kissa piti lopettaa. Ainakin yritettiin

Tsemppiä ja voimia kaikille postilaisille joulun alla, painatte pienellä porukalla pitkiä päiviä, kun jakeluautoja näkyy vielä iltaisinkin. Pärjään kyllä vaikka joku jakelupäivä myöhästyy tai jää väliin. Kiitos kalenterista! Palometsäläinen

Eikö Halikon koulussa ole valvontakameroita, joista näkee mitä nuoria siellä liikkuu? Saisivat kananmunanheittäjät vastuuseen. Mummu

Kiitos Prismassa olevalle Fazer-leipomolle lämpimistä sämpylöistä. Hyvää palvelua

Varha lopettaa kaiken Salon alueelta, kun ei meillä enää hallituksessakaan puolestapuhujia. Älä sairastu

Miksi aurataan käyttämättömiä pikkuteitä? Pääsevät ainakin varkaat kulkemaan. Ihmettelijä

Jos ei olisi susia eikä Venäjää, ihmiset keksisivät jotain muuta vihattavaa. Ihmisluonne vain on sellainen, että pitää saada purkaa myös häijy puolensa, rauhaa rakastavaakin voi harmittaa vaikka naapurin hatun väri. Sympaattinen masennus

Susibongari on hyvä menee vähän kauemmas sohvalta, niin saatat hyvinkin suden nähdä. Minäkin nähnyt Mahtinaisentien varrella sekä kuunnellut useamman suden ulvontaa Villilän suunnalta ihan omalla pihalla Ylhäisissä, eli melko lähellä keskustaa kuitenkin. Susikuulija

Nimimerkille Missä jakaja: Eipä Hähkänälläkään näkynyt perjantaina postinjakajaa ainakaan joka alueella. Ilman postia