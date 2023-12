Tekstaripalsta: Kiitokset aurakuskille, hiekoittajille ja jouluvalojen laittajille

Kiitokset Järvenkyläntien aurakuskille, oli hieno homma kun käänsit auran minusta poispäin. Lapiomies

Olipa Salossa helppo liikkua. Jalkakäytävät oli hiekoitettu pyhinä tai pyhiksi. Huomaavaista

Valoisa aika lisääntyy joka päivä. Alankin suunnitella, miten saavutan rantakunnon ennen kesää. Ladulle ja sitten uimahalliin

Olipa kerran. Tässä eräänä aamuyönä klo 04.12 heräsin keskikaupungilla kovaan kirskuvaan ääneen. Riensin ikkunaan katsomaan. Siellä oli karhuperhe. Uros ja emo ja pikkupentu lirputti perässä. Lunta oli tullut sentin verran. Karhuperhe raapi sitä pois. Sitten tuli jouluviikolla lunta kymmenkunta senttiä. Silloin riensivät kaupungin toimeliaat suolamiehet apuun. Otsonkadullakin loska lensi ja rapa roiskui. Karhuperhettä ei näkynyt, olivat kai menneet talviunilke. Sen pituinen se. Autoilija

Eivätkö nykytraktorit toimi valoisaan aikaan, kun aina aurataan pimeässä? Päivän valo

Saaristomeri rehevöityy. Olisiko syynä viljan ja muiden yksivuotisten kasvien viljely monivuotisen heinän sijaan? Suomenlahdella ja Perämerellä tilanne parantunut. Märehtijät olisivat pelastus. Ei uskota

Nuorisolle kiitos! Olen kerännyt tien vierestä ja ojista tölkkejä yli 22 euron edestä. Samalla olen kerännyt tupakan natsoja noin 70 kappaletta. Voi tapojen turmellusta. Kiskon mies

Käytetyn sähköauton akun uusiminen on liian kallista. Joten polttiksella mennään

Uudellamaalla autoilu on huomattavasti kalliimpaa kuin taajamissa ja maaseudulla. Julkisella ei pääse teollisuustyöpaikkoihin. Köröttelyä siellä on

Tässä maailman ajassa köyhä ei saa rakastaa lemmikkejään. Hoito on niin kallista, että mieli järkkyy. Mieluummin itse jää ilman hoitoa kuin jättää lemmikit hoitamatta. Sotakaan ei harmita niin paljon kuin nykyinen raaka arki. Lemmikit rakkaita

Politiikka on erityistä. Uusi hallitus haukutaan pystyyn jo ennen kuin se on ensikerran kokoontunut. Työelämässä on sentään koeaika. Eli valtataistelu jatkuu keskeytyksettä täysin teoista ja päätöksistä riippumatta. Surullista tohotusta

Tuskin menee pitkään ennen kuin susi käy jossain ihmiseen kiinni. Kyllä sitten piisaa porua, ja ihmetellään, että miten näin on voinut käydä. Susi

Muistaakseni tv:n alkuaikana ohjelmaa tuli toosasta kuusi tuntia päivässä. Riittäisi vieläkin. Ihmiset alkaisivat tuntea jälleen toisensa ja energia suunnattaisiin järkevämpään toimintaan. Vaikkapa lukemiseen, hiljaisuuteen ja liikkumiseen. Mimmi

Ansiopäivärahan maksaminen edellyttää vain 26 viikon työskentelyä. Lyhimmillään ansiopäivärahaa voi siis saada kuuden kuukauden työskentelyn jälkeen. Mukaan lasketaan kaikki sellaiset kalenteriviikot, joina työtä on ollut vähintään 18 tuntia. Työ ei rasita

Joulukuun paras uutinen: Kaikki sudenkaatoluvat nurin! Vesa

Ikäihmisen raajat ovat kankeita. Omaisille vinkiksi: unohtakaa tyköistuvat joustamattomat vaatteet. Numeron-pari kokoa suurempi vaate ei tuota tuskaa pukijalle ja puettavalle. Trikoovaatteet, ponchot, viitat ja väljät oloasun takit ovat parhaita lämmittäjiä, sekä riittävän tilavat, mutta hyvin pysyvät sukat. Kysykää rohkeasti mitä tarvitaan. Paitapusero ja olkatoppaukset

Paikussa koettua: pankkikortilla saa maksaa vain yhden matkustajan, ei mukana ollutta kaveria! Kuljettajan mukaan käteismaksu ei myöskään käynyt – toisin kuin Paikun omissa ohjeissa sanotaan. Matkustajamäärät eivät näin lisäänny. Satunnaiset matkustajat, ottakaa joku muu kyyti! Mitä järkeä?

Kiitos Turuntien yrittäjille jouluvaloista. Jospa näkisi kaupungin vastaavat valaistuna. Ostoksilla kulkija

Jättäkää eläinten tappajat sudet vihdoin rauhaan. Sudet eivät tee ihmiselle mitään pahaa. Sen olen todennut vuosikymmenten saatossa ja myöskin lapset yksin tai pienryhmissä metsissä liikkuessaan. Sen sijaan koirat voivat olla paljon vaarallisempia ja ärsyttävät metsän eläimiä. Minuakin koira on purrut pahasti kaksi kertaa asutustaajamissa. Saattokuljetukset

Ei kohta aanelosen paperi riittäisi, jos listaisi miten Venäjä pyörittää maailmaa. Olisko yllättänyt?

Torin kalamyyjä ilmoitti 16.12. joulutorilla, että emme ota tänä vuonna vastaan ennakkotilauksia. No aatonaattona oli kuitenkin ilmestynyt oma koju ennakkotilauksille. Epävarmaa joulua