Tekstaripalsta: Olisi kiva, jos seiskakymppinenkin uskaltaisi ehostaa itseään

Kiitos, ihanasta pikkujoulusta, 1. adventtista, Joulukadun avajaisista ja Hyvänmielentorista. Oli todella hyvä ohjelma torilla koko päivän, nautin olla mukana, vaikka oli hieman kylmä: Näin monia tuttuja, enkä näe heitä kuin juuri vastaavissa tapahtumissa. Lapset ja lastenlapset nauttivat joulupukista eniten, ja joulukulkueesta nautimme jokainen. Hyvää Joulun odotusta kaikille lukijoille! Mummu

Mahtava esitys Jouluoratorio Uskelan kirkossa sunnuntaina. Upeat solistit, orkesteri, kuoro ja kirkko täynnä kuulijoita! Paltan päästä

Loistavaa, pyyteetöntä työtä tekevät Salon Viestin juniorivalmentajat taustaryhmät ja vanhemmat. Tulokset alkavat näkyä LP Viesti Akatemian otteissa ja liigajoukkueessakin. Mäkikyrö on myös hyvä hankinta Akatemian valmennukseen. Hieno ote valmennukseen. Kannustava, innostava ote kuuluu katsomoon asti. Iloinen ilme on pelaajillakin. Hienoa

Olisi kiva jos seiskakymppinenkin vaimo vielä uskaltaisi tai haluaisi ehostaa itseään ihan vaan arkenakin, ja vastaavasti herrat voisivat tarkkailla pukeutumistaan ja vaikka kammata mahdollisen tukkansa. Näin he molemmat mielestäni osoittaisivat edelleen kunnioitusta toinen toistaan kohtaan. Love

Salon kapungin lehti, ruokailut ikäihmisille. Jokainen ihminen on iältään jotain eli ikäinen, mutta minkä ikäinen on ikäihminen? Nuori vanhusko

Nuorilla työntekijöillä on jo enemmän sairauspoissaoloja verrattuna eläkeikää lähestyviin. Ja näiden nuorten pitäisi jaksaa töissä lähes 70-vuotiaiksi. Mahdoton yhtälö

Mistä oikein on kysymys, kun puhutaan jopa yleislakosta. Mielestäni työssä käyminen pitäisi aina olla kannattavampaa kun eri tukiaisilla kotona lorvailu. Duunari

Ei ole enää sellaisia työpaikkoja kuin ennen. Työmarkkinat ovat muuttuneet, mutta ihminen ei niin paljon. Aina on tarvittu sitä yksinkertaisempaakin työtä. Suomi amerikoituu

Jossain vikaa? Ei koskaan ole saanut olla pelkällä omalla ilmoituksella pois töistä. Niinpä töihin piti tulla sairaana, koska sairauslomaa ei kuitenkaan annettu, vain lämmintä kättä ja turhia neuvoja. Näin ennen

Kaikki on suhteellista. Joku on aina köyhä, kun laskentatapa on sellainen. Rahat kieltämättä monelta loppuu, myös minulta, koska olen ostanut etupainotteisesti tavaroita, joihin olisi ensin pitänyt säästää ja sitten ostaa. Jos eläisin kuten esimerkiksi 1970–90-luvuilla, olisin rikas. Suhteellista

Nimimerkille Turvavalo. Suomessa tosiaan riittää puoli vuotta lumen pölinäaikaa. Ei olisi pahaksi, vaikka etuvalotkin olisivat päällä. Eivätkö katsastuskonttorit voisi tehdä lakialoitteen, että valot aina päällä. koska eivät autoilijat itse välitä tai osaa huomioida muita. Ja kunnon polttimot, jotka pitävät myös lampun lasit sulana. Turvallisuus kaikille

Nimimerkille Oikeudenmukaisuus. Älä huoli, kokoomuskin toimii samalla tavalla. Äänestys turhaa