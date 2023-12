Tesla-taistelu leviää – Tanskan suurin ammattiliitto lähdössä tukilakkoon

Tanskan suurin ammattiliitto 3F on antanut lakkovaroituksen sähköautovalmistaja Teslalle, kertoo tanskalainen televisiokanava TV2. Lakkovaroitus merkitsee, että ahtaajia ja kuljettajia edustava 3F Transport aikoo 14 päivän kuluttua aloittaa tukilakon ruotsalaisen IF Metallin työtaistelun tueksi.

– Vaikka olisi yksi maailman rikkaimmista, ei sääntöjä voi tehdä oman mielensä mukaan. Meillä on Pohjoismaissa sopimuksia työmarkkinoilla, ja niitä täytyy noudattaa, jos haluaa tehdä täällä liiketoimintaa, sanoi 3F Transportin puheenjohtaja Jan Villadsen televisiokanavalle.

Lakon alkaessa tanskalaisliiton jäsenet eivät ota vastaan tai kuljeta Tesloja, jotka ovat menossa Ruotsiin. Tesla-kiista alkoi lokakuun lopulla Ruotsissa, kun IF Metall vaati Teslaa solmimaan työehtosopimuksen korjaamoidensa työntekijöiden kanssa. Tesla on kieltäytynyt, ja tukilakkorintamaan on lähtenyt yhdeksän muutakin ruotsalaista liittoa.

Marraskuun aikana alkaneiden tukilakkojen myötä ruotsalaiset ahtaajat eivät käsittele Tesloja, PostNordin jakelijat eivät kuljeta Teslalle postia, kiinteistötyöntekijät eivät siivoa Teslan tiloja ja sähköasentajat eivät korjaa tai asenna Teslan latausasemia. Tesla Sweden on haastanut PostNordin ja Ruotsin liikenneviraston oikeuteen, koska postinjakajien tukilakon takia yhtiö ei saa autoilleen uusia rekisterikilpiä.

Liikennevirasto valitti maanantaina hovioikeuteen käräjäoikeuden päätöksestä, jonka mukaan viranomaisen on keksittävä ratkaisu, miten Teslojen rekisterikilvet voitaisiin toimittaa lakosta huolimatta. PostNord on kilpailutuksessa valittu Ruotsin viranomaispostin kuljettajaksi. Liikennevirasto katsoo, ettei päätöksen turvallisuusvaikutuksia selvitetty kunnolla.

Teslan toimitusjohtaja Elon Musk kommentoi aiemmin rekisterikilpiongelmia omistamassaan viestipalvelu X:ssä.

– Tämä on hulluutta, Musk kirjoitti vastauksessa postaukseen, jossa selostettiin Ruotsissa syntynyttä tilannetta.