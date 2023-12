The Old Oak on Ken Loachin viimeinen elokuva

Työväenluokan ja poliittisten kamppailujen kuvaaja Ken Loach on ollut tärkeimpiä brittiohjaajia 1970-luvulta alkaen. Loach on yksi harvoista elokuvantekijöistä, jotka ovat voittaneet Cannesin Kultaisen palmun kahdesti.

Ei ole yllätys, että The Old Oak pitää yllä Loachin mainetta yhteiskunnallisena aktivistitaiteilijana.

Elokuva sivuaa pakolaiskriisiä, mutta ennen kaikkea kyse on näköalattomuuden seurauksista Englannin pohjoisosissa.

– Kun edellinen elokuvani Kiitos tilauksestasi valmistui, tuntui että jotain jäi kesken, Loach sanoo.

– Tunne liittyi myös tuohon Englannin seutuun.

Kiitos tilauksestasi kertoi keikkatyöstä eli alustatalouden ja pakkoyrittäjyyden seurauksista työntekijöille. Siinä päähenkilö oli lähettifirmaan suurin toivein värväytyvä perheenisä, jonka elämä kääntyy mahdottomien työolosuhteiden seurauksena alamäkeen.

The Old Oak käsittelee saman kehityksen seurauksia. Se on kolmas osa trilogiaa, jonka aloitti Minä, Daniel Blake.

– Köyhyyttä ja riistoa seuraavat laitaoikeiston nousu, rasismin leviäminen ja toivottomuus, Loach sanoo.

Oireet muuttuvat elokuvassa yhteenotoiksi ja ystävien riitaantumisiksi, kun seudulle saapuu syyrialaisia pakolaisia. Paikalliset kohtaavat The Old Oak -nimisessä pubissa. Laitaoikeiston argumentit saavat sijaa puheissa tuoppien äärellä.

– Äärioikeisto pyrkii näyttämään, ketkä kuuluvat alapuolellesi hierarkiassa, Loach kuvailee.

– Petetyksi tulemisen tunteet saavat fokuksen.

Eriarvoisuuden kasvu

The Old Oak sai maailmanensi-iltansa Cannesin elokuvajuhlilla. Riviera tunnetaan rikkaiden lomaseutuna, joka täyttyy glamourista festivaalin aikaan. Sosialisti Loach ei malta olla kommentoimatta ristiriitaa.

– Seudulla, jossa The Old Oak tapahtuu, voi ostaa nykyään asuintalon summalla, jolla saa kolme yötä Marriott-hotellissa festivaalin aikaan, Loach sanoo kuivasti naurahtaen.

– Viisi tuhatta euroa. Tämä on alati köyhtyvä alue, ja silti se otti vastaan enemmän syyrialaisia pakolaisia kuin mikään muu seutu Britanniassa.

Elokuvassa paikkaa ei nimetä, mutta The Old Oak kuvattiin Koillis-Englannin Durhamissa. Se on hiilikaivosseutua, josta työpaikat ovat kadonneet.

Toisaalta Cannesin elokuvajuhlat on välttämättömän tärkeä tilaisuus elokuvan esiin tuomiselle. Ilman näkyvyyttä ei saada levityksiä. Loachin elokuvat eivät ole valtavia yleisömagneetteja, eikä niissä ole isoja tähtiä. Ohjaaja suosii amatöörinäyttelijöitä.

– Cannesin elokuvajuhlat tarkoittaa minulle myös keskustelua elokuvista ja mahdollisuutta kohdata ympäri maailmaa tulleita ihmisiä, jotka välittävät elokuvataiteesta.

Pettymys puolueeseen

87-vuotias Loach on vihainen maansa politiikasta. Hän ehti olla optimistinen, kun Jeremy Corbynista tuli Britannian työväenpuolueen puheenjohtaja.

– Hän oli aito vasemmistolainen, joka sai puolueeseen paljon uusia jäseniä, Loach sanoo.

Loach erosi puolueesta 1990-luvulla vastalauseena Tony Blairin toiminnalle ja liittyi takaisin Corbynin valinnan jälkeen.

Vuoden 2017 parlamenttivaaleissa puolue ei menestynyt toivotunlaisesti. Loachin mielestä peli ei ollut reilua.

– Corbynia syytettiin taitamattomuudesta, antisemitismistä ja liian vanhaksi. Hänet tuhottiin, eikä hän enää pääse edes julkisuuteen, Loach sanoo.

– Se oli vallankaappaus. Euroopan suurin vasemmistolainen puolue hävitettiin.

Loach on sanonut The Old Oakin olevan hänen viimeinen elokuvansa.

– Jos minulla olisi energiaa jäljellä, tekisin Corbynista dokumentin, koska se on todella tärkeä tarina, Loach sanoo.

– Mutta kehoni kertoo, että aika aikaansa kutakin. Eikö vaimonikaan pidä hyvänä ajatuksena, että tekisin lisää elokuvia.

Kalle Kinnunen