Tiekarhuille pian pentuja

Hieno ilta Salon Laulu-Seppojen konsertissa itsenäisyyspäivän aattona. Huumoria ja herkkyyttä ja lopuksi vielä Maamme-laulu yhteislauluna itsenäisessä maassa. Kiitos! Merja L.

Uskelan kirkossa oli aivan mahtava Jouluoratorio. Huikeaa osaamista ja nautintoa yleisölle. Hienoa, että tällaista upeaa elämystä saa katsoa ja kuulla Salossa. Sielulle mielihyvää

Toivottavasti lapset pääsevät pois hometiloista. Vuodeosaston homehuuruissa vanhukset ja hoitajat ovat vuodesta toiseen. Pienellä pintaremontilla

Inkerinkatu ei tarvitse erillistä pyörätietä. Itsekin pyöräilen siitä ja tila riittää myös autoille. On niin hiljainen liikenne. Rahoille varmasti löytyy tärkeämpi paikka. Esim. koululaisten oppimisen kehitykseen, joka on Salossa ja koko Suomessa aivan surkeaa. Oikeaan paikkaan

Peuroja ja kauriita on Lounais-Suomessa aivan liikaa ja niiden perässä tulee susi ja lisääntyy. Metsästäjät eivät halua kantaa pienentää, koska heillä on niissä kiinni hyvää lihaa ja kiva harrastus. Kannanalennus puheissa

No niin, turhaan on puhuttu, että Venäjä menisi heti persiilleen Ukrainassa. Nyt ovatkin voittamassa. Kun tuki loppuu, kuka Baltian jälkeen? Kyllä EU on naiivi eikä vieläkään valmistaudu. Putin on valmistautunut 20 vuotta ikävä kyllä. Pitää alkaa suomettua

Minäkin kävelin Inkerinkadulla. Onpa rauhallinen sivukatu. Pyörätietäkö siihen suunnitellaan vai rollaattorikaistaa? Jalankulkija

Hyvä nimimerkki Love, minun mielestäni toisen ihmisen kunnioittamiseen kuuluu, ettei vaadi toista tekemään sellaisia turhia juttuja, jotka toinen kokee epämukaviksi, kuten esimerkiksi meikkaaminen tai tälläytyminen. Keskinäisellä kunnioituksella

Nimimerkille Duunari: Siitä on on kysymys, kun puhutaan hallituksen massivisista työelämän heikennyksistä, joiden vastustamiseen lakko on duunarin ainoa vaihtoehto. Eipä ole nytkään kotona lorvailu ainakaan itselle ollut koskaan työssäkäyntiä kannattavampaa ja jostain syystä ihmisillä, jotka eivät näitä tukiverkkoja ole koskaan tarvinneet, on jokin harhainen käsitys massiivisista tuista ja kotona lorvailusta. Todella harva loppujen lopuksi on vapaaehtoisesti työtön. Porvari

Oli hienoa lukea, että rouvat käyttivät Salon palveluja, kun lähtivät juhlimaan Suomen Itsenäisyyttä. Mamma

Nyt olisi koulunkäynnissä palattava niihin asioihin, jolloin Pisa-tulokset olivat loistavia. On lähdetty korjaamaan hyvää, mutta pieleen meni. Pakkia

Onko tosi että meidän fiksut päättäjät havahtuvat vasta nyt Suomen alasajettuun koulujärjestelmän. Olisi kysynyt joltain tavalliselta ihmiseltä 20 vuotta sitten. Ihmettelijä Muurlasta

Ei tarvitsisi riidellä sosiaaliturvan leikkauksista kun ne poistettaisiin kaikki täysimääräisesti. Jokainen vastaisi elinkustannuksistaan ja elintasostaan itse. Kun laiskottaa niin elintaso laskee ja ahkeralla nousee. Ei euroakaan yhteiskunnalta. Suomi nousuun

Itsenäisyyspäivän ohimarssi näytti aika surkealta käveleskelyltä. Joukkueet eri tahdissa ja jokaisen joukkueen sisällä räikeää epätahtia! Jos ei tahtimarssiin kykene keskittymään, niin miten vaativampaan tehtävään. Huolestuttavaa

Maailmaa odottaa neljän vuoden helvetti, kun Trump ja Putin pääsevät yhdessä vauhtiin. Ennustaja

Kiitos Laulu-Sepoille ja myös orkesterille kivasti toteutetusta, hyvän mielen tuovasta konsertista 5.12. Kulttuuritalo Kivassa. Esiintymisenne oli iloa silmille ja musiikkia korville. Kevään konserttia odotellen! Yksi monien puolesta

Nimimerkille Love: Miksihän vaimon pitäisi ehostaa itseään. Eikö jokainen ole luonnostaan kaunis? Ikä tuo meille kaikille uutta ilmettä. Arvosta vaimosi aitoa ulkonäköä. Kunnioittakaa toisianne ilman ulkoisia vaatimuksia. Luomumummo

Luulin tiekarhujen jo kuolleen sukupuuttoon, kun eräänä lauantaiaamuna ennen kello kuutta Halikon tiellä ajoi peräti kaksi karhua peräkkäin, jippii! Toivottavasti saavat pentuja piakkoin. Harri

Hienoa ay-liike! Nyt jos koskaan kannattaa lakkoilla, onhan ay-liike saanut aikaisemminkin ajettua IOT Campuksen tiloista vientiyrityksen pois. Historia aina toistaa itseään. Nyt on mahdollisuus karkoittaa jopa useampi firma Suomesta pois. Hyvä puoli on tietysti se, että näille työttömille duunareille löytyy hoivapaikat ulkomaille siirtyneiden firmojen tyhjentyneissä tiloissa. Pässejä narussa

Virkavalaa vannoessani lupasin ilmoittaa heti, jos joku vehkeilee laillista hallitusvaltaa vastaan. SAK ja työväki toimii näin, mihin ilmoitan? Papparainen