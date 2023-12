Tiesuunnittelua laput silmillä

Salo haikailee Tunnin junaa läpi kirkonmäen. Samaan aikaan Väylävirasto suunnittelee täydellä tohinalla itäistä ohikulkutietä reitille Piihovi-Isokylä-Mahlakankare-Mahtinaisentie.

Tosin uusimmasta investointisuunnitelmastaan vuosille 2025-2032 virasto on jättänyt ohitustien kakkosvaiheen pois.

Suunnitelmia on esitelty salolaisille webissä ja kokouksissa. Komealta näyttää paperilla ja animaatioissa. 37 miljoonan euron kustannusarviokin kuulostaa kohtuulliselta, varsinkin kun kaupunki on mukana miljardien ratahankkeessa.

Mieltä askarruttaa Väyläviraston toimeksianto, jossa tiekonsultin tulee pitäytyä. Sivusta katsottuna tuntuu kuin seisoisi raviradan reunalla, jossa hevosella on silmälaput. Sivulle ei saa vilkuilla. Lähtöparametrit ovat ylhäältä annetut; tien linjaus, perusnopeus, kaistamäärät, laajat liikenneympyrät keskelle peltomaisemaa, liittymät katuverkkoon jne.

Suunnittelualueen maankäyttöön on kaupunki tehnyt varauksia ja rajoituksia mm. kaavoituksessa 2006 ja osayleiskaavassa 2008.

Mikä on kaupungin rooli nyt? Ohitustien liittymien serpentiinit kaupungin asemakaava-alueeseen ja sen ulkopuolisiin kyliin ovat kyllä kartalla kauniita, mutta eivät tue kaupungin kehittämistä ja järkevää maankäyttöä. Katse tulisi kaupungilla olla 2050-luvulle ja tahtotila sen mukainen.

Moottoritien vaikuttavuuden hyödyntäminen on suunnitteluehdotuksessa unohdettu. Jos kaupunki ei halua vihdoinkin hyödyntää moottoritieliittymän potentiaalia kaupan, liikenteen ja logistiikan alueena, niin jälkikäteen on turha nurista.

Nyt suunniteltava ohitustie palvelee pääsääntöisesti Salon keskustan ohittavaa liikennettä, mutta samalla sen tulee olla turvallinen ja toimiva sisääntuloväylä keskustaan ja eri kaupunginosiin. Esimerkiksi nyt esitetyssä suunnitelmassa moottoritien ja 110-tien nelikaistaisen sisääntulotien varaus poistuu, Helsingintien ohitustieliittymä on vaarallinen, rekkaparkki Rauhanlinnankaaren vieressä arveluttava, uusi tieyhteys Uskelanjokivarteen on ongelmallinen, jne.

Ohitustien suunnittelu erillään muista liikenneverkoista on väärää osaoptimointia. Kaupungin hallinnolla on nyt mahdollisuus ottaa aktiivinen rooli ja vaikuttaa konkreettisesti keskustan elinvoiman ylläpitoon. Me asukkaat voimme vain esittää toivomuksia. Talouskasvua saamme kenties odotella pitkäänkin, mutta on eduksi että liikenneverkko on kunnossa.

Kaupungin ei pidä antaa periksi. Kilttejä mallioppilaita ei reaalipolitiikassa palkita.

Jouko Häyrynen

Kisko