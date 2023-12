Ryhmä salolaisia tilallisia on vuokrannut yli sata hehtaaria viljelysmaitaan aurinkovoimalan rakentamiseksi Halikon Hevonpäähän. Maanomistajat alkoivat kysellä tarjouksia yhdessä sen jälkeen, kun useat eri hankeyhtiöt olivat kiinnostuneet heidän peltolohkoistaan.

– Tällä alalla on normaalia, että maanomistajat kilpailuttavat ja vertailevat eri toimijoita, hankekehityksen tiiminvetäjä Caroline Ekqvist IBV Suomi Oy:stä sanoo.

Ekqvistin mukaan Hevonpään hankkeessa maanomistajia on kourallinen. Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan kyseessä on neljän tilallisen kimppa. Peltoaukea Sauvontien varrella on kiinnostanut aurinkoenergiafirmoja siksi, että sitä halkovat rinnakkain 110 ja 400 kilovoltin voimajohdot.

Naapurit saivat kuulla suunnitelmasta muutama päivä sitten, kun IBV Suomesta soitettiin. Yhtiön on tarkoitus tiedottaa hankkeesta tänään.

Kilpailu aurinkovoimaloiden rakennuspaikoista käy kuumana. Pelkästään Salosta on vuoden aikana ollut kiinnostunut parikymmentä eri yhtiötä. Niiden joukossa on ollut myös toimijoita, jotka ovat yrittäneet kerätä pelkkiä vuokrasopimuksia myydäkseen ne sitten eteenpäin.

Halikkolaisnelikko keskusteli vuokrasopimuksista tiettävästi kymmenkunnan eri hanketoimijan kanssa.

– Maanomistajat ottavat yhteyttä aika usein, ja tässäkin tapauksessa ensimmäinen yhteydenotto tuli maanomistajilta. Kartoitimme alueen ja päätimme käynnistää keskustelut, Caroline Ekqvist kertoo.

Mitä ilmeisimmin IBV Suomi ei siis ollut niiden toimijoiden joukossa, jotka olivat aiemmin soitelleet ja lähetelleet sähköposteja maanomistajille ja jopa koputelleet tilojen ovia Hevonpäässä.

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK on opastanut maanomistajia kilpailuttamaan eri toimijoita. Liitto on myös laatinut mallisopimuksen aurinkovoiman maanvuokraa varten.

– Voimalahankkeilla voi olla laajoja vaikutuksia, joten on hyvä, jos maanomistajilla on yhteinen näkemys koko alueella. Pidän maanomistajien yhteistyötä kannatettavana asiana, MTK valtuuskunnan puheenjohtaja Eerikki Viljanen sanoo.

Hevonpään kymmenien miljoonien eurojen voimalahanke on nimetty Aurinkovainioksi. Suunnittelualue muistuttaa vähän hevosenkenkää. Voimalaa varten rakennetaan oma sähköasema, josta tehdään liityntä 110 kilovoltin ilmajohtoon.

IBV Suomen on tarkoitus hakea Salon kaupungilta rakennuslupaa 60 megawatin voimalalle ensi syksynä. Arkeologinen selvitys alueesta on Caroline Ekqvistin mukaan jo tekeillä, ja luontoarvot kartoitetaan ensi kevään ja kesän kuluessa.

– Pellot sopivat aurinkovoimaloille tosi hyvin. Ne ovat tasaisia ja ympäristövaikutuksiltaan helpompia kuin metsäalueet, Ekqvist näkee.

IBV Suomi järjestää Hevonpään aurinkovoimalahankkeesta yleisötilaisuuden Salon lukiossa 13. joulukuuta.

– Haluamme käydä keskustelua paikallisten ihmisten kanssa mahdollisimman aikaisin ja matalalla kynnyksellä. Meihin saa olla yhteydessä, Ekqvist korostaa.

Yhtiö järjesti yleisötilaisuuden myös Kemiönsaarella sen jälkeen, kun se lokakuussa julkisti ison aurinkovoimalahankkeensa Påvalsbyssä. IBV Suomi on osa saksalaista konsernia.

Salossa on tähän mennessä tullut julki kuusi teollisen kokoluokan aurinkovoimalahanketta. Kaupunki on toistaiseksi saanut vasta yhden rakennuslupahakemuksen.