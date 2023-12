Trumpin ex-asianajaja Giuliani määrättiin maksamaan 148 miljoonan dollarin vahingonkorvaukset vaalivilppivalheistaan

Valamiehistö on määrännyt Donald Trumpin entisen asianajajan Rudy Giulianin maksamaan 148 miljoonaa dollaria vahingonkorvauksia kunnianloukkausten vuoksi. Giuliani oli väittänyt valheellisesti, että kaksi georgialaista vaalityöntekijää olisi osallistunut vaalipetokseen.

Kahdeksanhenkinen valamiehistö määräsi Giulianin maksamaan Ruby Freemanille ja hänen tyttärelleen Wandrea ”Shaye” Mossille kummallekin yli 16 miljoonaa dollaria kunnianloukkauksesta ja 20 miljoonaa dollaria henkisestä ahdingosta. Lisäksi Giuliani määrättiin maksamaan 75 miljoonan dollarin rangaistusmaksun.

Yhdysvaltalaistuomari totesi elokuussa 79-vuotiaan Giulianin syyllistyneen kunnianloukkauksiin vaalivalheillaan, joita tämä oli esittänyt Trumpin puolesta.

Vuoden 2020 presidentinvaalien jälkimainingeissa Giuliani johti Trumpin oikeudellisia ponnisteluja vaalituloksen kumoamiseksi. Jatkokaudelle pyrkinyt Trump hävisi vaalit Joe Bidenille.

Valheet johtivat rasistisiin uhkauksiin

Nelipäiväisen oikeudenkäynnin aikana kaksikko oli kertonut valamiehistölle, kuinka Giulianin esittämät valheelliset syytökset olivat johtaneet muun muassa rasistisiin uhkauksiin. Moss ja Freeman ovat kumpikin tummaihoisia.

Perjantaisen oikeusistunnon jälkeen Moss sanoi toimittajille, että Giulianin valheet olivat muuttaneet kaikki heidän elämänsä osa-alueet.

– Kotimme, perheemme, työmme, turvallisuuden tunteemme ja mielenterveytemme, Moss listasi.

Freeman sanoi olevansa kiitollinen siitä, että valamiehistö oli asettanut Giulianin vastuuseen. Hän ei kuitenkaan ollut sitä mieltä, että asia saatiin perjantaina päätökseen.

– Meillä on vielä tehtävää. Rudy Giuliani ei ollut ainoa, joka levitti valheita meistä, ja muutkin on saatava vastuuseen, Freeman sanoi.

Giuliani aikoo valittaa päätöksestä

Giuliani puolestaan tuomitsi mittavan vahingonkorvaussumman absurdina ja kertoi toimittajille valittavansa päätöksestä.

– Olen melko varma, että kun tämä tapaus päätyy oikeudenmukaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, se perutaan niin nopeasti, hän sanoi.

Giuliani ei näyttänyt myöskään perääntyvänsä vahingonkorvaustuomion tuoneiden väitteidensä osalta. Hän sanoi, ettei hänellä ole epäilystäkään, etteikö hänen esittämiään syytöksiä voisi tukea tänäkin päivänä.

– Minulla ei vain ollut mahdollisuutta esittää todisteita, joita tarjosimme, hän väitti.

Samalla Giuliani puolusteli päätöstään olla antamatta todistajanlausuntoa omaksi puolustuksekseen. Hänen mukaansa oli näyttänyt siltä, että todistaminen ei olisi juurikaan auttanut taivuttelemaan ketään.

Oikeudelliset ongelmat kasautuneet

Kunnianloukkausoikeudenkäynti on vain yksi oikeusjutuista, joita Giuliania vastaan on nostettu. Hän on muun muassa Trumpin ja muiden ex-presidentin lähipiiriin kuuluneiden kanssa syytettynä Georgiassa vaalihäirintään liittyvien syytteiden vuoksi.

Trumpin ja Giulianin lisäksi jutussa on syytettynä 17 muuta ihmistä, muun muassa entinen Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows. Trumpin syytteissä mainittuja lakipykäliä on tyypillisesti hyödynnetty rikollisjärjestöjen tai mafioiden syyttämiseen.

Giuliani toimi New Yorkin pormestarina vuosina 1994–2001. Kautensa aikana hän myös luotsasi kaupunkia vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkimainingeissa, minkä myötä hän sai liikanimen Amerikan pormestari.

Giulianin asianajo-oikeus on jäädytetty New Yorkin osavaltiossa ja Washingtonissa, koska hän oli esittänyt valheellisia tai harhaanjohtavia lausuntoja osana pyrkimyksiään kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos.