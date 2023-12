Tulli epäilee suomalaisyhtiöiden järjestelleen Venäjälle pakotetuotteita – joukossa lähes 3 500 dronea

Kahden suomalaisyhtiön viemiä, EU:n pakotteiden alaisia tuotteita on päätynyt Venäjälle yli kolmen miljoonan euron arvosta, epäilee Tulli. Tuotteiden joukossa on lähes 3 500 dronea, joiden arvo on Tullin mukaan yli kaksi miljoonaa euroa ja jotka on vientiselvitetty toiseen valtioon. Tulli epäilee silti, että dronet ovat päätyneet Venäjälle.

Yhtiöiden epäillään myös vieneen tai yrittäneen viedä esimerkiksi mikrokontrolloreiden ja puolijohdekomponenttien kaltaisia tuotteita yli 600 000 euron arvosta.

Kokonaisuudessa on tutkittu myös kauttakuljetusta Venäjältä Kazakstaniin sellaisten tuotteiden osalta, jotka on luokiteltu puolustustarvikkeiksi. Kyse on ollut dronejen pysäyttämiseen tarkoitetuista laitteista, ja Tullin mukaan kauttakuljetus olisi vaatinut puolustustarvikkeiden kauttakulkuluvan. Tulli arvioi tuotteiden olleen arvoltaan yli 350 000 euroa.

Törkeänä säännöstelyrikoksena ja puolustustarvikkeiden maastavientirikoksena tutkittu juttu siirtyy Tullin mukaan syyteharkintaan tässä kuussa.

Tullin epäily: Toimintaa johdettu Venäjältä

Tullin tiedotteen mukaan yhtiöiden taustalla epäillään olevan sama ihminen.

Yhtiöistä toisen tehtävänä on Tullin mukaan ollut hankkia pakotteiden alaisia tuotteita, ja toisen tehtävänä on ollut toimia tavaroiden huolitsijana.

Tullin valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo tiedotteessa, että esitutkinnassa on tullut viitteitä siitä, että toimintaa olisi johdettu Venäjältä.

– Toiminnassa on rakennettu laaja kansainvälisten yritysten verkosto, joiden kautta toimintaa on pystytty rahoittamaan muun muassa Venäjältä, kertoo Sinkkonen tiedotteessa.

Sinkkosen mukaan tutkintaa on tehty kansainvälisellä yhteistyöllä muun muassa Yhdysvaltain viranomaisten ja EU:n lainvalvontaviranomaisen Europolin kanssa. Suomessa Tulli kertoo tehneensä yhteistyötä suojelupoliisin kanssa.

Kokonaisuudessa on kaikkiaan kuusi rikosepäiltyä, joista yksi on ollut vangittuna syyskuusta lähtien.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi syyskuussa miehen, joka toimii kahden Yhdysvaltojen pakotelistalle joutuneen suomalaisyrityksen toimitusjohtajana, epäiltynä törkeästä säännöstelyrikoksesta. Tullin tiistaina ilmoittamasta tiedotteesta ei suoraan ilmene, onko kyse samasta tutkinnasta.

Markku Uhari