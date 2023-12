Tunnin junan alku maksaisi Salolle kymmeniä miljoonia – puolet uudesta radasta tulossa kuntien maksettavaksi

Salon maksuosuus hallitusohjelman mukaisesta Tunnin junan rahoituksesta olisi kymmeniä miljoonia euroa. Niillä maksettaisiin muun muassa Salon ja Turun välistä kaksoisraidetta.

Hallitusohjelmassa on kirjaus, jonka mukaan valtio pääomittaa Tunnin junaa 460 miljoonalla eurolla. Rakentamisesta vastaa hankeyhtiö, ja rakentaminen aloitetaan Salo–Kupittaa- ja Espoo–Lohja-yhteysväleillä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tiistaina, että valtio jatkaa neuvotteluja Turun Tunnin Juna Oy:n osakkaiden kanssa siitä, millä edellytyksillä hankkeessa siirrytään rakentamisvaiheeseen.

Valtion rahoitusosuudeksi ministerivaliokunta päätti 51 prosenttia. Muiden osakkaiden osuus on 49 prosenttia. Muut osakkaat ovat radan varren kuntia.

Osuudet noudattavat Turun Tunnin Juna Oy:n osakkuuksia. Salon osuus on 4,8 prosenttia.

Ministerivaliokunnan 51–49-jaolla valtion 460 miljoonan panostus tarkoittaa Salolle noin 43 miljoonan euron osuutta.

Salon hallintojohtaja Riku Rönnholm sanoo, että kun valtio on linjauksensa tehnyt, Salossakin päästään arvioimaan jatkoa. Auki on edelleen, mikä on EU:n tuen osuus kustannuksista.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saku Nikkasen (sd.) mukaan kunnilla ei ole varaa tämän kokoluokan hankkeisiin.

– Rautatiet ovat valtion rakennettavaa infraa. Suhtauduin aikoinani nihkeästi jo hankeyhtiön perustamiseen, hän sanoo.

Nikkanen toteaa, että radan sijasta Salolla on kaupungin sisäisiä elinvoimainvestointeja, joihin pitäisi löytyä rahaa.

Koko Turun ja Espoon pään aloituskustannus olisi vähän yli 900 miljoonaa euroa. EU:lta mahdollisesti tuleva liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen tarkoitettu CEF-tuki pienentäisi sekä valtion että kuntien osuutta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti, että sitä haetaan Salo–Hajala- ja Espoo–Hista-yhteysvälien rakentamissuunnitteluun ja rakentamiseen. Tukea hakee hankeyhtiö. Tukea haetaan myös Tunnin junan muun osuuden rakentamissuunnitteluun.

CEF-tukea voi teoriassa saada suunnitteluun 50 prosenttia ja rakentamiseen 30 prosenttia kustannuksista.

Alun perin Turun Tunnin Juna Oy:n tehtävä on ollut Espoo–Salo-oikoradan ja Salo–Turku-kaksoisraiteen ratasuunnitelmien laatiminen ja rahoittaminen rakentamisvalmiuteen saakka.

Nyt neuvotellaan siitä, millä edellytyksillä yhtiö siirtyy rakentajaksi.

– Neuvotteluja on käyty syksyn aikana. Muitakin asioita käsitellään, mutta pääosassa ovat rahoitusosuudet, sanoo yksikön johtaja Miikka Rainiala liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Ministeriö edustaa neuvotteluissa valtiota.

Kuntien kanssa käytävien neuvottelujen lisäksi jatketaan ratahankkeeseen liittyvien riskien selvittämistä ja hallintaa sekä taloudellisesti kestävien ratkaisujen hakemista, valtioneuvoston tiedotteessa kerrotaan.

Suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen siirtymisestä päätetään erikseen.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta otti suurimman omistajan mandaatilla kantaa myös Turun Tunnin Juna Oy:n uuteen nimeen. Se puoltaa nimen muuttamista Länsirata Oy:ksi. Hankeyhtiön omistajat päättävät keskiviikkona muun muassa nimenmuutoksesta.

Koko Espoo–Turku-välisen ratayhteyden kustannusarvio lähentelee neljää miljardia euroa. Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa ei oteta kantaa kalleimman osuuden eli Lohjan ja Salon välisen oikoradan rakentamiseen.

Tunnin junan lisäksi on vireillä kaksi muuta ratahanketta: Suomi-rata ja Itärata.

Suomi-rata Oy:n omistuspohja muuttuu. Osa kunnista ja Finavia jättävät yhtiön. Osakkaiksi ovat jäämässä valtion lisäksi Helsingin, Vantaan ja Lahden kaupungit.

Omistajakunnan kutistuessa muuttuvat myös yhtiön toimiala ja nimi. Pasilan ja Keravan välisen Lentorata-hankkeen suunnittelusta rakentamisvalmiuteen asti vastaa nyt Lentorata Oy. Valtion osuus siitä on 70 prosenttia.

Turun Tunnin Juna Oy: osakkaat ja osuudet

Valtio 51,0 %

Espoo 13,3 %

Turku 13,3 %

Helsinki 7,5 %

Lohja 4,8 %

Salo 4,8 %

Vihti 4,8 %

Kirkkonummi 0,5 %